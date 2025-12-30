Schöningh’sche Bibel

DER BRIEF DES HL. PAULUS AN DIE EPHESER

Gruß

1 Paulus, durch den Willen Gottes Apostel Christi Jesu, an die Heiligen zu Ephesus und die Gläubigen in Christus Jesus.

2 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.

WOHLTAT DER ERLÖSUNG

Lobpreis der Gnade Gottes

3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns in Christus mit allem geistlichen Segen im Himmel gesegnet.

4 In ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt auserwählt, daß wir heilig und untadelig vor ihm seien in der Liebe.

5 Er hat uns nach seinem freien Willensentschluß durch Jesus Christus zu seinen Kindern vorherbestimmt -

6 zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten (Sohn) begnadet hat.

7 In ihm besitzen wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden dank dem Reichtum seiner Gnade,

8 die er samt aller Weisheit und Einsicht in Fülle auf uns überströmen ließ.

9 Hat er uns doch das Geheimnis seines Willens kundgetan gemäß seinem im voraus gefaßten Ratschluß,

10 den er in der Fülle der Zeiten auszuführen beschlossen hatte: alles im Himmel und auf Erden in Christus zusammenzufassen.

11 In ihm sind wir auch ausersehen worden, nach dem Plan dessen vorherbestimmt, der alles nach dem Ratschluß seines Willens vollbringt.

12 So sollen wir, die wir schon längst unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, zum Lob seiner Herrlichkeit dienen.

13 In ihm seid auch ihr mit dem verheißenen Heiligen Geist besiegelt worden, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die frohe Botschaft von eurem Heil, vernommen und daran geglaubt habt.

14 Er ist das Angeld unseres Erbes - bis die Erlösung seines Eigentums vollzogen ist, zum Lob seiner Herrlichkeit.

Größe des Erlösungswerkes

15 Seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen vernommen habe,

16 höre ich darum nicht auf, euretwegen zu danken, wenn ich in meinen Gebeten euer gedenke.

17 Möge der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung verleihen, ihn recht zu erkennen.

18 Möge er die Augen eures Herzens erleuchten, damit ihr einseht, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, wie reich das herrliche Erbe für die Heiligen ist

19 und was die überwältigende Größe seiner Macht an uns, die wir gläubig geworden sind, durch das Wirken seiner Kraft und Stärke erweist.

20 Sie hat er wirksam werden lassen an Christus, als er ihn von den Toten auferweckte und ihm den Platz zu seiner Rechten im Himmel gab:

21 erhaben über alle Herrschaften, Gewalten, Kräfte und Mächte und was sonst noch für Namen genannt werden, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.

22 Alles hat er ihm zu Füßen gelegt. Ihn hat er als Oberhaupt über die ganze Kirche gesetzt.

23 Sie ist sein Leib, erfüllt von ihm, der alles mit allem erfüllt.

