Schöningh’sche Bibel

Bestimmungen über den Leuchter und über die Schaubrote

1 Weiter gebot der Herr dem Mose:

2 „Befiehl den Israeliten, dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter zu bringen, damit man Tag für Tag die Lampen aufsetzen kann.

3 Außerhalb des Vorhangs vor der Lade mit dem Gesetz im Offenbarungszelt soll Aaron ihn herrichten, damit er vom Abend bis zum Morgen beständig vor dem Herrn brenne. Dieses Gebot hat ewige Geltung für eure Geschlechter.

4 Auf dem Leuchter von Gold soll er die Lampen zurichten, dass sie ohne Unterlaß vor dem Herrn brennen.

5 Nimm ferner Feinmehl und backe daraus zwölf Kuchen! Zwei Zehntel sollen auf jeden Kuchen kommen.

6 Lege sie dann in zwei Schichten, je sechs in einer Schicht, auf den goldenen Tisch vor dem Herrn!

7 Streue auf jede Schicht reinen Weihrauch als Duftteil für das Brot und als ein Feueropfer für den Herrn!

8 Regelmäßig an jedem Sabbat schichte man sie so vor dem Herrn auf. Diese Verpflichtung bindet die Israeliten für alle Zeiten.

9 Sie sollen Aaron und seinen Söhnen gehören, die sie an heiliger Stätte verzehren müssen. Denn ihm stehen die hochheiligen Gaben von den Feueropfern des Herrn als ewig geltendes Recht zu.“

Strafgesetze

Die Steinigung eines Gotteslästerers

10 Eines Tages mischte sich der Sohn einer Israelitin, der einen Ägypter zum Vater hatte, unter die Israeliten. Da gerieten der Sohn der Israelitin und ein israelitischer Mann miteinander in Streit.

11 Dabei lästerte der Sohn der Israelitin den Namen des Herrn durch Fluchen. Man brachte ihn deshalb zu Mose. - Seine Mutter hieß Schelomit und war die Tochter Dibris vom Stamm Dan. -

12 Man hielt ihn in Gewahrsam, bis jener ihnen auf Grund eines Ausspruchs des Herrn Weisung gäbe.

13 Und der Herr gebot Mose:

14 „Laß den Lästerer vor das Lager hinausführen, und alle, die es gehört haben, sollen ihm die Hände auf das Haupt legen, und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen.

15 Zu den Israeliten aber sollst du sagen: Wenn jemand seinem Gott flucht, so soll er für seine Sünde bestraft werden.

16 Wer den Namen des Herrn lästert, soll mit dem Tod bestraft werden. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Der Fremde wie der Einheimische soll getötet werden, wenn er den Namen des Herrn lästert.

Das Gesetz der Vergeltung

17 Wenn jemand einen Menschen umbringt, soll er mit dem Tod bestraft werden.

18 Wer ein Stück Vieh totschlägt, soll es ersetzen, Tier für Tier.

19 Fügt jemand seinem Nächsten einen Leibesschaden zu, so soll man ihm ebenso tun, wie er getan hat:

20 Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn! Derselbe Leibesschaden, den er einem anderen beigebracht hat, soll auch ihm zugefügt werden.

21 Wer ein Stück Vieh totschlägt, soll es ersetzen; wer einen Menschen erschlägt, soll getötet werden.

22 Das gleiche Recht gelte bei euch für den Fremden wie für den Einheimischen. Denn ich bin der Herr, euer Gott!“

23 Als Mose dies den Israeliten verkündet hatte, führten sie den Lästerer vor das Lager hinaus und steinigten ihn. Die Israeliten taten so, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

