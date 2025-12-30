Schöningh’sche Bibel

Gnadenamt des Paulus

1 Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden.

2 Ihr habt doch gehört, daß mir die Verwaltung der Gnade Gottes für euch verliehen worden ist,

3 daß mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan wurde, das ich oben kurz dargelegt habe.

4 Beim Lesen könnt ihr daraus meine Einsicht in das Geheimnis Christi entnehmen,

5 das in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgetan wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist.

6 Danach sollen die Heiden Miterben, Mitglieder und Teilhaber an der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium sein.

7 Dessen Diener bin ich durch das Geschenk der Gnade Gottes, das mir durch sein machtvolles Wirken verliehen wurde.

8 Mir, dem geringsten von allen Heiligen, wurde die Gnade zuteil, den Heiden den unergründlichen Reichtum Christi als Frohbotschaft zu verkünden

9 und allen zu zeigen, wie die Durchführung des Geheimnisses erfolgt, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war.

10 Durch die Kirche soll jetzt den Mächten und Gewalten im Himmel die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgemacht werden

11 nach dem ewigen Ratschluß, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, verwirklicht hat.

12 In ihm haben wir Zuversicht und vertrauensvollen Zutritt durch den Glauben an ihn.

13 Darum bitte ich euch, nicht zu verzagen wegen der Drangsale, die ich für euch erdulde. Sie gereichen ja euch zum Ruhm.

Fürbitte des Apostels

14 Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater,

15 von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat.

16 Möge er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen, daß ihr durch seinen Geist mit Kraft innerlich erstarkt,

17 daß Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und daß ihr in der Liebe festgewurzelt und festgegründet seid,

18 damit ihr mit allen Heiligen zu erfassen vermögt die Breite und Länge, die Höhe und Tiefe

19 und zu erkennen die Liebe Christi, die jede Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes.

20 Ihm aber, der durch seine wirksame Kraft in uns weit mehr als alles, was wir zu erbitten und zu denken vermögen, tun kann:

21 ihm sei Ehre in der Kirche und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

