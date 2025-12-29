Schöningh’sche Bibel

Speiseopfer

Speiseopfer aus Rohmehl und Backwaren

1 Will jemand dem Herrn als Opfergabe ein Speiseopfer darbringen, so soll seine Gabe aus Feinmehl bestehen, das er mit Öl übergießen und mit Weihrauch bestreuen muß.

2 Er bringe es den Söhnen Aarons, den Priestern. Der Priester nehme daraus eine Handvoll von dem mit Öl vermischten Mehl und den ganzen Weihrauch und lasse diesen Duftteil auf dem Altar in Rauch aufgehen als Feueropfer zu lieblichem Geruch für den Herrn.

3 Was vom Speiseopfer übrigbleibt, soll als Hochheiliges von den Feueropfern des Herrn dem Aaron und seinen Söhnen gehören.

4 Willst du als Speiseopfergabe etwas im Ofen Gebackenes darbringen, so bereite aus Feinmehl ungesäuerte Kuchen, die mit Öl angemengt sind, oder ungesäuerte Fladen, die mit Öl bestrichen sind!

5 Soll deine Opfergabe in einem Speiseopfer auf der Röstplatte bestehen, so muß sie aus ungesäuertem, mit Öl angemengtem Feinmehl zubereitet sein.

6 Mache daraus einzelne Stücke und übergieße sie mit Öl! So ist es ein Speiseopfer.

7 Soll deine Opfergabe ein Speiseopfer sein, das in der Pfanne bereitet wird, so muß es aus Feinmehl mit Öl hergestellt werden.

8 Dann bringe das Speiseopfer, das so bereitet ist, dem Herrn dar, indem du es dem Priester übergibst, der es zum Altar bringt!

9 Der Priester nehme vom Speiseopfer den Duftteil weg und lasse ihn auf dem Altar als Feueropfer zu lieblichem Geruch für den Herrn in Rauch aufgehen.

10 Was von dem Speiseopfer übrigbleibt, gehöre Aaron und seinen Söhnen als Hochheiliges von den Feueropfern des Herrn.

Verbot von Sauerteig und Honig

11 Kein Speiseopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf aus Gesäuertem bereitet werden. Denn ihr dürft keinen Sauerteig oder Honig dem Herrn als Feueropfer darbringen.

12 Als Erstlingsgabe könnt ihr sie dem Herrn darbringen. Doch dürfen sie nicht auf den Altar zum lieblichen Wohlgeruch kommen.

13 Alle deine Speiseopfergaben musst du salzen. Nie darf das Salz des Bundes mit deinem Gott bei deinem Speiseopfer fehlen. Bei allen deinen Opfergaben musst du Salz darbringen.

Speiseopfer von den Erstlingsfrüchten

14 Wenn du dem Herrn ein Speiseopfer von den Erstlingsfrüchten darbringen willst, so musst du am Feuer geröstete Ähren von der ersten Frucht in den Gärten als Erstlingsspeiseopfer darbringen.

15 Gieße Öl darüber und streue Weihrauch darauf! So ist es ein Speiseopfer.

16 Der Priester soll den Duftteil davon: einen Teil von der ersten Frucht und vom Öl und den ganzen Weihrauch, als Feueropfer für den Herrn in Rauch aufgehen lassen.

