Schöningh’sche Bibel

Wehe den reichen Schlemmern!

1 Wehe den Unbesorgten in Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg Samarias. Wehe den Vornehmen des ersten der Völker, auf die das Haus Israel hört:

2 Zieht doch nach Kalne hinüber und seht. Geht von dort nach Hamat, in die große Stadt! Steigt dann hinab nach Gat, ins Land der Philister! Seid ihr wohl stärker als diese Reiche, oder ist euer Gebiet größer als ihr Gebiet?

3 Sie wähnen sich fern dem Tag des Unheils und ziehen die Herrschaft der Gewalt herbei.

4 Sie liegen auf Elfenbeinlagern und strecken sich auf ihren Polstern aus. Sie verzehren die Lämmer der Herde und aus dem Stall die jungen Rinder.

5 Sie plärren zum Klang der Harfen, wie David ersinnen sie sich Instrumente zum Spiel.

6 Sie trinken den Wein aus den Schalen und salben sich mit dem besten Öl, doch Josefs Sturz kümmert sie nicht.

7 Darum sollen sie nun an der Spitze der Verbannten in die Verbannung ziehen, und schweigen wird das Gejohle der Schwelger.

Der Schwur Gottes

8 Geschworen hat bei sich selbst der allmächtige Herr, - Spruch des Herrn, des Gottes der Heerscharen: „Ich verabscheue Jakobs Prunken und hasse seine Paläste und gebe preis die Stadt samt ihren Bewohnern.“

Verwüstung von Stadt und Land

9 Und blieben zehn Männer übrig in einem Haus, so müßten auch diese sterben.

10 Nur wenig Entronnene wird es geben, um die Gebeine aus dem Haus zu schaffen, und fragt er einen, der sich im Innern des Hauses versteckt hat: „Ist noch jemand bei dir?“, - so antwortet der: „Niemand!“ - Und fügt hinzu: „Still! Sprich ja nicht den Namen des Herrn aus!“ -

11 Denn siehe, der Herr gebietet, und man schlägt die Paläste in Trümmer und die Hütten in Splitter.

12 Laufen denn Rosse auf Felsen, oder pflügt man mit Ochsen das Meer, dass das Recht ihr verdreht in Gift, der Gerechtigkeit Frucht in Wermut?

13 Ihr habt Freude wegen Lo-Dabar und sprecht: „Haben wir nicht Karnajim mit unserer Kraft genommen?“

14 „Doch siehe, Haus Israel, ich lasse ein Volk gegen euch erstehen,“ - Spruch des Herrn, des Gottes der Heerscharen - „das wird euch bedrängen von Lebo-Hamat bis zum Steppenbach.“

© Christoph Wollek