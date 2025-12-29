Schöningh’sche Bibel

Der große Versöhnungstag

Die Vorbereitungen

1 Weiter redete der Herr mit Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, die sterben mussten, als sie vor den Herrn getreten waren.

2 Der Herr befahl Mose: „Sage deinem Bruder Aaron, er dürfe nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hinter dem Vorhang eintreten, vor die Sühnestätte oben auf der Lade, sonst müsse er sterben; denn über der Sühnestätte erscheine ich in der Wolke.

3 Nur dann darf Aaron in das Heiligtum eintreten, wenn er mit einem jungen Stier als Sündopfer und mit einem Widder als Brandopfer kommt.

4 Er muß einen heiligen Leibrock aus Leinen tragen, linnene Unterbeinkleider müssen den bloßen Leib bedecken, mit einem linnenen Gürtel muß er umgürtet sein und einen linnenen Kopfbund sich umgebunden haben: das sind die heiligen Gewänder, die er anlegen soll, nachdem er sich gebadet hat.

Entsündigung des Heiligtums

5 Von der Gemeinde der Israeliten soll er sich zwei Ziegenböcke zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer geben lassen.

Sühnegebräuche

6 Dann soll Aaron den jungen Stier, der zum Sündopfer bestimmt ist, herbeibringen und sich und seinem Haus Sühne erwirken.

7 Hierauf soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn an den Eingang des Offenbarungszeltes stellen.

8 Aaron soll über die beiden Böcke das Los werfen, ein Los >für den Herrn<, das andere Los >für Asasel<.

9 Alsdann soll Aaron den Bock, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, herbeibringen und ihn als Sündopfer zubereiten.

10 Den Bock aber, auf den das Los für Asasel gefallen ist, soll er lebend vor den Herrn stellen, damit er an ihm die Sühne vollziehe und ihn für Asasel in die Wüste schicke.

11 Aaron soll also den jungen Stier, der zum Sündopfer für ihn bestimmt ist, herbeibringen und für sich und sein Haus Sühne erwirken, indem er den jungen Stier, der zum Sündopfer für ihn bestimmt ist, schlachtet.

12 Dann soll er eine Pfanne voll glühender Kohlen von dem Altar vor dem Herrn nehmen, ebenso zwei Hände voll feingestoßenen, wohlriechenden Räucherwerks, und es hinter den Vorhang bringen.

13 Dann soll er das Räucherwerk vor dem Herrn auf das Feuer legen, damit die Wolke des Räucherwerks die Sühnestätte auf der Gesetzeslade verhülle und er nicht sterbe.

14 Hierauf nehme er etwas von dem Blut des Stieres und sprenge es mit seinem Finger an die Vorderseite der Sühnestätte; vor die Sühnestätte hin sprenge er siebenmal von dem Blut mit seinem Finger.

15 Dann schlachte er den Bock, der zum Sündopfer für das Volk bestimmt ist, und bringe sein Blut hinter den Vorhang und verfahre mit dem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stieres verfahren ist: er sprenge es auf die Sühnestätte und vor die Sühnestätte

16 und entsündige so das Heiligtum wegen der Verunreinigungen durch die Israeliten und wegen aller Übertretungen, die sie begangen haben. Ebenso verfahre er auch mit dem Offenbarungszelt, das sich bei ihnen inmitten ihrer Unreinheiten befindet.

17 Es darf aber niemand im Offenbarungszelt, wenn er es betritt, um im Heiligtum die Sühnehandlungen zu vollziehen, anwesend sein, bis er es verlassen hat und für sich und sein Haus und für die ganze Gemeinde Israel Sühne erwirkt hat.

18 Nun gehe er an den Altar hinaus, der vor dem Herrn steht, und vollziehe auch an ihm die Entsündigung, indem er etwas von dem Blut des Stieres und von dem Blut des Bockes nimmt und es ringsum an die Hörner des Altars streicht.

19 Dann sprenge er mit seinem Finger etwas von dem Blut siebenmal an den Altar und reinige ihn so und heilige ihn von den Unreinheiten der Israeliten.

Entsündigung der Gemeinde

20 Hat er so die Entsündigung des Heiligtums und des Offenbarungszeltes und des Altars vollendet, so soll er den noch lebenden Bock herbeiführen.

21 Aaron lege dem lebenden Bock seine beiden Hände auf den Kopf und bekenne über ihm alle Verschuldungen der Israeliten und alle Übertretungen, die sie begangen haben. Er lade sie auf den Kopf des Bockes und lasse diesen durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste bringen.

22 So soll der Bock alle ihre Verschuldungen mit sich fort in eine abgelegenen Gegend tragen. In der Wüste lasse man dann den Bock los.

23 Hierauf soll Aaron in das Offenbarungszelt hineingehen und die linnenen Kleider, die er beim Betreten des Heiligtums angelegt halte, ausziehen und sie dort niederlegen.

24 Er soll sich an heiliger Stätte baden, seine Kleider anziehen, wieder hinausgehen und das Brandopfer für sich und das Brandopfer für das Volk herrichten und dadurch sich und dem Volk Sühne erwirken.

25 Das Fett des Sündopfers lasse er auf dem Altar in Rauch aufgehen.

26 Der Mann aber, der den Bock für Asasel hinausgebracht hat, muß seine Kleider waschen und sich baden. Dann darf er wieder in das Lager kommen.

27 Den Sündopferstier und den Sündopferbock, deren Blut man hineingebracht hat, um im Heiligtum die Sühnehandlungen zu vollziehen, soll man draußen vor das Lager hinausschaffen und ihre Felle, ihr Fleisch und den Inhalt ihrer Eingeweide verbrennen.

28 Derjenige, der sie verbrannt hat, muß seine Kleider waschen und sich baden. Dann darf er wieder in das Lager kommen.

Verordnungen über die Feier des Festes

29 Dieses Gesetz soll für euch ewige Geltung haben: Im siebten Monat, am zehnten Tag des Monats, sollt ihr fasten und keinerlei Arbeit verrichten, weder der Einheimische noch der Fremdling, der sich bei euch aufhält.

30 Denn an diesem Tag wird man für euch Sühne erwirken, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr vor dem Herrn rein werden.

31 Ein Tag völliger Ruhe soll es für euch sein, und ihr sollt fasten kraft einer ewig gültigen Satzung.

32 Die Entsündigung aber soll der Priester vollziehen, den man gesalbt und geweiht hat, damit er an Stelle seines Vaters Priesterdienste tue. Und er soll die linnenen Kleider, die heiligen Gewänder anlegen

33 und das Allerheiligste entsündigen und den Priestern und der ganzen Volksgemeinde Sühne erwirken.

34 Dieses Gesetz, dass man für die Israeliten einmal im Jahr Sühne von allen ihren Sünden erwirken soll, hat für euch ewige Geltung.“ - Und er tat, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

