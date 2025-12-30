2. Thessalonicher 2

Schöningh’sche Bibel

DIE WIEDERKUNFT CHRISTI

Die Vorbedingungen der Wiederkunft

1 Wir bitten euch aber, Brüder, im Blick auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm,

2 laßt euch nicht gleich aus der Fassung bringen und erschrecken, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns geschriebenen Brief, als ob der Tag des Herrn bevorstehe.

3 Laßt euch in keiner Weise durch irgend jemand täuschen! Denn zuvor muß der Abfall kommen und offenbar werden der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens,

4 der Widersacher, der sich über Gott und alles Heilige erhebt, sich in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt.

5 Erinnert ihr euch nicht, daß ich euch das gesagt habe, als ich noch bei euch war?

6 Und ihr wißt, was ihn jetzt noch aufhält, bis daß er offenbar wird - zu seiner Zeit.

7 Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam; nur muß erst der zurücktreten, der es noch aufhält.

8 Dann wird der Gesetzlose sich offenbaren. Ihn wird aber der Herr Jesus mit dem Hauch seines Mundes vernichten und durch die Erscheinung seiner Ankunft verderben.

9 Jener kommt mit satanischer Kraft, mit trügerischen Machttaten, Zeichen und Wundern

10 und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit für die, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden.

11 Deshalb schickt Gott ihnen die Kraft der Verführung, daß sie der Lüge Glauben schenken,

12 damit alle, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern an der Gottlosigkeit ihr Wohlgefallen hatten, dem Gericht anheimfallen.

Tröstliche Ermunterung

13 Wir aber sind euretwegen, vom Herrn geliebte Brüder, Gott zu stetem Dank verpflichtet, dafür, daß Gott euch am Anfang zum Heil erwählt hat in der Heiligung des Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit.

14 Dazu hat er euch durch unsere Verkündigung des Evangeliums berufen, ihr sollt nämlich die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen.

15 So steht denn fest, Brüder, und haltet euch an die Überlieferungen, in denen ihr mündlich oder schriftlich von uns unterwiesen worden seid.

16 Er aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade immerwährenden Trost und gute Hoffnung verliehen hat,

17 tröste eure Herzen und stärke sie zu jedem guten Wort und Werk.

