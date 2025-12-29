Schöningh’sche Bibel

Einschärfung der Opferordnung

Nadabs und Abihus Vergehen und Strafe

1 Aarons Söhne Nadab und Abihu jedoch nahmen jeder ihre Räucherpfanne, taten Feuer hinein, legten Räucherwerk darauf und brachten so dem Herrn ein ungehöriges Feueropfer dar, das er ihnen nicht geboten hatte.

2 Doch Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte sie. So starben sie vor dem Herrn.

3 Da sagte Mose zu Aaron: „Hier erfüllt sich, was der Herr angekündigt hat mit den Worten: >An denen, die mir nahestehen, will ich meine Heiligkeit erweisen, und vor allem Volk will ich mich verherrlichen<.“ - Aaron aber schwieg.

4 Mose rief nun Mischaël und Elizafan, die Söhne Usiëls, des Onkels Aarons, herbei und gebot ihnen: „Tretet herzu und tragt eure Brüder aus dem Heiligtum weg vor das Lager hinaus.“

5 Sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibröcken vor das Lager hinaus, wie Mose geboten hatte.

Verbot von Trauergebräuchen für die Priester

6 Mose gebot hierauf Aaron und dessen Söhnen Eleasar und Itamar: „Ihr dürft euer Haupthaar nicht ungeordnet herabhängen lassen und eure Kleider nicht einreißen. Sonst müßt ihr sterben, und der Herr würde der ganzen Gemeinde zürnen. Eure Brüder aber, das ganze Haus Israel, mögen den Brand beweinen, den der Herr angerichtet hat.

7 Auch dürft ihr nicht den Eingang des Offenbarungszeltes verlassen, damit ihr nicht sterbet. Denn das Salböl des Herrn ist auf euch gekommen.“ So taten sie denn nach dem Geheiß des Mose.

Verbot des Weingenusses während der Amtszeit

8 Alsdann gebot der Herr dem Aaron:

9 „Wein und starkes Getränk dürft ihr, du und deine Söhne, nicht trinken, wenn ihr in das Offenbarungszelt hineingeht, damit ihr nicht sterbet, - diese Vorschrift hat ewige Geltung für alle eure Geschlechter -,

10 und damit ihr stets zwischen Heiligem und Nichtheiligem, zwischen Reinem und Unreinem unterscheiden

11 und die Israeliten in allen Satzungen unterweisen könnt, die ihnen der Herr durch Mose verkündet hat.“

Der Priesteranteil an Speise- und Friedopfern

12 Hierauf gebot Mose dem Aaron und seinen Söhnen Eleasar und Itamar, die noch übrig waren: „Nehmt das Speiseopfer, das von den Feueropfern des Herrn noch übrig ist, und eßt es ungesäuert neben dem Altar! Es ist ja hochheilig.

13 Darum müßt ihr es an heiliger Stätte verzehren; denn es ist der Anteil, der dir und deinen Söhnen von den Feueropfern des Herrn zukommt. So ist mir geboten worden.

14 Die Webebrust und die Hebekeule sollt ihr, du und mit dir deine Söhne und deine Töchter, an einem reinen Ort essen. Denn sie sind der Anteil, der dir und deinen Söhnen von den Friedopfern der Israeliten zukommt.

15 Die Hebekeule und die Webebrust soll man samt den für die Feueropfer bestimmten Fettstücken bringen, um sie als Webeopfer vor dem Herrn zu weben. Dann sollen sie dir und deinen Söhnen mit dir als ewig festgesetzte Gebühr zufallen, wie der Herr geboten hat.“

Der Genuß des Sündopferbockes

16 Als Mose sich angelegentlich nach dem Sündopferbock erkundigte, stellte es sich heraus, dass er verbrannt worden war. Da zürnte er heftig auf Eleasar und Itamar, die Söhne Aarons, die ihm noch verblieben waren, und sagte:

17 „Warum habt ihr das Sündopfer nicht an heiliger Stätte gegessen? Es ist ja hochheilig, und er hat es euch gegeben, damit ihr die Schuld der Gemeinde wegnehmt und ihnen Sühne vor dem Herrn erwirkt.

18 Sein Blut ist nicht in das Innere des Heiligtums gebracht worden. Darum hättet ihr es im Heiligtum essen müssen, wie ich befohlen hatte.“

19 Aaron antwortete dem Mose: „Sie haben heute ihr Sündopfer und ihr Brandopfer vor dem Herrn dargebracht, und trotzdem hat mich solches betroffen. Wenn ich nun heute Sündopferfleisch genießen wollte, würde das dem Herrn gefallen?“

20 Als Mose das hörte, gab er sich zufrieden.

