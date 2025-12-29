Schöningh’sche Bibel

Das Buch Amos

Die Botschaft vom Ende

1 Die Reden des Amos, der zu den Viehzüchtern von Tekoa gehörte. Er weissagte über Israel in den Tagen des Königs Usija von Juda und in den Tagen des Jerobeam, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel, zwei Jahre vor dem Erdbeben.

Gerichtsankündigung

2 Er sprach: Der Herr brüllt von Zion her. Aus Jerusalem dröhnt seine Stimme. Da trauern die Auen der Hirten, der Gipfel des Karmel verdorrt.

Über die heidnischen Nachbarvölker

Über die Syrer

3 So spricht der Herr: „Wegen drei Frevel von Damaskus, ja wegen der vier, will ich es nicht wenden: Weil sie mit eisernen Schlitten Gilead droschen,

4 werfe ich Feuer in Hasaëls Haus, dass es fresse Ben-Hadads Burgen.

5 Ich zerbreche den Riegel von Damaskus. Ich vernichte Bikat-Awens Herrscher sowie Bet-Edens Zepterträger. Arams Volk muß wandern nach Kir!“ - Der Herr hat es gesprochen.

Über die Philister

6 So spricht der Herr: „Wegen drei Frevel von Gaza, ja wegen der vier, will ich es nicht wenden: Weil bis zum letzten Mann sie alle hinweggeführt, sie zu verkaufen an Edom,

7 werfe ich Feuer in Gazas Mauern, dass seine Burgen es fresse.

8 Ich vertilge die Bürger von Aschdod samt Aschkelons Zepterträgern. Gegen Ekron strecke ich aus meinen Arm. Umkommen wird der Rest der Philister.“ - Der allmächtige Herr hat es gesprochen.

Über die Phönizier

9 So spricht der Herr: „Wegen drei Frevel von Tyrus, ja wegen der vier, will ich es nicht wenden: Weil bis zum letzten Mann sie alle ausgeliefert an Edom, des Bruderbundes nicht gedenkend,

10 werfe ich Feuer in die Mauern von Tyrus, dass seine Burgen es fresse.“

Über die Edomiter

11 So spricht der Herr: „Wegen drei Frevel von Edom, ja wegen der vier, will ich es nicht wenden: Weil mit dem Schwert es den Bruder verfolgte, das Mitleid erstickte, ewig festhielt seinen Grimm, seinen Groll stets bewahrte,

12 werfe ich Feuer nach Teman, dass es fresse die Burgen von Bozra.“

Über die Ammoniter

13 So spricht der Herr: „Wegen drei Frevel der Ammoniter, ja wegen der vier, will ich es nicht wenden: Weil sie Gileads Schwangere aufgeschlitzt, als sie erweiterten ihr Land,

14 lege ich Feuer an Rabbas Mauern, dass seine Burgen es fresse beim Schlachtruf am Tag des Kampfes, beim Tosen am Tag des Sturms.

15 Da wandert gefangen ihr König fort, mitsamt seinen Fürsten.“

