Schöningh’sche Bibel

Würde des Christen

1 Ihr wart tot durch eure Missetaten und Sünden.

2 In ihnen seid ihr einst, nach Art dieser Welt, unter dem Einfluß des Herrschers des Luftreiches gewandelt, des Geistes, der noch jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist.

3 In unseren fleischlichen Gelüsten gehörten wir alle einst zu ihnen, taten, was das Fleisch und die Sinne begehrten, und waren von Natur Kinder des Zornes wie die anderen auch.

4 Aber Gott, reich an Erbarmen, hat uns seine große Liebe erwiesen

5 und uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus zum Leben geführt. - Durch seine Gnade seid ihr gerettet.

6 In Christus Jesus hat er uns auferweckt und uns einen Platz im Himmel angewiesen,

7 damit er, in seiner Güte gegen uns in Christus Jesus, in den kommenden Zeiten den überschwenglichen Reichtum seiner Gnade erweise.

8 Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, - nicht euer Verdienst ist es, sondern Gottes Geschenk -,

9 nicht auf Grund von Werken, damit niemand sich rühmen kann.

10 Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus zu guten Werken geschaffen, die Gott im voraus bereitet hat, daß wir in ihnen wandeln.

Begnadigung der Heiden

11 Denkt deshalb daran: Einst wurdet ihr als Heiden, die ihr dem Fleisch nach wart, von den Beschnittenen, deren Beschneidung mit der Hand am Leib vorgenommen wird, Unbeschnittene genannt.

12 In jener Zeit lebtet ihr ohne Christus, wart ausgeschlossen aus dem Gemeinwesen Israels und ohne Anteil am Bund der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt.

13 Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr vordem fern wart, durch Christi Blut nahegekommen.

14 Er ist unser Friede. Er hat beide Teile geeint und die trennende Scheidewand, die Feindschaft, niedergerissen, da er in seinem Fleisch

15 das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen aufhob. Als Friedenstifter wollte er in seiner Person beide Teile zu einem neuen Menschen umschaffen

16 und beide in einem Leib durch das Kreuz mit Gott versöhnen, indem er in seiner Person die Feindschaft tilgte.

17 So kam er und verkündete Frieden, euch, den Fernen, und Frieden den Nahen.

18 Durch ihn haben wir beide nunmehr in einem Geist freien Zutritt zum Vater.

19 So seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und Einwohner ohne Bürgerrechte, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes.

20 Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, und Christus Jesus selbst ist der Eckstein.

21 In ihm ist der ganze Bau fest zusammengefügt und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn empor.

22 In ihm werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im Geist mit aufgebaut.

© Christoph Wollek