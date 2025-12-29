Schöningh’sche Bibel

Über die Moabiter

1 So spricht der Herr: „Wegen drei Frevel von Moab, ja wegen der vier, will ich es nicht wenden: Weil es zu Kalk verbrannt des Königs von Edom Gebeine,

2 werfe ich Feuer nach Moab, dass es fresse Kerijots Burgen. Moab soll sterben im Kampfesgetümmel beim Schlachtruf, beim Schall der Trompete.

3 Ich tilge den Herrscher aus seiner Mitte und würge mit ihm all seine Fürsten.“ - Der Herr hat es gesprochen.

Über Juda

4 So spricht der Herr: „Wegen drei Frevel von Juda, ja wegen der vier, will ich es nicht wenden: Weil des Herrn Gesetz sie verworfen, seine Satzungen nicht befolgt, von Lügengöttern sich ließen täuschen, denen schon ihre Väter gedient,

5 werfe ich Feuer nach Juda, dass es fresse Jerusalems Burgen.“

Das frevlerische Treiben Israels

6 So spricht der Herr: „Wegen drei Frevel von Israel, ja wegen der vier, will ich es nicht wenden: Weil um Geld sie den Frommen verkaufen, um ein Paar Sandalen den Armen,

7 weil sie im Staub zertreten das Haupt der Geringen, weil sie vom Weg abdrängen den Armen, zur Dienstmagd laufen Vater und Sohn, zu entweihen meinen heiligen Namen,

8 weil neben jedem Altar auf gepfändeten Kleidern sie lagern, weil sie im Haus ihrer Götzen das Bußgeld Bestrafter verzehren.

Gottes Huld

9 Dabei war ich es, der vor euren Augen die Amoriter vertilgte, deren Höhe war wie die der Zedern, deren Stärke wie die der Eichen. Oben riß ich die Früchte ab, vernichtete unten die Wurzeln.

10 Ich bin es gewesen, der aus Ägypten euch geführt, der euch in der Wüste vierzig Jahre lang geleitet, damit ihr erobern konntet das Land der Amoriter.

11 Aus euren Söhnen habe ich Propheten erweckt, aus euren Jünglingen Nasiräer. Ist es nicht so, Kinder Israels?“ - Spruch des Herrn.

12 „Doch ihr gabt Wein zu trinken den Nasiräern, >weissagt nicht!< befahlt ihr den Propheten

Heimsuchung und Strafe

13 Seht, niederwalzen will ich euch, wie der Dreschwagen niederwalzt die aufgeschütteten Garben.

14 Da kann nicht mehr fliehen der Flinke, dem Starken versagt die Kraft, nicht vermag sich zu retten der Krieger.

15 Der Bogenschütze wird nicht bestehen, der Schnelläufer kann nicht entrinnen, es kann sich nicht retten der Reiter.

16 Nackt flieht an jenem Tag selbst der mutigste der Helden.“ - Spruch des Herrn.

