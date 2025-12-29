Schöningh’sche Bibel

Erste Strafrede gegen Israel: Israels Züchtigung; Samarias Zerstörung

Erwählung besagt Verantwortung

1 Hört das Wort, das der Herr zu euch, Kinder Israels, spricht, zum ganzen Geschlecht, das ich hergeführt aus Ägypten:

2 „Euch allein habe ich aus allen Völkern der Erde erkannt. Darum lasse ich euch büßen eure Schuld.“

Der Ernst der prophetischen Drohung

3 Wandern wohl zwei zusammen, ohne einander zu kennen?

4 Brüllt wohl ein Löwe im Wald, ohne Beute zu haben? Gibt der junge Löwe Laut in der Höhle, bevor einen Fang er gemacht?

5 Fällt ein Vogel zur Erde ins Netz, ohne dass ihn ein Wurfholz getroffen? Schnellt die Falle vom Boden empor, ohne zu schnappen?

6 Stößt man in die Trompete in der Stadt, ohne dass die Leute erschrecken? Trifft ein Unheil die Stadt, ohne dass der Herr es getan?

7 Nein, nichts tut der allmächtige Herr, ohne zuvor seinen Plan den Propheten, seinen Knechten, zu offenbaren.

8 Wenn der Löwe brüllt, wer sollte sich da nicht fürchten? Wenn der Herr, der Allmächtige, redet, wer sollte da nicht prophezeien?

Ankündigung der Zerstörung Samarias

9 Ruft es aus in den Burgen von Aschdod, in den Burgen im Land Ägypten! Sprecht: „Kommt zusammen auf Samarias Höhen! Schaut das wilde Treiben darin, die Bedrückungen in seinem Inneren!

10 Sie haben verlernt, das Rechte zu tun“, - Spruch des Herrn. - „Sie häufen an in ihren Palästen Frevel und Bluttat.“

11 „Darum“, - so spricht der allmächtige Herr, „wird ringsum der Feind verwüsten das Land und deiner Pracht dich entkleiden. Deine Burgen werden geplündert.“

12 So spricht der Herr: „Wie der Hirt aus dem Rachen des Löwen zwei Beinchen bloß oder ein Ohrläppchen nur rettet: so werden nur wenige sich retten von Israels Söhnen, die in Samaria auf ihrem Diwan und auf Polstern aus Damaskus sitzen.“

Zerstörung der Altäre von Bet-El und der Paläste

13 „Hört und bezeugt es dem Haus Jakob!“ - Spruch des allmächtigen Herrn, des Gottes der Heerscharen.

14 „Wahrlich, wenn ich Israels Frevel bestrafe, bestrafe ich auch die Altäre von Bet-El. Abschlagen wird man die Hörner des Altars, und läßt sie fallen zu Boden.

15 Zertrümmern will ich das Winterhaus und das Sommerhaus; die Elfenbeinhäuser gehen zugrunde, die vielen Paläste verschwinden“, - Spruch des Herrn.

