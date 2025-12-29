Schöningh’sche Bibel

Die Anfertigung der Priesterkleidung

1 Aus blauem und rotem Purpur und Karmesin fertigten sie die Prachtgewänder zum Dienst im Heiligtum. Ebenso machten sie die heiligen Gewänder für Aaron, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

Das Schulterkleid

2 Das Schulterkleid fertigte er aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus an.

3 Das Gold wurde breitgehämmert und zu Fäden zerschnitten, um sie in den blauen und roten Purpur und Byssus mittels Kunstwirkerarbeit einzuarbeiten.

4 Man fertigte zwei zusammenfügbare Schulterstücke an. An den beiden Enden war es zusammengebunden.

5 Die Binde, die sich daran zum Anlegen befand, war aus einem Stück mit ihm gearbeitet und von gleicher Arbeit, aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

6 Man richtete die Onyxsteine zu, die, in goldenem Flechtwerk eingefaßt, die mittels Siegelstecherkunst eingestochenen Namen der Söhne Israels trugen.

7 Als Steine des Gedenkens an die Israeliten setzte er sie auf die Schulterstücke des Schulterkleides, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

Das Brustschild

8 Das Brustschild verfertigte er wie das Schulterkleid als Kunstweberarbeit aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus.

9 Man machte das Brustschild viereckig, doppeltgelegt eine Spanne lang, eine Spanne breit, doppeltgelegt.

10 Dann besetzte man es mit vier Reihen Edelsteinen: die erste Reihe enthielt einen Karneol, einen Topas und einen Smaragd,

11 die zweite Reihe einen Rubin, einen Saphir und einen Diamant,

12 die dritte Reihe einen Hyazinth, einen Achat und einen Amethyst,

13 die vierte Reihe einen Chrysolith, einen Onyxstein und einen Jaspis. - Sie wurden bei ihrer Einfassung mit Goldflechtwerk umgeben.

14 Die Zahl der Steine betrug entsprechend den Namen der Söhne Israels zwölf. In Siegelstecherkunst waren sie jeder mit dem Namen eines der zwölf Stämme versehen.

15 Man befestigte dann an dem Brustschild die schnurähnlich gedrehten Kettchen aus reinem Gold.

16 Hierauf fertigte man zwei goldene Geflechte und zwei goldene Ringe an und befestigte die beiden Ringe an den beiden Enden des Brustschildes.

17 Die beiden goldenen Schnüre befestigte man an den beiden Ringen, die sich an den Enden des Brustschildes befanden.

18 Die beiden anderen Enden der beiden Schnüre machte man an den beiden Geflechten fest und diese an den beiden Schulterstücken des Schulterkleides auf seiner Vorderseite.

19 Auch stellte man zwei andere goldene Ringe her und befestigte sie an den beiden Enden des Brustschildes, an seinem inneren, dem Schulterkleid zugewandten Saum.

20 Hierauf fertigte man noch zwei goldene Ringe an und befestigte sie an den beiden Schulterstücken des Schulterkleides unten an seiner Vorderseite, dicht bei der Verbindungsstelle, oberhalb der Binde des Schulterkleides.

21 Mittels einer Schnur aus blauem Purpur knüpfte man das Brustschild mit seinen Ringen an die Ringe des Schulterkleides, so dass es oberhalb der Binde des Schulterkleides anlag und das Brustschild sich nicht vom Schulterkleid verschieben konnte, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

Das Obergewand und sonstige Kleidung

22 Das Obergewand zum Schulterkleid verfertigte man in Webearbeit, ganz aus blauem Purpur.

23 Die Halsöffnung des Obergewandes befand sich in der Mitte und glich der Halsöffnung eines Panzerhemdes. Rings um die Halsöffnung lief ein Saum, damit sie nicht einriß.

24 Unten am Saum des Obergewandes brachte man Granatäpfel aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus an.

25 Aus reinem Gold machte man Glöckchen und setzte die Glöckchen zwischen die Granatäpfel ringsum an den Saum des Obergewandes,

26 so dass rings um den Saum des Obergewandes immer ein Glöckchen auf einen Granatapfel folgte, zur Verrichtung des heiligen Dienstes, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

27 Die Leibröcke für Aaron und seine Söhne fertigte man in Weberarbeit aus Byssus an,

28 den Kopfbund aus Byssus, die hohen Mützen aus Byssus und die linnenen Hüftkleider aus gezwirntem Byssus,

29 ferner den Gürtel aus gezwirntem Byssus, blauem und rotem Purpur und Karmesin, in Buntweberarbeit, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

Das Stirnblatt

30 Das Stirnblatt, das heilige Diadem, fertigte man aus reinem Gold an und schrieb darauf in Siegelstecherschrift: „Dem Herrn geweiht“.

31 Man befestigte daran eine Schnur aus blauem Purpur, um es oben am Kopfbund anzubringen, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

Die Übergabe der Gegenstände an Mose

32 So wurde die ganze Arbeit für die Wohnung des Offenbarungszeltes fertiggestellt. Genau so, wie der Herr dem Mose befohlen hatte, hatten die Israeliten es ausgeführt.

33 Sie brachten nun zu Mose die Wohnung, das Zelt und alle seine Geräte, seine Haken, Bretter, Riegel, Säulen und Fußgestelle,

34 ferner die Schutzdecke aus rotgefärbten Widderfellen, die Überdecke aus Seekuhhäuten und den inneren Vorhang,

35 die Gesetzeslade und ihre Tragstangen nebst der Sühnestätte,

36 den Tisch mit all seinen Geräten und die Schaubrote,

37 den Leuchter aus reinem Gold mit seinen Lampen, die in einer Reihe aufgesetzt waren, und all seine Geräte, sowie das Öl zur Beleuchtung,

38 ferner den goldenen Altar und das Salböl, das wohlriechende Räucherwerk und den Vorhang für den Zelteingang,

39 den kupfernen Altar mit seinem kupfernen Gitterwerk, seine Tragstangen und all seine Geräte, das Becken mit seinem Gestell,

40 die Vorhänge des Vorhofs mit seinen Säulen und Fußgestellen und Pflöcken, sowie alle Geräte für den Dienst in der Wohnung des Offenbarungszeltes,

41 ferner die Prachtkleider für den Dienst im Heiligtum, die heiligen Kleider für den Priester Aaron und die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst.

42 Genau so, wie der Herr dem Mose geboten hatte, führten die Israeliten die ganze Arbeit aus.

43 Als Mose das ganze Werk besichtigte, sah er, dass sie es genau so ausgeführt hatten, wie der Herr befohlen hatte. Und Mose gab ihnen den Segen.

