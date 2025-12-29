Schöningh’sche Bibel

Jerusalems Treubruch, Strafe und Begnadigung

Jerusalems Herkunft

1 Das Wort des Herrn erging an mich:

2 „Menschensohn, halte Jerusalem seine Greuel vor

3 und sprich: So spricht der allmächtige Herr zu Jerusalem: Dein Ursprung und deine Abstammung sind aus dem Land der Kanaaniter; dein Vater ist ein Amoriter und deine Mutter eine Hetiterin.

4 Was deine Geburt angeht, so schnitt man, als du geboren wurdest, deine Nabelschnur nicht ab. Da wurdest du nicht rein gewaschen mit Wasser. Man rieb dich nicht ein mit Salz und wickelte dich nicht in Windeln.

5 Kein Auge gab auf dich acht, um dir eines von diesen Dingen zu tun, sich deiner erbarmend; sondern auf die Erde warf man dich hin, als du geboren wurdest, so gering schätzte man dein Leben.

Gottes liebende Sorge um sein Volk

6 Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sagte zu dir: Lebe! - Ja, ich sprach zu dir, als du in deinem Blut lagst: Bleibe am Leben!

7 Ich machte dich zahllos wie das Gras des Feldes. Du wuchsest heran und wurdest groß und kamst zu voller Schönheit. Deine Brust war erstarkt, dein Haar sproßte kräftig, doch warst du immer noch nackt und bloß.

8 Da ging ich an dir vorüber und sah dich. Siehe, die Zeit der Liebe war für dich da! Ich breitete meinen Mantel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Ich schwur dir und ging einen Bund mit dir ein“, - Spruch des allmächtigen Herrn - „und du wurdest mein.

9 Dann wusch ich dich mit Wasser, spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl.

10 Ich kleidete dich in bunte Kleider, gab dir Schuhe von Seekuhleder, legte dir einen Gürtel aus Byssus um und hüllte dich in einen Schleier aus Seide.

11 Mit Geschmeide schmückte ich dich, legte Spangen an deine Arme und eine Kette um deinen Hals.

12 Einen Ring hängte ich an deine Nase, Gehänge an deine Ohren, und eine herrliche Krone setzte ich auf dein Haupt.

13 So warst du geschmückt mit Gold und Silber. Deine Kleidung waren Byssus, Seide und bunte Stoffe. Du aßest Feinbrot, Honig und Öl und wurdest überaus schön und gelangtest zur Königswürde.

14 Der Ruf deiner Schönheit drang unter die Heidenvölker; denn du warst herrlich in meinem Schmuck, den ich dir angelegt“, - Spruch des allmächtigen Herrn.

Israels Schamlosigkeit

15 „Doch du tatest dir etwas auf deine Schönheit zugute und triebst Schande auf deinen Ruf hin. Jedem, der vorüberging, botest du dich zu bösem Tun an und gabst dich ihm hin.

16 Du nahmst von deinen Kleidern, machtest dir bunte Götzenhöhen daraus und triebst Böses mit ihnen, wie es nie vorgekommen war noch je vorkommen wird.

17 Du nahmst deine Schmucksachen aus Gold und Silber, die ich dir gab, und machtest dir Götzenmänner daraus, die du verehrtest.

18 Du nahmst deine bunten Kleider und hängtest sie diesen um. Mein Öl und meinen Weihrauch brachtest du ihnen dar.

19 Auch meine Speise, die ich dir gab, Feinbrot, Öl und Honig, womit ich dich genährt, brachtest du ihnen dar zu lieblichem Duft. Ja, es geschah“, - Spruch des allmächtigen Herrn -

20 „dass du deine Söhne und Töchter nahmst, die du mir geboren, und sie ihnen zum Fraß schlachtetest. War es etwa zu wenig mit deinem Abfall,

21 dass du meine Kinder schlachtetest und sie hingabst, indem du sie ihnen verbranntest?

22 Bei all deinen Greueln und deiner Hurerei gedachtest du nicht der Tage deiner Jugend, da du nackt und bloß warst und in deinem Blut zappeltest.

23 Und es geschah: Nach all deinem schlimmen Tun, - wehe, wehe dir!,“ - Spruch des allmächtigen Herrn -

24 „da bautest du dir Heiligtümer und errichtetest dir Götzenhöhen auf allen Straßen.

25 An jeder Straßenkreuzung bautest du dir eine Götzenhöhe, schändetest deine Schönheit, gabst dich jedem hin, der vorüberging, und triebst es immer schlimmer mit deinem Treubruch.

26 Du hieltest es mit den Ägyptern, deinen gierigen Nachbarn, und triebst es immer schlimmer mit deinem Treubruch, um mich zu erbittern.

27 Da streckte ich meine Hand gegen dich aus und schmälerte deinen Anteil und gab dich der Wut deiner Feindinnen preis, den Töchtern der Philister, die sich deines treulosen Wandels schämten.

28 Du gingst mit den Assyrern, weil du nicht satt geworden warst. Doch als du mit ihnen Böses getan, warst du auch noch nicht satt.

29 Noch ärger triebst du es mit dem Krämerland Chaldäa und wurdest gleichwohl noch nicht satt.

30 Wie schmachtend war doch dein Herz“, - Spruch des allmächtigen Herrn - „da du all dies verübtest, das Tun eines schamlosen Weibes,

31 da du dir Heiligtümer an jeder Straßenkreuzung bautest und dir Götzenhöhen errichtetest auf allen Straßen. Dabei warst du nicht einmal wie ein Schandweib, dass du Schandgeld gefordert hättest,

32 sondern wie ein ehebrecherisches Weib, das statt ihres Mannes Fremde nahm.

33 Sonst gibt man allen Buhlerinnen Lohn, du aber gabst all deinen Liebhabern Geschenke und hast sie durch Gaben angelockt, von allen Seiten zu deinem bösen Treiben zu dir zu kommen.

34 So war es bei dir in deinem bösen Tun umgekehrt, wie es sonst bei Frauen geschieht, Nicht du wurdest zu bösem Tun verlangt, sondern du gabst den Lohn; dir wurde kein Lohn gegeben. So verkehrten sich die Dinge.“

Bestrafung der Treulosen

35 Darum, Treulose, höre das Wort des Herrn!

36 So spricht der allmächtige Herr: „Weil du bei deinem zuchtlosen Treiben schamlos und schandbar warst vor deinen Liebhabern und vor all deinen greulichen Götzen, und wegen des Blutes deiner Kinder, die du ihnen hingabst,

37 darum, siehe, versammle ich all deine Liebhaber, denen du gefallen hast, alle, die du gern hattest, samt all denen, die du nicht liebtest. Ja, ich versammle sie von allen Seiten vor dir und bringe vor ihnen Schande auf dich, und sie werden deine ganze Schmach sehen.

38 Ich werde dich richten nach den für Ehebrecherinnen und Mörderinnen geltenden Rechtssätzen, und ich will meinen Zorn und meine Eifersucht an dir auslassen.

39 In ihre Gewalt will ich dich geben. Sie werden deine Heiligtümer niederreißen und deine Götzenhöhen zerstören, dir deine Kleider ausziehen, dir dein prächtiges Geschmeide wegnehmen und dich nackt und bloß zurücklassen.

40 Dann werden sie die Gemeinde gegen dich heranführen, dich steinigen und dich mit ihren Schwertern in Stücke hauen.

41 Deine Häuser werden sie in Brand stecken und vor den Augen vieler Frauen das Gericht an dir vollziehen. So werde ich deinem Treubruch ein Ende machen, und du wirst keinen Sündenlohn mehr geben.

42 Wenn ich meinen Grimm an dir gestillt habe, dann wird mein Zorneifer von dir ablassen; ich werde ruhen und nicht mehr zürnen.

43 Weil du der Tage deiner Jugend nicht gedacht und mich durch all diese Dinge zum Zorn gereizt hast, darum will ich dir deinen Wandel am eigenen Leibe vergelten“, -Spruch des allmächtigen Herrn. - „Hast du nicht gefrevelt vor all deinen Greuelgötzen?

Jerusalem schlimmer als Sodom und Gomorra

44 Siehe, jeder, der einen Spottvers macht, wird über dich spotten: Wie die Mutter, so die Tochter!

45 Du bist die echte Tochter deiner Mutter, die ihren Mann und ihre Kinder von sich stieß. Du bist die echte Schwester deiner Schwestern, die ihre Männer und Kinder von sich gestoßen. Eure Mutter ist eine Hetiterin und eure Vater ein Amoriter.

46 Deine große Schwester ist Samaria mit ihren Töchtern, die zu deiner Linken wohnt. Deine kleine Schwester jedoch, die zu deiner Rechten wohnt, ist Sodom samt ihren Töchtern.

47 Du wandeltest nicht auf ihren Wegen und verübtest keine solchen Greuel wie sie; doch nur ein Weilchen, da triebst du es schlimmer als sie in all deinem Tun.

48 So wahr ich lebe!“, - Spruch des allmächtigen Herrn - „selbst Sodom, deine Schwester, und ihre Töchter haben nicht solches getan, wie du samt deinen Töchtern verübt hast.

49 Siehe, das war die Schuld Sodoms, deiner Schwester: Stolz, Sattheit und sorglose Ruhe hatten sie und ihre Töchter. Doch Arme und Dürftige nahmen sie nicht bei der Hand,

50 sondern wurden hochmütig und verübten Greuel vor mir. Da raffte ich sie hinweg, als ich das sah.

51 Auch Samaria hat nicht die Hälfte deiner Sünden begangen. Du hast mehr Greuel verübt als jene und hast so deine Schwestern gerecht erscheinen lassen gegenüber all den Greueln, die du verübt hast.

52 Trage also nun auch du deine Schande, die du für deine Schwestern eingetreten bist! Durch deine Sünden, durch die du dich ärger vergangen hast als sie, stehen sie gerechter da als du. So schäme auch du dich und trage deine Schande, weil du deine Schwestern gerechtfertigt hast!

Jerusalems Wiederaufnahme

53 Ich werde ihr Geschick wenden, das Geschick Sodoms und ihrer Töchter und das Geschick Samarias und ihrer Töchter. Mit ihnen will ich auch dein Geschick wenden,

54 damit du deine Schande trägst und dich schämst alles dessen, was du verübt hast, um sie zu trösten.

55 Deine Schwester Sodom und ihre Töchter und Samaria und ihre Töchter werden in ihren vormaligen Zustand zurückkehren. Auch du und deine Töchter sollen wieder zu ihrem vormaligen Zustand zurückkehren.

56 War nicht der Name Sodoms, deiner Schwester, als abschreckendes Beispiel in deinem Mund zur Zeit deiner Hoffart,

57 bevor deine Bosheit offenbar wurde, wie es jetzt ist, da du den Töchtern Arams und allen ringsum es her, den Töchtern der Philister, die dich ringsum verachten, zur Schmach bist?

58 Deinen Abfall und deine Greuel musst du nun selber tragen“, - Spruch des allmächtigen Herrn.

Jerusalems Beschämung

59 Denn so spricht der allmächtige Herr: „Ich will dir tun, wie du getan hast, da du den Schwur mißachtet und den Bund gebrochen hast.

60 Doch werde ich meines Bundes mit dir in den Tagen deiner Jugend gedenken und mit dir einen ewigen Bund eingehen.

61 Da wirst du voll Scham deines Wandels gedenken, wenn ich dir deine älteren und jüngeren Schwestern nehme und sie dir zu Töchtern gebe, aber nicht auf Grund deiner Bundestreue.

62 Ja, ich werde meinen Bund mit dir eingehen, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin,

63 damit du dich voll Scham daran erinnerst und vor Scham deinen Mund nicht mehr auftust, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast“, - Spruch des allmächtigen Herrn.

