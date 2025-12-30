2. Thessalonicher 3

Schöningh’sche Bibel

VERSCHIEDENE ERMAHNUNGEN

Gebet für den Apostel

1 Im übrigen, Brüder, betet für uns, daß das Wort des Herrn sich rasch ausbreite und verherrlicht werde, wie auch bei euch,

2 und daß wir von den gottlosen und bösen Menschen errettet werden; denn nicht alle finden zum Glauben.

3 Treu ist aber der Herr; er wird euch stärken und vor dem Bösen bewahren.

4 Wir vertrauen im Herrn auf euch, daß ihr jetzt und fernerhin tut, was wir anordnen.

5 Der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zur Geduld Christi.

Warnung vor Müßiggang

6 Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen des Herrn Jesus Christus: Haltet euch fern von jedem Bruder, der ein unordentliches Leben führt und nicht nach der Überlieferung lebt, die ihr von uns empfangen habt.

7 Ihr wißt ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt. Wir haben kein ungeordnetes Leben unter euch geführt

8 und haben uns von niemandem unser Brot schenken lassen. Vielmehr haben wir Tag und Nacht hart und schwer gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen.

9 Nicht als hätten wir kein Recht dazu gehabt, sondern um euch ein Beispiel zu geben, dem ihr nachfolgen sollt.

10 Schon als wir bei euch waren, haben wir euch geboten: Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen!

11 Wir hören nämlich, daß einige von euch ein unordentliches Leben führen, nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben.

12 Solchen Leuten gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, in Ruhe zu arbeiten und ihr eigenes Brot zu essen.

13 Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun.

14 Sollte aber einer unserer brieflichen Anordnung nicht gehorchen, so merkt ihn euch und meidet den Umgang mit ihm, damit er beschämt werde.

15 Betrachtet ihn jedoch nicht als Feind, sondern ermahnt ihn wie einen Bruder.

Schluß

16 Er aber, der Herr des Friedens, schenke euch immer auf jegliche Weise den Frieden. Der Herr sei mit euch allen.

17 Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. Das ist das Zeichen in jedem Brief: so schreibe ich.

18 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen!

