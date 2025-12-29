Schöningh’sche Bibel

Machtzeichen als Beglaubigung

1 Mose erwiderte: „Wenn sie mir aber nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen: Der Herr ist dir nicht erschienen?“

2 Da entgegnete ihm der Herr: „Was hast du in deiner Hand?“ Er antwortete: „Einen Stab.“

3 Nun befahl Gott: „Wirf ihn auf die Erde!“ Er warf ihn auf die Erde, und dieser wurde zu einer Schlange. Mose aber ergriff vor ihr die Flucht.

4 Doch der Herr gebot Mose: „Strecke deine Hand aus und fasse sie am Schwanz!“. Er streckte seine Hand aus und packte sie. Sie wurde wieder zum Stab in seiner Hand.

5 „So müssen sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.“

6 Weiter sagte der Herr zu ihm: „Stecke deine Hand in deinen Busen. Er steckte seine Hand in den Busen. Als er sie wieder herauszog, war seine Hand von Aussatz weiß wie Schnee.

7 Hierauf befahl Gott: “Stecke deine Hand noch einmal in deinen Busen!„ Er steckte seine Hand nochmals in den Busen, und als er sie wieder aus seinem Busen herauszog, war sie wieder wie sein übriges Fleisch.

8 “Wenn sie dir also nicht glauben und den Sinn des ersten Zeichens nicht verstehen wollen, so werden sie auf das zweite Zeichen hin glauben.

9 Sollten sie aber auf diese beiden Zeichen hin nicht glauben und nicht auf dich hören, so nimm ein wenig Wasser aus dem Nil und gieße es auf den trockenen Boden! Dann wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Boden zu Blut werden.„

Aarons Bestellung zum Sprecher für Mose

10 Mose aber sagte zum Herrn: “Nicht doch, Herr! Ich bin kein Mann, der zu reden versteht. Ich war es früher nicht und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Diener redest, sondern bin mit Mund und Zunge unbeholfen.„

11 Doch der Herr antwortete ihm: “Wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Wer macht ihn stumm oder taub? Wer sehend oder blind? Tue ich es nicht, der Herr?

12 So geh denn hin! Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst.„

13 Jener aber entgegnete: “Nein, Herr! Sende, wen du willst!„

14 Jetzt wurde der Herr über Mose zornig und sagte: “Ist nicht dein Bruder Aaron noch da, der Levit? Ich weiß, dass dieser sehr gut reden kann. Er ist schon unterwegs, dir entgegenzugehen. Wenn er dich sieht, wird er sich herzlich freuen.

15 Sprich mit ihm, lege ihm die Worte in den Mund! Ich will deine und seine Rede lenken und euch eingeben, was ihr tun sollt.

16 Er rede an deiner Statt zum Volk. Er sei Sprecher an deiner Statt, und du stehst für ihn an Gottes Stelle.

17 Nimm diesen Stab in die Hand! Mit ihm wirke die Wunderzeichen!„

Mose verläßt Midian

18 Mose kehrte nun zu seinem Schwiegervater Jitro zurück und bat ihn: “Ich möchte zu meinen Brüdern nach Ägypten zurückkehren, um zu sehen, ob sie noch leben.„ Jitro antwortete Mose: “Zieh hin in Frieden!„

19 Der Herr hatte nämlich dem Mose im Land Midian geboten: “Geh, kehre nunmehr nach Ägypten zurück! Denn alle, die dir nach dem Leben trachteten, sind tot.„

20 Mose nahm also seine Frau und seine Söhne, ließ sie auf den Esel steigen und kehrte nach Ägypten zurück. Den Gottesstab aber nahm Mose in die Hand.

21 Der Herr sagte noch zu Mose: “Wenn du nach Ägypten zurückkommst, habe acht: Wirke vor dem Pharao alle Wundertaten, die ich in deine Macht gebe. Doch ich werde sein Herz verhärten, dass er das Volk nicht ziehen läßt.

22 Dann sage zum Pharao: So spricht der Herr: Israel ist mein erstgeborener Sohn.

23 Ich befehle dir: Laß meinen Sohn ziehen, damit er mir dient! Weigerst du dich aber, ihn ziehen zu lassen, so werde ich deinen erstgeborenen Sohn sterben lassen.„

Zippora beschneidet ihren Sohn

24 Unterwegs in der Nachtherberge trat der Herr dem Mose entgegen und wollte ihn töten.

25 Da nahm Zippora einen scharfen Stein, beschnitt damit die Vorhaut ihres Sohnes, warf sie Mose vor die Füße und sagte: “Ein Blutbräutigam bist du mir!„

26 Hierauf ließ er von ihm ab. Sie gebrauchte damals den Ausdruck “Blutbräutigam„ im Hinblick auf die Beschneidung.

Mose und Aaron vor dem Volk

27 Der Herr hatte Aaron befohlen: “Geh Mose in die Wüste entgegen!„ So machte er sich denn auf, traf ihn am Berg Gottes und küßte ihn.

28 Mose teilte nun dem Aaron alle Worte des Herrn mit, mit denen dieser ihm seine Sendung übertragen hatte, und alle die Wunderzeichen, die Gott ihm zu wirken geboten hatte.

29 Mose und Aaron gingen hin und versammelten alle Ältesten der Israeliten.

30 Aaron teilte ihnen alles mit, was der Herr dem Mose aufgetragen hatte, und dieser wirkte die Wunderzeichen vor den Augen des Volkes.

31 Das Volk glaubte ihm, und als sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen habe, verneigten sie sich und warfen sich nieder.

