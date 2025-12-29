Schöningh’sche Bibel

Herstellung der Vorhofgeräte und des Vorhofs

Der Brandopferaltar

1 Hierauf errichtete er den Brandopferaltar aus Akazienholz, fünf Ellen lang und fünf Ellen breit, viereckig und drei Ellen hoch.

2 An den vier Ecken brachte er die zugehörigen Hörner an. Die Hörner bildeten mit ihm ein Ganzes. Er überzog ihn mit Kupfer.

3 Dann fertigte er alle für den Altar erforderlichen Geräte an, die Töpfe, Schaufeln, Schalen, Gabeln und Pfannen. Alle Geräte machte er aus Kupfer.

4 Er verfertigte für den Altar auch ein netzartiges Gitterwerk aus Kupfer unterhalb seiner Umgangsstufe von unten her bis zur halben Höhe.

5 Für die vier Ecken des kupfernen Gitterwerkes goß er vier Ringe zur Aufnahme der Stangen.

6 Hierauf machte er die Stangen aus Akazienholz und überzog sie mit Kupfer.

7 Die Tragstangen steckte er in die Ringe an den Seiten des Altars, damit man ihn daran tragen konnte. Er stellte ihn aus Brettern so her, dass er hohl war.

Das kupferne Waschbecken

8 Dann fertigte er das Becken aus Kupfer an und das zugehörige Gestell aus Kupfer von den Spiegeln der diensttuenden Frauen, die am Eingang des Offenbarungszeltes den Dienst versahen.

Der Vorhof

9 Hierauf stellte er den Vorhof her. Die Vorhofumhänge auf dessen Südseite waren aus gezwirntem Byssus, 100 Ellen lang,

10 dazu 20 Säulen mit 20 Fußgestellen aus Kupfer. Die Haken der Säulen nebst den zugehörigen Ringen waren aus Silber.

11 Auf der Nordseite waren die Umhänge 100 Ellen lang, dazu kamen 20 Säulen nebst den zugehörigen 20 kupfernen Fußgestellen. Die Haken der Säulen und die zugehörigen Ringe waren aus Silber.

12 Auf der Westseite waren die Umhänge 50 Ellen lang, dazu kamen 10 Säulen nebst ihren 10 Fußgestellen. Die Haken der Säulen und ihre Ringe waren aus Silber.

13 Vorn auf der Ostseite waren die Umhänge 50 Ellen lang.

14 Umhänge von 15 Ellen waren auf der einen Seite, dazu drei Säulen nebst ihren drei Fußgestellen;

15 auf der anderen Seite, zu beiden Seiten des Vorhoftores, waren ebenfalls Umhänge von 15 Ellen, dazu drei Säulen nebst ihren drei Fußgestellen.

16 Alle Vorhofumhänge ringsum waren aus gezwirntem Byssus.

17 Die Fußgestelle der Säulen waren aus Kupfer, die Haken der Säulen und ihre Ringe aus Silber, der Überzug ihrer Köpfe auch aus Silber. Alle Säulen des Vorhofs waren mit silbernen Ringen versehen.

18 Der Vorhang des Vorhofeinganges war Buntwirkerarbeit aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus. Die Länge betrug zwanzig Ellen und die Höhe, durch die Breite bestimmt, fünf Ellen, entsprechend den Vorhängen des Vorhofs.

19 Die zugehörigen vier Säulen mit ihren vier Fußgestellen waren aus Kupfer, ihre Haken aus Silber, der Überzug ihrer Köpfe und ihre Ringe ebenfalls aus Silber.

20 Alle Pflöcke für die Wohnung und den Vorhof ringsum waren aus Kupfer.

Kostenberechnung

21 Folgendes ist die Kostenberechnung für die Wohnung, nämlich für die Wohnung des Gesetzes. Sie wurde auf Befehl des Mose durch die Dienstleistung der Leviten unter Leitung Itamars, des Sohnes des Priesters Aaron, vorgenommen.

22 Bezalel, der Sohn Uris, der Enkel Hurs, aus dem Stamm Juda, hatte alles hergestellt, was der Herr dem Mose befohlen hatte,

23 und mit ihm Oholiab, der Sohn Ahisamachs, vom Stamm Dan, ein Kunsthandwerker, Kunstwirker und Buntwirker in blauem und rotem Purpur, Karmesin und Byssus.

24 Was das gesamte Gold betrifft, das bei der Ausführung zu den verschiedenen Arbeiten am Heiligtum verwendet wurde, so betrug das als Weihegabe gespendete Gold 29 Talente und 730 Schekel nach dem Gewicht des Heiligtums.

25 Das bei der Musterung der Gemeinde eingegangene Silber betrug 100 Talente und 1.775 Schekel nach dem Gewicht des Heiligtums,

26 je ein Beka - die Hälfte eines Schekels nach dem Gewicht des Heiligtums - auf den Kopf all derer, die der Musterung unterlagen, von zwanzig Jahren und darüber, 603.550 Mann.

27 Die 100 Talente Silber wurden zum Guß der Fußgestelle des Heiligtums und der Fußgestelle des Vorhangs verwendet, 100 Talente auf hundert Gußgestelle, auf jedes Fußgestell ein Talent.

28 Aus den 1775 Schekel verfertigte er Haken für die Säulen, überzog ihre Köpfe und versah sie mit Ringen.

29 Das als Weihegabe gespendete Kupfer betrug 70 Talente und 2.400 Schekel.

30 Daraus verfertigte er die Fußgestelle der Tür des Offenbarungszeltes und den kupfernen Altar mit seinem kupfernen Gitterwerk und alle Geräte des Altars,

31 die Fußgestelle im Vorhof ringsum und die Fußgestelle am Eingang des Vorhofs, alle Pflöcke der Wohnung und alle Pflöcke des Vorhofs ringsum.

