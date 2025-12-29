Schöningh’sche Bibel

Abschluß: Verkündigung von Segen und Fluch

Die Grundforderungen Gottes

1 Ihr dürft euch keine Götzen machen und keine Schnitzbilder und Steinmale aufstellen, auch keine Steine mit Bildwerk in eurem Land aufrichten, um euch davor niederzuwerfen. Denn ich, der Herr, bin euer Gott!

2 Haltet meine Ruhetage und ehrt mein Heiligtum! Ich bin der Herr!

Segensverheißungen

3 Wenn ihr nach meinen Satzungen wandelt und meine Gebote gewissenhaft beobachtet,

4 will ich euch Regen zur rechten Zeit geben. Das Land wird seinen Ertrag liefern, und die Bäume des Feldes werden ihre Früchte spenden.

5 Die Dreschzeit wird sich bei euch bis zur Weinlese hinziehen und die Weinlese bis zur Saatzeit. Ihr sollt Brot in Fülle zu essen haben und sicher in eurem Land wohnen.

6 Ich werde Frieden im Land herrschen lassen, so dass ihr euch niederlegen könnt, ohne dass euch jemand aufschreckt. Auch die wilden Tiere werde ich aus dem Land verschwinden lassen, und kein Schwert soll in euer Land eindringen.

7 Ihr werdet eure Feinde in die Flucht schlagen, und sie werden vor euch durch das Schwert fallen.

8 Fünf von euch sollen hundert in die Flucht schlagen und hundert von euch zehntausend. Eure Feinde werden vor euch durch das Schwert fallen.

9 Ich will mich zu euch wenden, euch zahlreich werden lassen, euch mehren und meinen Bund mit euch aufrechterhalten.

10 Ihr werdet Altes, Abgelagertes zu essen haben und sogar das Alte wegschaffen müssen, um für das Neue Platz zu machen.

11 Ich will meinen Wohnsitz in eurer Mitte aufschlagen und keinen Widerwillen gegen euch hegen,

12 sondern in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein.

13 Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt habt, damit ihr ihnen nicht länger als Sklaven dienen solltet. Ich zerbrach die Stangen eures Joches und ließ euch aufrecht einhergehen.

Strafandrohungen

14 Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und alle diese Gebote nicht erfüllt,

15 sondern meine Satzungen verachtet und Widerwillen gegen meine Anordnungen hegt, so dass ihr alle meine Gebote nicht erfüllt und meinen Bund brecht,

16 so will auch ich mit euch dementsprechend verfahren und schreckliche Heimsuchungen über euch verhängen: Schwindsucht und Fieber, die euch das Augenlicht rauben und euer Leben dahinschwinden lassen. Vergebens werdet ihr dann euren Samen aussäen. Denn eure Feinde werden ihn verzehren.

17 Ich werde mein Angesicht gegen euch kehren, so dass ihr von euren Feinde geschlagen werdet. Eure Widersacher werden über euch herrschen, und ihr werdet fliehen, auch wenn euch niemand verfolgt.

18 Gehorcht ihr mir auch dann noch nicht, so will ich euch um eurer Sünden willen noch siebenmal härter strafen.

19 Ich werde euren trotzigen Hochmut brechen und den Himmel über euch wie Eisen machen und euer Land wie Erz.

20 Dann werdet ihr euch nutzlos abquälen. Der Boden wird euch keinen Ertrag geben und die Bäume auf dem Feld werden keine Früchte spenden.

21 Wenn ihr mir auch dann noch widerstrebt und mir nicht gehorchen wollt, so will ich euch um eurer Sünden willen noch siebenmal härter strafen.

22 Wilde Tiere werde ich gegen euch senden, dass sie euch eure Kinder rauben und euer Vieh erwürgen und eure Zahl vermindern, so dass eure Straßen öde werden.

23 lasst ihr euch auch dadurch nicht von mir warnen, sondern widerstrebt ihr mir immer noch,

24 so will auch ich euch widerstreben und auch meinerseits euch um eurer Sünden willen siebenfach strafen.

25 Ich will ein Schwert über euch kommen lassen, das den Bundesbruch rächen wird. Zieht ihr euch dann in eure Städte zurück, so will ich die Pest unter euch senden, und ihr werdet in die Gewalt eurer Feinde gegeben werden.

26 Wenn ich euch dann noch den Stab des Brotes zerbreche, so werden zehn Frauen in einem einzigen Ofen Brot für euch backen und euch das Brot abgewogen zurückbringen. Ihr werdet davon essen, aber nicht satt werden.

Vernichtung des israelitischen Staatswesens

27 Wenn ihr mir trotzdem nicht gehorcht und mir immer noch widerstrebt,

28 so will auch ich euch voll Grimm widerstreben und euch für eure Sünden siebenfach züchtigen.

29 Ihr sollt dann das Fleisch eurer Söhne und eurer Töchter verzehren.

30 Eure Höhentempel will ich zerstören und eure Sonnensäulen vernichten. Eure Leichen will ich auf die Leichen eurer Götzen werfen und Ekel vor euch empfinden.

31 Eure Städte will ich zu Trümmerhaufen machen und eure Heiligtümer verwüsten. Euren Opferduft will ich nicht mehr riechen.

32 Ja, ich selbst werde das Land verwüsten, so dass eure Feinde, die sich darin niederlassen, darüber entsetzt sein werden.

33 Euch aber will ich unter die Völker zerstreuen und das Schwert hinter euch her zücken, und euer Land soll zur Wüste werden und eure Städte zu Trümmerhaufen.

Die Verbannung

34 Dann wird das Land seine Ruhezeiten abgetragen erhalten die ganze Zeit, in der es wüst liegt, während ihr im Land eurer Feinde lebt. Das Land wird Ruhe haben und seine Ruhezeiten abtragen.

35 Die ganze Zeit, in der es wüst liegt, wird es Ruhe haben, die Ruhe, die es nicht gehabt hat, als ihr darin wohntet.

36 Die aber dann von euch noch übrig sind, die will ich ganz verzagt machen in den Ländern ihrer Feinde, so dass das Rascheln eines verwehten Blattes sie in die Flucht schlagen soll. Sie fliehen davor, wie man vor dem Schwert flieht, und stürzen hin, obwohl niemand sie verfolgt.

37 Einer stürzt über den anderen hin wie auf der Flucht vor dem Schwert, und doch nimmt keiner die Verfolgung auf. Ihr werdet euch vor euren Feinden nicht auf den Füßen halten können.

38 Ihr sollt unter den Heidenvölkern zugrunde gehen, und das Land eurer Feinde soll euch aufreiben.

39 Die dann von euch noch übrig sein werden, sollen in den Ländern eurer Feinde ob ihrer Sündenschuld dahinsiechen. Auch um der Sünden ihrer Väter willen sollen sie wie diese dahinschwinden.

Bekehrung und Vergebung

40 Wenn sie dann ihre Sündenschuld und die Schuld ihrer Väter bekennen, den Treuebruch, den sie gegen mich begangen, und wie sie mir widerstrebt haben,

41 und ich ihnen widerstrebt und sie in das Land ihrer Feinde gebracht habe, ja, wenn sich dann ihr hartes Herz beugt und sie ihre Sündenschuld büßen,

42 dann will ich meines Bundes mit Jakob gedenken, auch meines Bundes mit Isaak und mit Abraham, und will mich des Landes erbarmen.

43 Zuvor muß jedoch das Land von ihnen verlassen sein und seine Ruhezeiten dadurch ersetzt bekommen, dass es wüst liegt, wenn jene fort sind. Sie selbst müssen ihre Sündenschuld büßen, weil sie meine Gebote verwarfen und Widerwillen gegen meine Satzungen hegten.

44 Trotzdem will ich sie nicht verwerfen, wenn sie im Land ihrer Feinde sind, und keinen Widerwillen gegen sie hegen, so dass ich sie ganz vertilge und meinen Bund mit ihnen bräche. Denn ich bin der Herr, ihr Gott!

45 Zu ihrem Heil will ich meines Bundes mit ihren Ahnen gedenken, die ich vor den Augen der Heidenvölker aus Ägypten geführt habe, um ihr Gott zu sein, ich, der Herr.„

46 Dies sind die Gebote, Satzungen und Lehren, die der Herr auf dem Berg Sinai durch Mose gegeben hat zur Regelung des Verhältnisses zwischen sich und den Israeliten.

