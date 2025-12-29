Schöningh’sche Bibel

Die Priestergesetze

Die Priesterweihe: Vorbereitungen

1 Hierauf befahl der Herr dem Mose:

2 „Nimm Aaron und mit ihm seine Söhne, dazu die heiligen Gewänder und das Salböl, den jungen Stier zum Sündopfer, die beiden Widder sowie den Korb mit Ungesäuertem!

3 Dann versammle die gesamte Gemeinde am Eingang des Offenbarungszeltes!“

4 Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und die Gemeinde versammelte sich am Eingang zum Offenbarungszelt.

5 Da sagte Mose zur Gemeinde: „Der Herr hat dies alles zu tun befohlen.“

Einkleidung und Salbung

6 Mose ließ nun Aaron und seine Söhne herantreten und wusch sie mit Wasser.

7 Hierauf legte er ihm den Leibrock an, umgürtete ihn mit dem Gürtel, bekleidete ihn mit dem Obergewand, legte ihm das Schulterkleid darüber, band ihm die Binde des Schulterkleides um und machte es so an ihm fest.

8 Dann befestigte er auf demselben das Brustschild und legte in das Brustschild die Urim und Tummim.

9 Hierauf setzte er ihm den Kopfbund aufs Haupt und befestigte vorn am Kopfbund das goldene Stirnblatt, das heilige Diadem, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

10 Dann nahm Mose das Salböl, salbte die heilige Wohnung und alles darin und heiligte sie so.

11 Auch sprengte er etwas davon siebenmal auf den Altar und salbte den Altar nebst allen seinen Geräten, sowie das Becken und sein Gestell, um sie dadurch zu weihen.

12 Dann goß Mose dem Aaron etwas von dem Salböl auf das Haupt und salbte ihn, um ihn dadurch zu weihen.

13 Hierauf ließ Mose die Söhne Aarons herantreten, bekleidete sie mit Leibröcken, umgürtete sie mit dem Gürtel und setzte ihnen die hohen Mützen auf, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

Das Sündopfer

14 Dann ließ er den jungen Stier zum Sündopfer herbeiführen, und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Sündopferstieres.

15 Hierauf schlachtete ihn Mose, nahm das Blut, strich es mit seinen Fingern ringsum an die Hörner des Altars und entsündigte so den Altar. Das übrige Blut goß er an den Fuß des Altars. - So weihte er den Altar, indem er ihn entsühnte.

16 Alsdann nahm er das ganze Fett, das die Eingeweide bedeckte, sowie den Leberlappen und die beiden Nieren mit ihrem Fett. Dieses ließ Mose auf dem Altar in Rauch aufgehen.

17 Den Stier, seine Haut, sein Fleisch und den Darminhalt verbrannte er außerhalb des Lagers, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

Das Brandopfer

18 Nun ließ er den Widder zum Brandopfer herbeibringen, und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders.

19 Mose schlachtete ihn und sprengte das Blut ringsum an den Altar.

20 Er zerlegte den Widder in seine Teile, und Mose ließ den Kopf sowie die Stücke und das Fett in Rauch aufgehen.

21 Die Eingeweide und die Beine wusch er mit Wasser. Dann ließ Mose den ganzen Widder auf dem Altar in Rauch aufgehen. So war es ein Brandopfer von lieblichem Geruch, ein Feueropfer für den Herrn, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

Das Einsetzungsopfer

22 Hierauf ließ er den anderen Widder, den Einsetzungswidder, herbeiführen, und Aaron und seine Söhne legte ihre Hände auf den Kopf des Widders.

23 Dann schlachtete ihn Mose, nahm etwas von dem Blut und strich es an das rechte Ohrläppchen Aarons sowie an den Daumen seiner rechten Hand und an die große Zehe seines rechten Fußes.

24 Dann ließ Mose die Söhne Aarons herantreten und strich etwas von dem Blut an ihr rechtes Ohrläppchen sowie an ihren rechten Daumen und an ihre rechte große Zehe. Das übrige Blut aber sprengte Mose ringsum an den Altar.

25 Hierauf nahm er das Fett, den Fettschwanz und alles Fett, das die Eingeweide bedeckt, den Leberlappen, sowie die beiden Nieren mit ihrem Fett und die rechte Keule.

26 Ferner nahm er aus dem Korb mit dem Ungesäuerten, der vor dem Herrn stand, einen ungesäuerten Kuchen, einen mit Öl bereiteten Brotkuchen und einen Fladen und legte sie zu den Fettstücken und zu der rechten Keule.

27 Er gab alles dem Aaron und seinen Söhnen in die Hände und ließ es als Webeopfer vor dem Herrn weben.

28 Dann nahm Mose es ihnen aus den Händen und ließ es auf dem Altar über dem Brandopfer in Rauch aufgehen. So war es ein Einsetzungsopfer zu lieblichem Geruch, ein Feueropfer für den Herrn.

29 Nun nahm Mose die Brust und webte sie als Webeopfer vor dem Herrn. Sie fiel Mose von dem Einsetzungswidder als Anteil zu, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

30 Hierauf nahm Mose etwas von dem Salböl und von dem Blut auf dem Altar und besprengte damit Aaron und seine Gewänder sowie seine Söhne und die Gewänder seiner Söhne und weihte so Aaron und seine Gewänder, ebenso seine Söhne und die Gewänder seiner Söhne.

31 Hierauf sagte Mose zu Aaron und seinen Söhnen: „Kocht am Eingang des Offenbarungszeltes das Fleisch und eßt es dort samt dem Brot, das sich in dem zum Einweihungsopfer gehörigen Korb befindet! So wurde es mir durch Befehl angewiesen. Aaron und seine Söhne sollen es essen.

32 Was von dem Fleisch und Brot übrigbleibt, müßt ihr verbrennen.

Die siebentägige Absonderung

33 Auch dürft ihr sieben Tage lang nicht vom Eingang des Offenbarungszeltes weggehen bis zu dem Tag, wo eure Einweihungszeit vorüber ist. Denn sieben Tage soll eure Einweihung dauern.

34 Wie er heute getan hat, so hat der Herr auch weiter zu tun geboten, um Sühne für euch zu erwirken.

35 Ihr müßt sieben Tage lang Tag und Nacht am Eingang des Offenbarungszeltes bleiben und die Anordnungen des Herrn befolgen. Sonst müßt ihr sterben. So ist es befohlen.“

36 Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose befohlen hatte.

