Schöningh’sche Bibel

Todeswürdige Verbrechen

Kinderopfer

1 Weiter befahl der Herr dem Mose:

2 „Teile den Israeliten folgende Anweisung mit: Wenn ein Israelit oder ein Fremdling, der in Israel lebt, eines von seinen Kindern dem Moloch hingibt, soll er mit dem Tod bestraft werden. Die Bevölkerung soll ihn steinigen.

3 Ich selbst werde gegen ihn vorgehen und ihn aus seinem Volk ausrotten, weil er sein Kind dem Moloch hingegeben und so mein Heiligtum verunreinigt und meinen heiligen Namen entweiht hat.

4 Sollte aber die Bevölkerung ihre Augen vor einem Menschen, der sein Kind dem Moloch hingegeben hat, verschließen, und ihn nicht töten,

5 so will ich selbst gegen einen solchen Menschen und sein ganzes Geschlecht vorgehen und ihn samt allen, die mit ihm dem Molochdienst sich hingegeben haben, aus ihrem Volk ausrotten.

Totenbeschwörung - Wahrsagerei

6 Wenn sich jemand an die Toten- und Wahrsagegeister wendet und Götzendienst mit ihnen treibt, werde ich gegen einen solchen Menschen vorgehen und ihn aus seinem Volk ausrotten.

7 So heiligt euch denn und seid heilig! Denn ich bin der Herr, euer Gott!

8 Haltet genau meine Gebote! Ich, der Herr, bin es, der euch heiligt!

Verfluchung der Eltern

9 Jeder, der Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Weil er Vater und Mutter verflucht hat, ist er des Todes schuldig.

Ehebruch

10 Wenn jemand mit einer verheirateten Frau, mit der Ehefrau seines Nächsten, sich vergeht, so sollen Ehebrecher und Ehebrecherin mit dem Tod bestraft werden.

Unzuchtsverbrechen

11 Wenn sich jemand mit der Frau seines Vaters vergeht, hat er seinen Vater geschändet. Beide sollen mit dem Tod bestraft werden. Sie sind des Todes schuldig.

12 Verfehlt sich jemand mit seiner Schwiegertochter, sollen beide mit dem Tod bestraft werden. Sie haben eine große Schandtat verübt und sind des Todes schuldig.

13 Wenn sich ein Mann mit einem anderen Mann vergeht wie mit einer Frau, haben beide eine Schandtat begangen. Sie sollen mit dem Tod bestraft werden. Sie sind des Todes schuldig.

14 Nimmt sich jemand eine Frau und dazu noch deren Mutter, ist das eine Schandtat. Man soll ihn und die beiden verbrennen, damit solcher Unzucht unter euch ein Ende gemacht werde.

15 Wenn sich jemand mit einem Tier vergeht, soll er mit dem Tod bestraft werden. Auch das Tier sollt ihr töten.

16 Wenn sich eine Frau einem Tier naht, um sich mit ihm zu vergehen, so töte die Frau und das Tier! Sie sollen sterben. Sie haben ihr Leben verwirkt.

17 Heiratet jemand seine Schwester von väterlicher oder mütterlicher Seite und haben beide miteinander Umgang, so ist das Blutschande. Sie sollen vor den Augen ihrer Volksgenossen getötet werden. Er hat seine Schwester geschändet und soll seine Schuld büßen.

18 Wenn jemand mit einer Frau zur Zeit ihres Unwohlseins Umgang hat, wenn also er und sie den weiblichen Monatsfluß aufdecken, so sollen beide aus ihrem Volk ausgerottet werden.

19 Mit der Schwester deines Vaters oder deiner Mutter sollst du keinen Umgang haben. Denn ein solcher schändet sein eigenes Fleisch. Sie sollen ihre Schuld büßen.

20 Wer sich mit der Frau seines Oheims vergeht, hat seinen Oheim geschändet. Sie sollen für ihre Sünde büßen. Kinderlos werden sie sterben.

21 Wenn jemand die Frau seines Bruders zu sich nimmt, so ist das Blutschande. Er hat seinen Bruder entehrt. Sie sollen kinderlos bleiben.

Schlußmahnungen

22 So haltet denn sorgsam alle meine Satzungen und Gebote, damit euch das Land nicht ausspeit, in das als Wohnsitz ich euch führen will!

23 Folgt nicht den Satzungen der Völker, die ich bei eurer Ankunft vertreiben werde! Weil sie alle diese Dinge taten, sind sie mir zum Ekel geworden.

24 Zu euch habe ich darum gesagt: Ihr sollt ihr Land zu eigen erhalten. Euch will ich es zum Besitz geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch von den übrigen Völkern abgesondert hat.

Nachtrag

25 So macht denn einen Unterschied zwischen den reinen und den unreinen vierfüßigen Tieren, zwischen den unreinen und reinen Vögeln! Verunreinigt euch nicht durch vierfüßige Tiere oder Vögel oder durch das, was sich sonst auf der Erde regt, und was ich euch als unrein bezeichnet habe!

26 Ihr sollt mir heilig sein. Denn ich, der Herr, bin heilig und habe euch vor den übrigen Völkern auserwählt, mir anzugehören.

Wahrsager und Totenbeschwörer

27 Wenn ein Mann oder eine Frau einen Totenbeschwörungs- und Wahrsagegeist in sich hat, so sollen sie mit dem Tod bestraft werden. Man soll sie steinigen. Sie sind des Todes schuldig.“

