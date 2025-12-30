Schöningh’sche Bibel

DER BRIEF DES HL. PAULUS AN DIE GALATER

Gruß

1 Paulus, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen zum Apostel bestellt, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat,

2 und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden von Galatien.

3 Gnade euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus,

4 der sich für unsere Sünden hingeopfert hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu erretten. So war es ja der Wille unseres Gottes und Vaters.

5 Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit! Amen.

Übergang

6 Es wundert mich, daß ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, und euch einem anderen Evangelium zuwendet;

7 und doch gibt es kein anderes, es gibt nur gewisse Leute, die euch verwirren und darauf ausgehen, das Evangelium Christi zu verdrehen.

8 Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündeten, als wir euch verkündet haben: er sei verflucht!

9 Wie wir es schon früher gesagt haben, so wiederhole ich es jetzt: Wenn jemand euch ein anderes Evangelium verkündet, als ihr empfangen habt: er sei verflucht!

10 Rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Buhle ich um Menschengunst? Wollte ich noch Menschen gefällig sein, wäre ich kein Knecht Christi.

URSPRUNG DES PAULINISCHEN EVANGELIUMS

Wandel im Judentum

11 Ich tue euch kund, Brüder: Das Evangelium, das ich verkündet habe, ist nicht Menschenwerk.

12 Ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi.

13 Ihr habt doch von meinem früheren Wandel im Judentum gehört. Maßlos verfolgte ich die Kirche Gottes und suchte sie zu vernichten.

14 Im Eifer für das Judentum übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk, so übertriebenen Eifer legte ich für die Überlieferungen meiner Väter an den Tag.

Berufung zum Apostel

15 Als es aber dem, der mich schon vom Mutterschoß an ausersehen und durch seine Gnade berufen hatte, gefiel,

16 mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Heiden verkünde, zog ich nicht mehr Fleisch und Blut zu Rate,

17 auch ging ich nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die schon vor mir Apostel waren, sondern ich zog weg nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück.

18 Erst drei Jahre später ging ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen und verbrachte bei ihm fünfzehn Tage;

19 von den anderen Aposteln sah ich nur Jakobus, den Bruder des Herrn.

20 Was ich euch schreibe - ich bezeuge es vor Gott -, es ist keine Lüge.

21 Darauf begab ich mich in die Gebiete von Syrien und Zilizien.

22 Den Christengemeinden in Judäa blieb ich persönlich unbekannt.

23 Sie hatten nur gehört: Unser einstiger Verfolger verkündet jetzt den Glauben, den er früher zu vernichten trachtete.

24 Und sie priesen Gott um meinetwillen.

