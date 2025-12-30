2. Thessalonicher 1

Schöningh’sche Bibel

DER ZWEITE BRIEF DES HL. PAULUS AN DIE THESSALONICHER

Gruß

1 Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.

2 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

Feierlicher Eingang

3 Brüder, wir sind Gott allezeit euretwegen Dank schuldig. So ist es angemessen. Denn euer Glaube wächst immer mehr, und eure gegenseitige Liebe nimmt bei jedem einzelnen von euch zu.

4 Darum rühmen wir selbst uns euer bei den Gemeinden Gottes, wegen eures geduldigen Ausharrens und eurer Treue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt.

5 Sie sind Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, - dafür, daß ihr des Gottesreiches, für das ihr auch leidet, für würdig erachtet werdet.

6 Ist es doch gerecht von Gott, euren Bedrängern mit Bedrängnis zu vergelten,

7 und euch, den Bedrängten, mit uns Ruhe zu gewähren bei der Offenbarung des Herrn Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her,

8 im flammenden Feuer, - wenn er die bestraft, die Gott nicht kennen und dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen;

9 sie werden als Strafe ewiges Verderben empfangen, verstoßen vom Angesicht des Herrn und seiner machtvollen Herrlichkeit,

10 wenn er an jenem Tag kommt, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert von allen Gläubigen, - weil bei euch unser Zeugnis Glauben gefunden hat!

11 Darum beten wir auch immer für euch, unser Gott möge euch der Berufung würdig machen und allen Willen zum Guten und das Werk des Glaubens in Kraft vollenden;

12 daß verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus unter euch und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.

