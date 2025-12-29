Schöningh’sche Bibel

Das Buch Ezechiel

Berufung zum Propheten

Zeit und Ort

1 Im dreißigsten Jahr, im vierten Monat, am Fünften des Monats, als ich bei den Gefangenen am Fluß Kebar lebte, tat sich der Himmel auf und ich sah göttliche Erscheinungen.

2 Am fünften des Monats, im fünften Jahr nach der Wegführung des König Jojachin,

3 erging das Wort des Herrn an Ezechiel, den Sohn Busis, den Priester, im Land der Chaldäer am Fluß Kebar, und die Hand des Herrn kam dort über ihn.

Die Gotteserscheinung

Die Feuerwolke

4 Ich hatte folgendes Gesicht: Von Norden her brach ein Sturmwind herein mit einer gewaltigen Wolke voll flackernden Feuers. Lichtglanz umgab sie, und von innen heraus leuchtete es wie Gold im Feuer.

Der Thronwagen

5 Mitten darin erschienen Gestalten, die vier lebenden Wesen ähnlich waren. Ihr Aussehen war folgendes: Sie hatten Menschengestalt.

6 Jedes hatte vier Gesichter und jedes von ihnen vier Flügel.

7 Ihre Beine waren gerade und ihre Fußsohlen wie die eines Kalbsfußes. Sie funkelten wie blinkendes Erz.

8 Menschenhände erschienen unter ihren Flügeln an allen vier Seiten. Ihre Gesichter und die Flügel der Vier - ihre Flügel berührten einander -

9 wandten sich nicht um, wenn sie gingen; jedes Wesen ging geradeaus vor sich hin.

10 Das Aussehen ihrer Gesichter war folgendes: Vorn hatten sie ein Menschengesicht, rechts ein Löwengesicht, links ein Stiergesicht, nach innen zu ein Adlergesicht, bei allen vier Wesen.

11 Ihre Flügel waren oben ausgebreitet. Mit zweien berührten sie einander, und mit zweien bedeckten sie ihre Leiber.

12 Ein jedes ging geradeaus vor sich hin. Wohin der Geist sie zu gehen trieb, dahin gingen sie. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen.

13 In der Mitte der Wesen war etwas, das aussah wie glühende Feuerkohlen, wie Fackeln. Diese fuhren zwischen den Wesen hin und her Das Feuer hatte einen leuchtenden Glanz, und Blitze gingen aus dem Feuer hervor.

14 Die Wesen liefen hin und her, so dass es aussah, als ob Blitze zuckten.

15 Als ich die Wesen betrachtete, sah ich ein Rad neben den Wesen auf der Erde an ihren vier Seiten.

16 Die Räder und ihre Gestaltung hatten das Aussehen von Chrysolith. Alle vier hatten ein und dieselbe Gestalt. Sie sahen aus und waren so gearbeitet, als ob ein Rad mitten durch das andere ginge.

17 Wenn sie liefen, konnten sie sich nach allen vier Seiten hin bewegen. Sie brauchten beim Fahren nicht zu wenden.

18 Ihre Felgen waren sehr hoch und schrecklich anzuschauen. Ringsum waren die Felgen voll Augen bei allen Vieren.

19 Wenn die Wesen sich vorwärts bewegten, liefen auch die Räder neben ihnen, und wenn sich die Wesen von der Erde erhoben, erhoben sich auch die Räder.

20 Wohin der Geist sie zu gehen antrieb, dahin gingen die Räder, die sich zugleich mit ihnen erhoben: denn der Geist der Wesen war in den Rädern.

21 Bewegten sich die Wesen, so gingen die Räder mit; blieben sie stehen, so standen auch diese still. Erhoben sich jene von der Erde, so erhoben sich die Räder gleichzeitig mit ihnen; denn der Geist der Wesen war in ihnen.

22 Über den Köpfen der Wesen war eine Art Firmament aus staunenerregendem Kristall zu schauen, das sich über ihren Häuptern oben ausbreitete.

23 Unterhalb des Firmamentes waren ihre Flügel ausgespannt, die einen zu den anderen, zwei von jedem; die zwei anderen, die sie hatten, bedeckten ihre Leiber.

24 Ich hörte das Rauschen ihrer Flügel, das dem Rauschen vieler Wasser, dem Donner des Allmächtigen glich. Wenn sie gingen, glich das laute Rauschen dem Getöse eines Heerlagers.

25 Wenn sie stillstanden, hingen ihre Flügel schlaff herab. Und es erscholl eine Stimme oberhalb des Firmamentes, das über ihren Häuptern war. Wenn sie stillstanden, hingen ihre Flügel schlaff herab.

Die Herrlichkeit Gottes

26 Oberhalb des Firmamentes, das sich über ihren Häuptern befand, war etwas, das aussah, wie Saphirstein und einem Thron glich. Auf dem, was einem Thron glich, war eine Gestalt, die wie ein Mensch aussah, oben darauf.

27 Ich sah etwas wie leuchtendes Gold, etwas, das wie Feuer aussah, das ringsum ein Gehäuse hat. Von dem Teil an, der wie seine Hüften aussah, nach oben zu, und von dem Teil, der wie seine Hüften aussah, nach unten zu, schaute ich etwas wie Feuer. Ein Lichtglanz war rings um ihn her.

28 Wie der Regenbogen aussieht, der an Regentagen erscheint, so sah der Lichtglanz rings um ihn aus. Dies war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Ich sah sie und fiel auf mein Angesicht nieder. Da hörte ich die Stimme eines, der redete.

