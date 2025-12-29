Schöningh’sche Bibel

Das Opfer beim Dienstantritt Aarons und seiner Söhne Die Vorbereitungen

1 Am achten Tag berief Mose Aaron und seine Söhne und die Ältesten der Israeliten

2 und sagte zu Aaron: „Nimm dir ein junges Rind zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer, beide fehlerlos, und bringe sie vor dem Herrn dar!

3 Den Israeliten aber gebiete folgendes: Nehmt einen Ziegenbock zum Sündopfer und ein Kalb und ein Schaf, beide einjährig und fehlerlos, zum Brandopfer,

4 und einen Stier und einen Widder zum Friedopfer, um sie vor dem Herrn zu schlachten, dazu ein mit Öl zubereitetes Speiseopfer; denn heute wird der Herr euch erscheinen.“

5 Sie brachten also das, was Mose geboten hatte, vor das Offenbarungszelt, und die ganze Gemeinde kam herbei und trat vor den Herrn.

6 Da sagte Mose: „Folgendes hat euch der Herr zu tun befohlen, damit euch die Herrlichkeit des Herrn erscheine.“

7 Hierauf befahl Mose dem Aaron: „Tritt an den Altar und bringe dein Sündopfer und dein Brandopfer dar, damit du für dich und dein Volk Sühne erwirkst! Dann bringe die Opfergabe des Volkes dar, damit du für sie Sühne erwirkst, wie der Herr befohlen hat!“

Das priesterliche Sünd- und Brandopfer

8 Nun trat Aaron an den Altar und schlachtete das Kalb, das zum Sündopfer für ihn bestimmt war.

9 Die Söhne Aarons reichten ihm das Blut dar, er tauchte seinen Finger in das Blut und strich es an die Hörner des Altars. Das übrige Blut goß er an den Fuß des Altars.

10 Dann ließ er das Fett sowie die Nieren und den Leberlappen vom Sündopfer auf dem Altar in Rauch aufgehen, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

11 Das Fleisch und die Haut aber verbrannte er außerhalb des Lagers.

12 Hierauf schlachtete er das Brandopfer, und die Söhne Aarons reichten ihm das Blut, das er ringsum an den Altar sprengte.

13 Dann reichten sie ihm das Brandopfer, in Stücke zerlegt, samt dem Kopf. Er ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen.

14 Hierauf wusch er die Eingeweide und Beine und ließ sie auf dem Altar über dem Brandopfer in Rauch aufgehen.

Die Opfer für das Volk

15 Sodann brachte er die Opfergabe des Volkes dar. Er nahm den Bock, der zum Sündopfer für das Volk bestimmt war, schlachtete ihn und brachte ihn wie zuvor als Sündopfer dar.

16 Hierauf brachte er das Brandopfer dar und besorgte es, wie es sich gehörte.

17 Ferner brachte er das Speiseopfer dar, nahm von demselben eine Handvoll und ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen, außer dem Morgenbrandopfer.

18 Hierauf schlachtete er den Stier und den Widder als Friedopfer für das Volk. Die Söhne Aarons reichten ihm das Blut, das er ringsum an den Altar sprengte.

19 Jedoch die Fettstücke vom Stier, den Fettschwanz vom Widder, die Eingeweidedecke, die Nieren und den Leberlappen,

20 diese Fettstücke legten sie auf die Bruststücke. Dann ließ er die Fettstücke auf dem Altar in Rauch aufgehen.

21 Die Bruststücke aber und die rechte Keule webte Aaron als Webeopfer vor dem Herrn, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

Segnung des Volkes und Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn

22 Dann breitete Aaron seine Hände über das Volk aus und segnete es. Nachdem er das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedopfer dargebracht hatte, stieg er vom Altar herab.

23 Hierauf begaben sich Mose und Aaron in das Offenbarungszelt. Als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien dem ganzen Volk die Herrlichkeit des Herrn.

24 Und Feuer ging aus vom Herrn und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk dies sah, jubelte es und fiel auf sein Angesicht nieder.

