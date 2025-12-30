Schöningh’sche Bibel

1 Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn; denn so ist es recht.

2 Das erste Gebot, das eine Verheißung hat, lautet: „Ehre deinen Vater und deine Mutter,

3 damit es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden.“

4 Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn.

5 Ihr Sklaven, gehorcht den irdischen Herren mit Furcht und Zittern, mit aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus.

6 Seid nicht „Augendiener“, um Menschen zu gefallen, sondern Sklaven Christi, die den Willen Gottes von Herzen erfüllen,

7 willig dienend, als dientet ihr dem Herrn und nicht Menschen.

8 Ihr wißt ja, daß ein jeder, ob Sklave oder Freier, für das Gute, das er tut, vom Herrn seinen Lohn empfängt.

9 Ihr Herren, handelt an ihnen ebenso. Unterlaßt das drohende Schelten, ihr wißt ja, daß euer und ihr Herr der im Himmel ist - und bei ihm gilt kein Ansehen der Person!

Die geistliche Waffenrüstung

10 Im übrigen erstarkt im Herrn durch seine mächtige Kraft.

11 Legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Ränken des Teufels widerstehen könnt.

12 Unser Kampf gilt ja nicht Fleisch und Blut, sondern den Mächten und Gewalten, den Weltherrschern dieser Finsternis und den bösen Geistern in den Himmelshöhen.

13 Legt darum die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und das Feld behaupten könnt.

14 So steht denn fest, eure Hüften umgürtet mit der Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit,

15 die Füße beschuht mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden.

16 Zu alldem nehmt den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen könnt.

17 Ergreift den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das heißt das Wort Gottes.

18 Mit innigem Bitten und Flehen betet allezeit im Geist. Dazu seid wachsam und beharrlich im Gebet für alle Heiligen,

19 auch für mich, daß mir das rechte Wort verliehen wird, wenn ich meinen Mund öffne, um freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden,

20 als dessen Gesandter ich in Ketten bin, - damit ich in ihnen freimütig rede, wie es meine Pflicht ist.

Schluß des Briefes

21 Damit ihr aber wißt, wie es um mich steht und wie ich mich befinde, wird euch Tychikus, der liebe Bruder und treue Diener im Herrn, alles berichten.

22 Ich sende ihn zu euch, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht, und daß er eure Herzen tröste.

23 Friede den Brüdern und Liebe vereint mit Glauben von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

24 Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in unvergänglichem Leben!

© Christoph Wollek