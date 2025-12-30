Schöningh’sche Bibel

Das Buch Haggai

Gottes Tempel und Gottes Volk

1 In zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Jahr, am ersten Tag des Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubbabel, den Sohn Schealtiëls, den Statthalter von Juda, und an den Hohenpriester Jeschua, den Sohn des Jozadak, folgendermaßen:

Der Prophet redet dem selbstsüchtigen Volk ins Gewissen

2 „So spricht der Herr der Heerscharen: Dieses Volk sagt: >Es ist noch nicht an der Zeit, den Tempel des Herrn wiederaufzubauen<.“

3 Darum erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai:

4 „Ist es etwa für euch selbst an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieser Tempel in Trümmern liegt?“

5 Nun aber spricht der Herr der Heerscharen:

6 „Achtet darauf, wie es euch bisher ergangen ist! Ihr habt viel ausgesät, aber wenig eingebracht, habt gegessen, seid aber nicht satt geworden, habt getrunken, aber den Durst nicht gestillt, habt euch bekleidet, seid aber nicht warm geworden, und wer um Lohn gearbeitet hat, der hat den Lohn in einem durchlöcherten Beutel gesammelt.“

7 So spricht der Herr der Heerscharen: „Achtet darauf, wie es euch bisher ergangen ist!

8 Steigt auf das Gebirge hinauf, holt Holz herbei und baut den Tempel, damit ich mein Wohlgefallen daran habe und mich in Herrlichkeit zeige“, spricht der Herr.

9 „Ihr hattet viel unternommen, doch es wurde wenig daraus, und brachtet ihr es ins Haus, so blies ich es weg. Warum wohl?“ - Spruch des Herrn der Heerscharen. - „Um meines Tempels willen, weil er in Trümmern liegt, während jeder von euch für sein eigenes Haus sich abmüht.

10 Darum hielt der Himmel den Tau über euch zurück, und die Erde versagte euch ihren Ertrag.

11 Ich rief Dürre über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Boden hervorbringt, und über Menschen und Vieh und über alles, was die Hände erarbeiten.“

Das Volk geht in sich und nimmt den Tempelbau wieder auf

12 Da hörten Serubbabel, der Sohn Schealtiëls, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn Jozadaks, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, den der Herr, ihr Gott, zu ihnen gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn.

13 Haggai, der Bote des Herrn, redete kraft der Botschaft des Herrn zum Volk: „Ich bin bei euch!“ - Spruch des Herrn. -

14 Und der Herr erweckte den Eifer Serubbabels, des Sohnes Schealtiëls, des Statthalters von Juda, und den Eifer des Hohenpriesters Jeschua, des Sohnes Jozadaks, und den Eifer des ganzen Volkes, das noch übriggeblieben war, so dass sie kamen und die Arbeit am Tempel des Herrn der Heerscharen, ihres Gottes, aufnahmen.

15 Es war am vierundzwanzigsten Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius.

