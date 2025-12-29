Schöningh’sche Bibel

Friedopfer

Friedopfer von Rindern

1 Will jemand Rinder als Friedopfergabe darbringen, so opfere er ein fehlerloses, männliches oder weibliches Tier.

2 Er lege die Hand auf den Kopf des Opfertieres und schlachte es vor dem Eingang zum Offenbarungszelt. Die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut ringsum auf den Altar gießen.

3 Dann soll er von dem Friedopfer das Fett, das die Eingeweide bedeckt, sowie alles Fett an den Eingeweiden,

4 die beiden Nieren mit ihrem Fett, das an den Lendenmuskeln sitzt, und den Leberlappen dem Herrn als Feueropfer darbringen. Bei den Nieren nehme er es weg.

5 Die Söhne Aarons sollen es auf dem Altar über dem Brandopfer, das auf dem Holz über dem Feuer liegt, in Rauch aufgehen lassen als Feueropfer zu lieblichem Geruch für den Herrn.

Friedopfer von Schafen und Ziegen

6 Will jemand dem Herrn als Friedopfergabe Kleinvieh darbringen, so opfere er ein fehlerloses, männliches oder weibliches Tier.

7 Bringt er ein Schaf als Opfergabe dar, so führe er es vor den Herrn,

8 lege seine Hand auf den Kopf des Opfertiers und schlachte es vor dem Offenbarungszelt! Die Söhne Aarons sollen das Blut rings auf den Altar gießen.

9 Dann bringe er dem Herrn von dem Friedopfer die Fettteile als Feueropfer dar: den ganzen Fettschwanz, - dicht am Schwanzbein soll er ihn abnehmen, - das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden,

10 die beiden Nieren mit ihrem Fett, das an den Lendenmuskeln sitzt, und den Leberlappen. Bei den Nieren soll er es ablösen.

11 Der Priester lasse es auf dem Altar in Rauch aufgehen, als Feueropferspeise für den Herrn.

12 Besteht aber seine Opfergabe in einer Ziege, so bringe er sie vor den Herrn,

13 lege seine Hand auf ihren Kopf und schlachte sie vor dem Offenbarungszelt. Die Söhne Aarons sollen das Blut ringsum auf den Altar gießen.

14 Hierauf bringe er davon als Feueropfergabe für den Herrn das Fett dar, das die Eingeweide deckt, und alles Fett an den Eingeweiden,

15 die beiden Nieren mit ihrem Fett, das an den Lendenmuskeln sitzt, und den Leberlappen. Bei den Nieren löse er es ab.

16 Der Priester lasse es auf dem Altar in Rauch aufgehen als Feueropferspeise zu beruhigendem Wohlgeruch. - Alles Fett gehört dem Herrn!

17 Dieses Gebot hat ewige Geltung für alle eure Geschlechter in allen euren Wohnsitzen: Ihr dürft kein Fett und kein Blut genießen.„

© Christoph Wollek