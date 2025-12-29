Schöningh’sche Bibel

Dritte Strafrede gegen Israel: hartnäckige Verstocktheit und unentrinnbare Strafe

Klagelied über Israel

1 Hört dies Lied, das ich als Trauerlied über euch anstimme, Haus Israel!

2 Die Jungfrau Israel fiel, erhebt sich nicht wieder, ist hingestreckt auf ihr Land, keiner hilft ihr auf.

3 Denn so spricht der allmächtige Herr: „Nur hundert behält die Stadt, die mit tausend ins Feld zog, und die, die mit hundert ins Feld zog, behält für das Haus Israel nur zehn.“

>Sucht mich, so werdet ihr leben!<

4 Ja, zum Haus Israel spricht so der Herr: „Sucht mich, so werdet ihr leben!

5 Doch sucht Bet-El nicht auf! Geht nicht nach Gilgal! Nach Beerscheba zieht nicht hinüber! Denn Gilgal wandert gefangen fort, und Bet-El wird völlig vernichtet.

6 Sucht den Herrn, so werdet ihr leben! Sonst wird er über Josefs Haus mit Feuer kommen, das frißt, und niemand kann löschen in Bet-El.“

7 In Wermut verkehrt ihr das Recht und tretet die Gerechtigkeit mit Füßen.

8 Er, der das Siebengestirn schuf und den Orion, der Finsternis wandelt zum Morgen und den Tag verdunkelt zur Nacht, er, der die Wasser des Meeres ruft und sie ausgießt über die Erde: >Herr< ist sein Name!

9 Er läßt Verderben über die Starken kommen, über die festen Städte hereinbrechen Verwüstung.

10 Sie hassen den, der Recht spricht im Tor, und den, der die Wahrheit sagt, schmähen sie.

11 Doch weil ihr den Armen mit Füßen tretet und Getreideabgaben von ihm erhebt, mögt ihr wohl Häuser aus Quadern bauen, doch sollt ihr nie darin wohnen; mögt ihr euch herrliche Weinberge pflanzen, doch sollt ihr nie Wein davon trinken!

12 Denn gar wohl kenne ich eure vielen Frevel, eure zahlreichen Sünden: Ihr bedrängt den Unschuldigen, nehmt Bestechung an und richtet unrecht die Armen.

13 Darum schweigt der Weise in dieser Zeit; denn es ist eine böse Zeit.

14 Sucht das Gute und nicht das Böse, auf dass ihr lebt! Alsdann wird der Herr, der Gott der Heerscharen, auch mit euch sein, wie ihr es sagt.

15 Haßt das Böse und liebt das Gute! Verschafft Geltung dem Recht im Tor! Vielleicht hat Erbarmen mit Josefs Rest der Herr, der Heerscharen Gott.

>Weh, wenn ich schreite durch eure Mitte!<

16 Darum spricht der Herr, der allmächtige Gott der Heerscharen: „Auf allen Straßen wird Wehklage sein. >Weh!, Weh!< wird man schreien in den Gassen. Den Landmann wird man zur Trauer rufen, zu den Klageleuten den Winzer.

17 In allen Weinbergen wird Klage herrschen, wenn ich schreite durch eure Mitte“, der Herr hat es gesprochen.

>Was ist der Tag des Herrn denn für euch?<

18 Weh denen, die nach dem Tag des Herrn verlangen! Was ist der Tag des Herrn denn für euch? Er ist Finsternis und nicht Licht!

19 Es wird sein, wie wenn einer flieht vor dem Löwen, aber auf einen Bären stößt. Er entkommt vielleicht in sein Haus und stützt seine Hand an die Wand, doch da beißt ihn die Schlange.

20 Wahrlich, Finsternis ist der Tag des Herrn und nicht Licht, ohne Helligkeit ist er und dunkel.

Wehe der falschen Frömmigkeit

21 „Ich hasse eure Feiern, ich verabscheue sie! Eure Feiern mag ich nicht riechen!

22 Denn, bringt ihr mir Brand- und Speiseopfer dar, so habe ich daran kein Gefallen. Eure Friedopfer von Mastkälbern mag ich nicht sehen.

23 Hinweg von mir mit dem Geplärr deiner Lieder! Das Geschwirr deiner Harfen mag ich nicht hören.

24 Wie Wasser wird einherfluten das Gericht, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach!

25 Hast du mir etwa Schlacht- und Speiseopfer dargebracht während der vierzig Jahre in der Wüste, Haus Israel?

26 Ihr habt Sakkut als euren König umhergetragen und Kewan, euren Sterngott, eure Götzenbilder, die ihr euch angefertigt habt.

27 Darum lasse ich euch in die Verbannung führen über Damaskus hinaus.“ - Der Herr hat es gesprochen. - >Gott der Heerscharen< ist sein Name!

