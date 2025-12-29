Schöningh’sche Bibel

Drohsprüche gegen Ammon, Moab, Edom und die Philister Gegen Ammon

1 Das Wort des Herrn erging an mich:

2 „Menschensohn, richte dein Angesicht gegen die Ammoniter und weissage gegen sie!

3 Sage zu den Ammonitern: Hört das Wort des allmächtigen Herrn. So spricht der allmächtige Herr: >Weil du Ha! Ha! gerufen hast, über mein Heiligtum: Es ist entweiht!, über das Land Israel: Es ist verwüstet!, und über das Haus Juda: Sie gehen in die Verbannung!,

4 siehe, ich will dich den Söhnen des Ostens zum Besitz geben. Sie werden in dir ihre Zeltlager aufschlagen und in dir ihre Zeltwohnungen aufrichten. Sie werden deine Früchte essen und deine Milch trinken.

5 Ich werde Rabba zur Weide für Kamele und das Land Ammon zum Lagerplatz für Schafe machen. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin.<

6 Denn so spricht der allmächtige Herr: >Weil du in die Hände klatschtest und mit den Füßen stampftest und dich voll Schadenfreude herzlich über das Land Israel freutest,

7 siehe, deshalb strecke ich meine Hand gegen dich aus und gebe dich den Völkern zur Beute hin. Ich will dich aus den Völkern ausrotten und dich aus den Ländern vertilgen und dich vernichten. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin.<

Gegen Moab

8 So spricht der allmächtige Herr: >Weil Moab und Seïr sagen: Siehe, dem Haus Juda ergeht es wie allen Völkern!,

9 siehe, darum will ich Moabs Berglehne offenlegen, so dass es seiner Städte verlustig geht, aller seiner Städte bis zur letzten Zierde des Landes, Bet-Jeschimot, Baal-Meon und Kirjatajim.

10 Den Söhnen des Ostens will ich es zusammen mit den Ammonitern zum Besitz geben, damit seiner und der Ammoniter unter den Völkern nicht mehr gedacht werde.

11 An Moab werde ich das Gericht vollziehen, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin.<

Gegen Edom

12 So spricht der allmächtige Herr: >Weil Edom am Haus Juda rachsüchtig gehandelt und sich durch seine Rache schwer versündigt hat,

13 darum spricht der allmächtige Herr: Ich werde meine Hand gegen Edom ausstrecken, Vieh und Mensch daraus vertilgen und es zur Wüste machen. Von Teman bis nach Dedan sollen sie durch das Schwert fallen.

14 Ich werde meine Rache an Edom der Hand meines Volkes Israel überlassen. Dieses wird nach meinem Zorn und Grimm mit Edom verfahren. Sie werden meine Rache kennen lernen<, - Spruch des allmächtigen Herrn.

Gegen die Philister

15 So spricht der allmächtige Herr: >Weil die Philister rachsüchtig gehandelt und voll Schadenfreude im Herzen sich bitter gerächt haben und aus uralter Feinschaft auf Vernichtung bedacht waren,

16 darum spricht der allmächtige Herr: Siehe, ich werde meine Hand gegen die Philister ausstrecken und die Kereter vernichten und den Rest an der Meeresküste vertilgen.

17 Ich werde an ihnen durch Züchtigung im Eifer des Zornes grimmige Rache nehmen. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache an ihnen vollziehe.<“

