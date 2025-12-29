Schöningh’sche Bibel

Klagelied über die Fürsten

Die Löwenmutter und ihre Jungen

1 Du aber stimme über die Fürsten Israels ein Klagelied an

2 und sprich: >Wie war deine Mutter doch eine Löwin unter den Löwen! Inmitten der Löwen lag sie, zog groß ihre Jungen!

3 Von den Jungen zog sie eins auf - es wurde zum Löwen: Er lernte das Beuterauben, Menschen verschlang er.

4 Die Völker vernahmen von ihm -: in ihrer Grube ward er gefangen. Mit Ringen führte man ihn ins Land der Ägypter.

5 Als sie merkte, dass sie genarrt und ihre Hoffnung zunichte, nahm sie von ihren Jungen ein anderes und erzog es zum Löwen.

6 Es wandelte unter den Löwen und wurde zum Löwen. Er lernte das Beuterauben - Menschen verschlang er

7 Ihre Witwen machte er zahlreich, machte öde ihre Städte. Entsetzt ward das Land und alles in ihm vor seinem lauten Gebrüll.

8 Da stellten sich gegen ihn auf die Völker rings aus den Landen und breiteten über ihn aus ihr Netz -: in ihrer Grube ward er gefangen.

9 Mit Ringen sperrten sie ihn in den Käfig, zum König von Babel führten sie ihn, brachten ihn in eine der Festen, damit man sein Brüllen auf Israels Bergen nicht fernerhin höre.

Der Weinstock

10 Deine Mutter war wie ein Weinstock im Weinberg an Wasser gepflanzt. Fruchtreich war sie, voll Ranken vom reichlichen Wasser.

11 Ihr wurde ein stattlicher Zweig zu Herrscherstäben. Sein Wuchs hob hoch sich über sein Laubwerk hinaus, war stattlich zu schauen ob seiner Höhe, ob der Ranken Fülle.

12 Doch ausgerissen ward er im Zorn, zur Erde geworfen. Der Ostwind dörrte aus seine Frucht. - Ausgerissen wurden seine stattlichen Zweige, sie verdorrten, Feuer fraß sie hinweg.

13 Jetzt ist er verpflanzt in die Wüste, in dürstendes, dürres Land.

14 Feuer fuhr aus von dem Zweig, fraß Ranken und Frucht. Nichts blieb ihm vom mächtigen Zweig, vom Herrscherstab.< - Ein Klagelied ist dies, und zum Klagelied soll es werden.„

© Christoph Wollek