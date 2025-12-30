Schöningh’sche Bibel

Nachsicht gegen Fehlende

1 Brüder, wenn einer bei einem Fehltritt angetroffen wird, so richtet als Geistbegabte einen solchen im Geist der Sanftmut auf. Dabei achte auf dich selbst, daß nicht auch du in Versuchung gerätst.

2 Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.

3 Denn wenn einer sich einbildet, etwas zu sein, obwohl er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst.

4 Möge jeder sein eigenes Tun prüfen und dann seinen Ruhm für sich allein behalten, statt ihn vor andere zu bringen.

5 Jeder hat doch seine eigene Last zu tragen.

Gute Werke

6 Wer Unterricht in der Lehre empfängt, gebe seinem Lehrer Anteil an allen Gütern.

7 Täuscht euch nicht! Gott läßt seiner nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten.

8 Wer auf sein Fleisch sät, erntet vom Fleisch Verderben; wer auf den Geist sät, erntet vom Geist ewiges Leben.

9 Laßt uns nicht müde werden, Gutes zu tun! Denn wenn wir nicht ermatten, werden wir zur rechten Zeit auch ernten.

10 So laßt uns denn, solange wir noch Zeit haben, allen Gutes erweisen, besonders aber denen, die mit uns am Glauben teilhaben!

Schluß des Briefes

11 Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch eigenhändig schreibe!

12 Alle, die dem Fleisch nach zu gefallen suchen, nötigen euch, daß ihr euch beschneiden laßt, um wegen des Kreuzes Christi nicht verfolgt zu werden.

13 Dabei halten sie trotz der Beschneidung nicht einmal selbst das Gesetz. Sie wollen eure Beschneidung nur, um sich eures Fleisches rühmen zu können.

14 Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, außer wegen des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.

15 Denn weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein hat einen Wert, sondern nur die neue Schöpfung.

16 Frieden und Erbarmen komme über alle, die nach dieser Richtschnur leben, und über das Israel Gottes!

17 In Zukunft mache mir niemand mehr Mühe! Denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib.

18 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder! Amen.

