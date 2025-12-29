Schöningh’sche Bibel

Aufstellung und Weihe des Zeltes

Der Auftrag Gottes

1 Hierauf befahl der Herr dem Mose:

2 „Schlage am ersten Tag des ersten Monats die Wohnung des Offenbarungszeltes auf,

3 stelle die Gesetzeslade hinein und hänge den Vorhang vor die Lade!

4 Bringe auch den Tisch hinein und lege die Schaubrote auf! Auch den Leuchter stelle hinein und setze seine Lampen auf!

5 Den goldenen Rauchopferaltar stelle vor die Gesetzeslade und hänge den Vorhang am Eingang der Wohnung auf!

6 Den Brandopferaltar errichte vor dem Eingang zur Wohnung des Offenbarungszeltes,

7 und das Becken stelle zwischen das Offenbarungszelt und den Altar und gieße Wasser hinein!

8 Richte dann ringsum den Vorhof auf und bringe den Vorhang am Eingang des Vorhofs an!

9 Nimm sodann das Salböl, salbe die Wohnung und alles, was sich in ihr befindet, und weihe sie so und alle ihre Geräte, damit sie heilig ist!

10 Salbe auch den Brandopferaltar und alle seine Geräte und weihe so den Altar, damit der Altar hochheilig ist!

11 Auch das Becken mit seinem Gestell salbe und weihe!

12 Dann lasse Aaron mit seinen Söhnen an den Eingang des Offenbarungszeltes treten und wasche sie mit Wasser!

13 Bekleide Aaron mit den heiligen Gewändern, salbe ihn und weihe ihn so, damit er mir als Priester diene!

14 Laß dann seine Söhne herantreten und bekleide sie mit Leibröcken

15 und salbe sie, wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir als Priester dienen! Die Salbung soll ihnen die Priesterwürde für alle Zeiten von Geschlecht zu Geschlecht verleihen.“

Errichtung der Wohnung

16 Mose tat genau so, wie der Herr ihm geboten hatte.

17 Im ersten Monat des zweiten Jahres, am ersten Tag des Monats, wurde die Wohnung aufgeschlagen.

18 Mose schlug die Wohnung in folgender Weise auf: Er setzte ihre Fußgestelle hin und stellte ihre Bretter darauf, brachte ihre Riegel an und richtete ihre Säulen auf.

19 Dann breitete er die Zeltdecke über die Wohnung und legte die Überdecke des Zeltes oben darüber, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

20 Hierauf nahm er das Gesetz und legte es in die Lade, steckte die Tragstangen an die Lade und legte die Sühnestätte oben auf die Lade.

21 Er brachte die Lade in die Wohnung, hängte zur Verhüllung den inneren Vorhang auf und verhüllte so die Gesetzeslade, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

22 Dann stellte er den Tisch in das Offenbarungszelt auf die Nordseite der Wohnung außerhalb des Vorhangs.

23 Auf ihm legte er die Schichten der Schaubrote vor dem Herrn zurecht, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

24 Den Leuchter stellte er in das Offenbarungszelt dem Tisch gegenüber auf die Südseite der Wohnung

25 und setzte die Lampen vor dem Herrn auf, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

26 Hierauf stellte er den goldenen Altar in das Offenbarungszelt vor den Vorhang

27 und verbrannte wohlriechendes Räucherwerk darauf, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

28 Dann hängte er den Vorhang für die Tür der Wohnung auf.

Einrichtung des Vorhofs

29 Den Brandopferaltar stellte er an den Eingang der Wohnung des Offenbarungszeltes und brachte das Brand- und Speiseopfer auf ihm dar, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

30 Das Becken stellte er zwischen dem Offenbarungszelt und dem Altar auf und goß Wasser zum Waschen hinein.

31 Mose und Aaron sowie seine Söhne wuschen sich daraus Hände und Füße.

32 Sooft sie in das Offenbarungszelt hineingingen oder an den Altar herantraten, wuschen sie sich, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

33 Auch richtete er den Vorhof rings um die Wohnung und um den Altar auf und hängte den Vorhang am Eingang des Vorhofs auf. So vollendete Mose das Werk.

Einzug der Herrlichkeit des Herrn

34 Da bedeckte die Wolke das Offenbarungszelt, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung.

35 Mose konnte nicht in das Offenbarungszelt hineingehen; denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung.

36 Sooft sich nun während der ganzen Zeit ihrer Wanderung die Wolke von der Wohnung hob, brachen die Israeliten auf.

37 Wenn aber die Wolke sich nicht hob, brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, wo sie sich wieder hob.

38 Die Wolke lag nämlich bei Tag auf der Wohnung; des Nachts aber war sie mit Feuerschein erfüllt vor den Augen von ganz Israel auf seinem ganzen Wanderzug.

