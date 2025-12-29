Schöningh’sche Bibel

Die Reinigung der Wöchnerin

1 Darauf gebot der Herr dem Mose:

2 „Teile den Israeliten folgende Verordnung mit: Wenn eine Frau niederkommt und einem Knaben das Leben schenkt, so bleibt sie sieben Tage unrein; so lange ist sie unrein wie in den Tagen ihrer Unreinheit infolge ihrer monatlichen Regel.

3 Am achten Tag muß seine Vorhaut beschnitten werden.

4 Dann bleibe sie noch 33 Tage über die Zeit ihrer Blutreinigung zu Hause. Sie darf nichts Heiliges berühren und nicht das Heiligtum betreten, bis die Tage der Reinigung vorüber sind.

5 Schenkt sie aber einem Mädchen das Leben, so bleibt sie zwei Wochen unrein wie bei der monatlichen Unreinheit, und 66 Tage über die Zeit der Blutreinigung bleibe sie zu Hause.

6 Wenn dann die Tage ihrer Reinigung vorüber sind, so bringe sie, mag es sich um einen Sohn oder eine Tochter handeln, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer und eine junge Taube oder eine Turteltaube zum Sündopfer an den Eingang des Offenbarungszeltes zum Priester.

7 Dieser soll die Tiere vor dem Herrn darbringen und ihr dadurch Sühne erwirken; so wird sie von ihrem Blutfluß rein sein. Diese Vorschrift gilt für die Wöchnerinnen, mag es sich um einen Knaben oder ein Mädchen handeln.

8 Reicht aber ihr Vermögen für ein Stück Kleinvieh nicht aus, so soll sie zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nehmen, die eine zum Brandopfer, die andere zum Sündopfer. So erwirke ihr der Priester Sühne, damit sie rein wird.“

