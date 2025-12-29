Schöningh’sche Bibel

Die Ankündigung der Befreiung

1 Der Herr antwortetet dem Mose: „Nun sollst du sehen, dass ich den Pharao dazu bringen werde, von einer starken Hand bezwungen, sie ziehen zu lassen, ja, von einer starken Hand bezwungen, sie sogar selbst aus seinem Land zu jagen.“

2 Weiter sagte Gott zu Mose: „Ich bin der Herr!

3 Ich bin Abraham, Isaak und Jakob als El-Schaddai (der allmächtige Gott) erschienen. Doch mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht geoffenbart.

4 Durch einen Vertrag habe ich mich ihnen verpflichtet, das Land Kanaan ihnen zu eigen zu geben, das Land, in dem sie sich vordem als Fremdlinge aufhielten.

5 So habe ich denn auch die Klage der Israeliten, die man in Ägypten knechtet, vernommen und meines Bundes gedacht.

6 Darum verkünde den Israeliten: Ich bin der Herr! Ich werde euch befreien vom Druck des ägyptischen Frondienstes, euch erretten aus ihrer Knechtschaft, euch erlösen mit hocherhobenem Arm und gewaltigen Strafgerichten.

7 Zu meinem Volk will ich euch erwählen und euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich es bin, der Herr, euer Gott, der euch vom Druck des ägyptischen Frondienstes frei macht.

8 Ich werde euch in das Land führen, das ich Abraham, Isaak und Jakob zu geben durch einen feierlichen Schwur versichert habe. Euch will ich es zum Besitz geben, ich, der Herr.“

Die Verzagtheit des Volkes - Erneuter Auftrag an Mose

9 Mose berichtete dies den Israeliten. Doch aus Kleinmut und wegen der schweren Arbeit wollten sie nicht auf Mose hören.

10 Der Herr gebot daher dem Mose:

11 „Geh, fordere den Pharao, den König von Ägypten, auf, die Israeliten aus seinem Land ziehen zu lassen!“

12 Mose erwiderte dem Herrn: „Wenn nicht einmal die Israeliten auf mich hören, wie sollte der Pharao mir zu Willen sein? Dazu bin ich im Reden unbeholfen.“

13 Doch der Herr redete mit Mose und Aaron und sandte sie zu den Israeliten und zum Pharao, dem König von Ägypten, mit dem Befehl, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. -

Der Stammbaum von Mose und Aaron

14 Dies sind ihre Familienhäupter: Die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, waren Henoch, Pallu, Hezron und Karmi; das sind die Geschlechter Rubens.

15 Die Söhne Simeons waren Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Schaul, der Sohn der Kanaaniterin; das sind die Geschlechter Simeons.

16 Die Namen der Söhne Levis nach ihren Geschlechtern sind: Gerschon, Kehat und Merari. - Levi wurde 137 Jahre alt.

17 Die Söhne Gerschons waren Libni und Schimi nach ihren Familien.

18 Die Söhne Kehats waren Amram, Jizhar, Hebron und Usiël. - Kehat wurde 133 Jahre alt.

19 Die Söhne Meraris waren Machli und Muschi. - Das sind die Familien Levis nach ihren Geschlechtern.

20 Amram nahm seine Tante Jochebed zur Frau. Sie gebar ihm Aaron und Mose. - Amram wurde 137 Jahre alt.

21 Die Söhne Jizhars waren Korach, Nefeg und Sichri.

22 Die Söhne Usiëls waren Mischaël, Elizafan und Sitri.

23 Aaron nahm Elischeba, die Tochter Amminadabs, die Schwester Nachschons, zur Frau. Sie gebar ihm Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar.

24 Die Söhne Korachs waren Assir, Elkana und Abiasaf. Das sind die Familien der Korachiter.

25 Eleasar, der Sohn Aarons, nahm eine Tochter Putiëls zur Frau. Sie gebar ihm Pinhas. Das sind die Stammhäupter der Leviten nach ihren Geschlechtern.

26 Das sind Aaron und Mose, denen der Herr gebot: „Führt die Scharen der Israeliten aus Ägypten!“

27 Diese sind es, die mit dem Pharao, dem König von Ägypten, verhandelten, um die Israeliten aus Ägypten zu führen. Das sind Mose und Aaron.

Mose und Aaron im Kampf mit dem Pharao

Mose wird unumschränkte Macht gegeben

28 Damals, als der Herr mit Mose in Ägypten redete,

29 sagte der Herr zu Mose folgendes: „Ich bin der Herr! Melde dem Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir sage!“

30 Doch Mose erwiderte dem Herrn: „Ach, ich bin im Reden ungewandt. Wie sollte der Pharao auf mich hören?“

