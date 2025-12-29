Schöningh’sche Bibel

Das Buch Levitikus

Kultische Vorschriften - Das Opfergesetz

Brandopfer von Rindern

1 Der Herr berief Mose und gebot ihm vom Offenbarungszelt aus:

2 „Teile den Israeliten folgende Verordnung mit: Wenn ihr dem Herrn als Opfergabe Vieh darbringen wollt, so nehmt als Opfergabe Rinder und Kleinvieh!

3 Wer als Opfergabe ein Rinderbrandopfer darbringen will, muß ein männliches, fehlerloses Tier opfern. Er bringe es vor den Eingang des Offenbarungszeltes, um sich dem Herrn wohlgefällig zu machen.

4 Er lege die Hand auf den Kopf des Brandopfertieres. So wird es ihm gnädig aufgenommen werden und Versöhnung für ihn erwirken.

5 Dann schlachte er vor dem Herrn das Rind. Die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut darbringen und das Blut ringsum auf den Altar gießen, der am Eingang zum Offenbarungszelt steht.

6 Er häute das Brandopfer ab und zerlege es in seine Teile.

7 Die Söhne des Priesters Aaron sollen Feuer auf dem Altar anmachen und Holz auf das Feuer auflegen.

8 Dann sollen die Söhne Aarons, die Priester, die Stücke samt dem Kopf und dem Fett auf das Holz legen, das über dem Feuer auf dem Altar aufgeschichtet ist.

9 Die Eingeweide und Beine aber soll er waschen. Dann lasse der Priester alles zusammen auf dem Altar in Rauch aufgehen als Brandopfer, als Feueropfer zu lieblichem Geruch für den Herrn.

Brandopfer von Kleinvieh

10 Wenn jemand als Opfergabe zum Brandopfer Kleinvieh, Schafe oder Ziegen, darbringt, opfere er ein männliches, fehlerloses Tier.

11 Er schlachte es vor dem Herrn auf der Nordseite des Altars. Die Söhne Aarons aber, die Priester, sollen das Blut ringsum auf den Altar gießen.

12 Er zerlege es in seine Teile, und der Priester soll diese samt dem Kopf und dem Fett auf das Holz legen, das über dem Feuer auf dem Altar aufgeschichtet ist.

13 Die Eingeweide und Beine aber soll er waschen. Hierauf bringe der Priester alles zusammen dar und lasse es auf dem Altar in Rauch aufgehen als Brandopfer, als Feueropfer zu lieblichem Geruch für den Herrn.

Brandopfer von Vögeln

14 Bringt jemand als Opfergabe für den Herrn zum Brandopfer Vögel dar, so opfere er Turteltauben oder Tauben.

15 Der Priester bringe das Tier an den Altar, knicke ihm den Kopf ab und lasse es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Das Blut aber presse er an der Wand des Altars aus.

16 Den Kropf mit seinem Inhalt nehme er weg und werfe ihn neben den Altar gegen Osten auf den Aschenhaufen.

17 Hierauf reiße er dem Tier die Flügel ein, ohne sie abzutrennen. Dann lasse es der Priester auf dem Altar auf dem Holz, das über dem Feuer aufgeschichtet ist, in Rauch aufgehen als Brandopfer, als Feueropfer zu lieblichem Geruch für den Herrn.

