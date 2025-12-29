Schöningh’sche Bibel

Zweite Strafrede gegen Israel: Verschärfte Mahnungen, besonder an die führenden Kreise

Die genußsüchtigen Fürsten

1 Hört dies Wort, ihr Baschankühe auf dem Berg Samaria, die ihr die Armen bedrückt, vergewaltigt die Kleinen, die ihr zu euren Männern sagt: „Schafft her, dass wir trinken!“

2 Bei seiner Heiligkeit hat der allmächtige Herr es geschworen: „Siehe, Tage werden über euch kommen, da man euch fortschleppt am Haken, mit Angelhaken euren letzten Rest.

3 Durch die Breschen zieht ihr hinaus, einer am anderen. Zum Hermon treibt man euch hin“, - Spruch des Herrn.

Gegen die Opferstätten in Bet-El und Gilgal

4 „Geht nur nach Bet-El und sündigt, nach Gilgal, - sündigt noch mehr! Bringt jeden Morgen eure Schlachtopfer dar, eure Zehnten alle drei Tage!

5 Selbst gesäuertes Brot bringt als Dankopfer dar! Laut fordert auf zu freiwilligen Gaben! So liebt ihr es ja, Israels Söhne“, - Spruch des allmächtigen Herrn.

Vergebliche Warnungen

6 „Ich habe euch Hungersnöte geschickt in all eure Städte, in all eure Orte Mangel an Brot. Doch ihr habt euch nicht zu mir bekehrt!“ - Spruch des Herrn.

7 „Ich habe euch drei Monate vor der Ernte den Regen verweigert, auf die eine Stadt ließ ich es regnen, auf die andere nicht, das eine Feld erhielt das Naß, das andere, dem ich nicht Regen geschickt, verdorrte.

8 Zwei, drei Städte kamen wankend zu einer anderen Stadt, um Wasser zu trinken, und wurden nicht satt. Doch ihr habt euch nicht zu mir bekehrt!“ - Spruch des Herrn.

9 „Ich habe euch geschlagen mit Kornbrand und Meltau, eure Gärten und Weinberge verwüstet, die Heuschrecken fraßen eure Feigen- und Ölbäume ab. Doch ihr habt euch nicht zu mir bekehrt!“ - Spruch des Herrn.

10 „Ich habe euch die Pest gesandt wie gegen Ägypten, eure jungen Männer mitsamt euren schmucken Rossen geschlagen mit dem Schwert, euer Lager ließ ich in Flammen aufgehen voll Zorn über euch. Doch ihr habt euch nicht zu mir bekehrt!“ - Spruch des Herrn.

11 „Ich habe bei euch Verwüstungen angerichtet wie Gott in Sodom und Gomorra, ihr wart wie ein Scheit, das man dem Feuer entriß. Doch ihr habt euch nicht zu mir bekehrt!“ - Spruch des Herrn.

Ankündigung des Strafgerichtes

12 „Darum will ich nun, Israel, so an dir tun. Weil ich so an dir tue, Israel, mache dich bereit, entgegenzugehen deinem Gott!“

13 Denn siehe: Der die Berge bildet, den Wind erschafft und kundtut der Menschen Gedanken, der Morgenröte und Dunkelheit macht und hinschreitet über die Höhen der Erde: >Herr, Gott der Heerscharen< ist sein Name!

