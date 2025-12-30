Schöningh’sche Bibel

1 Als seine geliebten Kinder seid Gottes Nachahmer.

2 Wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns als Opfergabe hingegeben hat, Gott zum lieblichen Wohlgeruch.

Kinder des Lichtes

3 Aber jede Art Unzucht oder Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal genannt werden, wie es sich für Heilige ziemt.

4 Ebensowenig schickt sich gemeines, albernes oder leichtfertiges Gerede, sondern vielmehr Danksagung.

5 Denn davon seid fest überzeugt: Kein Lüstling oder Unreiner oder Habgieriger - das heißt Götzendiener - hat Anteil am Reich Christi und Gottes.

6 Keiner täusche euch durch leeres Gerede. Denn um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams.

7 Habt darum mit ihnen nichts zu tun!

8 Einst wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt nun als Kinder des Lichtes.

9 Die Frucht des Lichtes zeigt sich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.

10 Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist.

11 Laßt euch nicht mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis ein, deckt sie vielmehr auf!

12 Was von ihnen heimlich getrieben wird, davon auch nur zu reden ist schon schimpflich.

13 Alles aber, wenn es vom Licht überführt wird, wird offenbar.

14 Denn alles Offenbare ist Licht. Darum heißt es: „Wach auf, du Schläfer, stehe auf von den Toten, und Christus wird dich erleuchten!“

15 So seht also genau zu, wie ihr wandelt, nicht wie Toren, sondern wie Weise.

16 Nützt die Zeit; denn die Tage sind böse.

17 Seid darum nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist.

18 Berauscht euch nicht mit Wein - das führt nur zur Ausschweifung -, werdet vielmehr voll des Geistes.

19 Stimmt miteinander Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder an. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen.

20 Danket allezeit für alles Gott dem Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus.

Standespflichten

21 Seid einander untertan in der Furcht Christi:

22 ihr Frauen euren Männern wie dem Herrn,

23 denn der Mann ist das Haupt der Frau, - wie Christus das Haupt der Kirche ist: er, der Erlöser des Leibes -;

24 wie die Kirche Christus untertan ist, so seien es auch in allem die Frauen ihren Männern gegenüber.

25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat,

26 um sie, die er durch das Bad des Wassers im Wort gereinigt hatte, zu heiligen,

27 damit die Kirche herrlich vor ihm stehe, nicht mit Flecken, oder Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos.

28 So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst.

29 Kein Mensch hat je sein eigen Fleisch gehaßt, vielmehr hegt und pflegt er es - gleichwie auch Christus die Kirche,

30 weil wir Glieder seines Leibes sind.

31 „Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die beiden werden zu einem Fleisch.“

32 Darin liegt ein großes Geheimnis: Ich aber deute es auf Christus und die Kirche.

33 Jedenfalls soll von euch jeder seine Frau lieben wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann.

