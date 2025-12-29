Schöningh’sche Bibel

Pflichten der Pietät

1 Weiter gebot der Herr dem Mose:

2 „Teile der ganzen Gemeinde der Israeliten folgende Vorschriften mit: Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig!

3 Jeder ehre Vater und Mutter und beobachte meine Ruhetage! Ich bin der Herr, euer Gott!

4 Wendet euch nicht den Götzen zu und macht euch keine gegossenen Götterbilder! Ich bin der Herr, euer Gott!

Die rechte Einstellung zum Friedopfer

5 Wenn ihr dem Herrn ein Friedopfer darbringt, so opfert es so, dass es wohlgefällig von euch angenommen wird!

6 Am Tag, da ihr es opfert, oder am Tag darauf muß es gegessen werden. Was bis zum dritten Tag übrigbleibt, muß verbrannt werden.

7 Sollte dennoch am dritten Tag davon gegessen werden, so würde es als verdorbenes Fleisch gelten und würde nicht wohlgefällig aufgenommen werden.

8 Wer davon ißt, lädt Schuld auf sich. Denn er hat entweiht, was dem Herrn heilig ist. Ein solcher soll aus seinen Volkgenossen ausgerottet werden.

Nächstenliebe und Gerechtigkeit

9 Wenn ihr die Ernte eures Landes einholt, so erntet das Feld nicht bis zum äußersten Rand ab und haltet nach der Ernte keine Nachlese!

10 Haltet auch im Weinberg keine Nachlese und lest die abgefallenen Beeren des Weinberges nicht auf! lasst sie für den Armen und Fremdling zurück! Ich bin der Herr, euer Gott.

11 Ihr sollt nicht stehlen, nicht lügen, nicht einer den anderen betrügen!

12 Ihr soll bei meinem Namen nicht falsch schwören und so den Namen Gottes entweihen! Ich bin der Herr!

13 Übervorteile und beraube deinen Nächsten nicht! Behalte den Lohn des Arbeiters nicht bis zum Morgen bei dir zurück!

14 Fluche nicht einem Tauben, lege einem Blinden nichts in den Weg, sondern fürchte dich vor deinem Gott! Ich bin der Herr!

15 Tut nicht Unrecht beim Rechtsprechen! Nimm weder Partei für den Armen noch Rücksicht auf den Vornehmen, sondern richte deinen Nächsten dem Recht gemäß!

16 Streue keine Verleumdungen unter deinen Volksgenossen aus und bringe dadurch das Leben deines Nächsten nicht in Gefahr! Ich bin der Herr!

17 Trage gegen deinen Bruder keinen Haß im Herzen! Weise deinen Nächsten freimütig zurecht, damit du seinetwegen keine Schuld auf dich ladest!

18 Sei nicht rachgierig gegen deine Volksgenossen und trage ihnen nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Ich bin der Herr!

Verbot von Mischungen

19 Beobachtet meine Gebote: Laß nicht zweierlei Arten deines Viehs sich begatten! Besäe dein Feld nicht mit zweierlei Samen! Kein Kleid, das aus zweierlei Garn zusammengewirkt ist, komme auf deinen Leib!

Vergehen mit der Sklavin anderer

20 Wenn sich ein Mann mit einer Frau vergeht, die als Sklavin einem anderen Mann angehört, aber weder freigelassen noch losgekauft ist, so sollen sie bestraft werden, doch nicht mit dem Tod, weil es sich nicht um eine Freie handelt.

21 Er bringe aber zur Buße am Eingang des Offenbarungszeltes dem Herrn als Schuldopfer einen Widder dar.

22 Der Priester soll ihm dann durch den Schuldopferwidder vor dem Herrn Sühne für die begangene Sünde erwirken. So wird ihm das Vergehen vergeben, in das er gefallen ist.

Ernte von Früchten

23 Wenn ihr in das Land kommt und allerlei Obstbäume pflanzt, so schneidet ihre ersten Früchte - ihre Vorhaut - nicht ab! Nehmt sie drei Jahre lang nicht ab! Nichts darf von ihnen gegessen werden.

24 Im vierten Jahr sollen alle ihre Früchte dem Herrn als Dankesgabe geweiht werden.

25 Erst im fünften Jahr dürft ihr ihre Früchte genießen. Ein umso reichlicherer Ertrag wird euch dann zuteil werden. Ich bin der Herr, euer Gott!

Verbot fremder Kultbräuche

26 Ihr dürft nichts essen, was Blut enthält. Ihr dürft keine Wahrsagerei und Zauberei treiben.

27 Ihr dürft euer Haupthaar an den Kopfseiten nicht kreisförmig scheren. Ihr dürft die Bartenden nicht stutzen.

28 Macht euch wegen eines Toten keine Einschnitte in euren Körper! Ätzt euch keine Zeichen ein! Ich bin der Herr.

29 Entweihe deine Tochter nicht, indem du sie zur Unzucht anhältst! Das Land darf keine Buhlerstätte werden und kein Tummelplatz der Unzucht!

30 Haltet meine Ruhetage ein! Habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum! Ich bin der Herr!

31 Wendet euch nicht an die Totenbeschwörer und Wahrsager! Befragt sie nicht! Ihr verunreinigt euch durch sie. Ich bin der Herr, euer Gott!

Ehrfurcht vor dem Alter

32 Stehe vor einem grauen Haupt auf und ehre die Person eines Greises! Fürchte deinen Gott! Ich bin der Herr!

Verhalten gegen Fremde

33 Wenn ein Fremdling sich bei euch im Land aufhält, so dürft ihr ihn nicht bedrücken.

34 Wie ein Einheimischer aus eurer eigenen Mitte gelte euch der Fremdling, der bei euch lebt. Ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Denn ihr seid selbst Fremdlinge im Land der Ägypter gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott!

Übervorteilung

35 Verübt kein Unrecht beim Rechtsprechen, bei Maß, Gewicht und Hohlmaß!

36 Richtige Waage, richtiges Gewicht, richtiges Efa und Hin sollt ihr führen. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat.

Schlußmahnung

37 So haltet denn genau alle meine Satzungen und Gebote! Ich bin der Herr!“

© Christoph Wollek