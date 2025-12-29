Schöningh’sche Bibel

Das Prachtschiff Tyrus

1 Das Wort des Herrn erging an mich:

2 „Du Menschensohn, stimme über Tyrus ein Klagelied an!

3 Sage zu Tyrus, die da wohnt an den Zugängen zum Meer und Handel treibt mit den Völkern bis hin zu den fernen Inseln: So spricht der allmächtige Herr: >Tyrus, du dachtest: Ich bin von vollendeter Schönheit! -

4 Mitten im Meer ist dein Gebiet. Vollendete Schönheit gaben dir deine Erbauer.

5 Aus Zypressen vom Senirgebirge baute man all deine Planken. Vom Libanon nahm man die Zeder, den Mastbaum für dich zu errichten.

6 Aus Eichen vom Baschan machte man deine Ruder. Man fertigte dein Verdeck aus Tannenholz von den Inseln der Kittäer, in Elfenbein eingelegt.

7 Buntgestickter ägyptischer Byssus war dein Segel, es ward dir zur Flagge. Roter und blauer Purpur von den Küsten Elischas war deine Bedachung.

8 Sidons und Arwads Bewohner dienten als Ruderer dir. Weise Männer, Tyrus, gab es in dir: sie waren deine Steuerleute.

9 Gebals Älteste samt seinen Weisen weilten in dir, das Leck deiner Schiffe zu dichten. Alle Schiffe des Meeres und ihre Matrosen weilten in dir, um Handel mit dir zu treiben.

10 Perser sowie Leute von Lud und Put dienten dir als Krieger in deinem Heer. Schild und Helm hängten sie in dir auf. Sie waren es, die Glanz dir verliehen.

11 Arwads Söhne mitsamt deinem Heer standen ringsum auf deinen Mauern, auf deinen Türmen standen die Wächter. An deinen Mauern rings hängten sie auf ihre Schilde. Vollendet machten sie deine Schönheit.

Die Handelsvölker

12 Tarschisch schloß mit dir Geschäfte ab wegen der Fülle deines Reichtums. Silber, Eisen, Zinn und Blei gaben sie hin für deine Waren.

13 Jawan, Tubal und Meschech trieben Handel mit dir. Sklaven und eherne Geräte lieferten sie dir als Ware.

14 Aus Bet-Togarma brachten sie Zugpferde, Reitpferde und Maultiere auf deinen Markt.

15 Die Söhne Dedans trieben Handel mit dir. Viele Küstenländer standen mit dir im Verkehr. Elfenbein lieferten sie dir und Ebenholz als Bezahlung.

16 Die Syrer trieben Handel mit dir wegen der Menge deiner Erzeugnisse. Sie brachten Karfunkel, Purpur, Buntstickereien, Byssus, Korallen und Jaspis auf deinen Markt.

17 Juda und das Land Israel trieben Handel mit dir. Sie brachten Weizen von Minnit, feines Gebäck, Honig, Öl und Balsam auf deinen Markt.

18 Damaskus trieb Handel mit dir wegen der Fülle deiner Erzeugnisse, wegen der Menge mannigfacher Güter. Wein von Helbon und Wolle aus Zahar,

19 Wein aus Usal, kunstgeschmiedetes Eisen, Zinn und Würzrohr waren auf deinem Markt.

20 Dedan handelte mit dir mit Satteldecken.

21 Arabien und alle Fürsten Kedars schlossen mit dir Geschäfte ab. Sie trieben Handel mit dir in Lämmern, Widdern und Böcken.

22 Die Kaufleute von Saba und Ragma trieben Handel mit dir. Die beste Sorte von Balsam, allerlei Edelsteine und Gold brachten sie auf deinen Markt.

23 Haran, Kanne und Eden trieben Handel mit dir. Die Kaufleute von Saba, Assur und ganz Medien trieben Handel mit dir.

24 Diese trieben Handel mit dir in Prachtgewändern und Mänteln von blauem Purpur und Buntstickerei, in buntgewebten Teppichen, in gewundenen und gewickelten Stricken.

Der Schiffbruch

25 Die Schiffe von Tarschisch verfrachteten deine Waren. Vollgeladen warst du und schwer befrachtet mitten im Meer.

26 Auf die hohe See hinaus führten dich deine Ruderer. Doch der Ostwind bringt dich zum Scheitern mitten im Meer.

27 Dein Reichtum, deine Güter und Waren, deine Matrosen und Steuermänner, deine Leckausbesserer und deine Tauschhändler, all deine Krieger, die sich in dir befinden, und deine ganze Volksmenge in dir: Sie fahren zur Tiefe des Meeres am Tag deines Sturzes.

28 Vom lauten Geschrei deiner Steuerleute erbeben die Flächen des Meeres.

29 Von ihren Schiffen werden heruntersteigen alle, die das Ruder führen, an Land gehen die Seeleute, alle, die das Meer durchqueren.

30 Laut werden sie heulen um dich, bitterlich klagen, Staub auf ihr Haupt streuen, in Asche sich wälzen.

31 Kahl werden sie sich scheren um dich und sich in Sacktuch kleiden. Sie weinen um dich mit bekümmerten Herzen, in bitterer Klage.

Klagelied auf Tyrus

32 Auf dich stimmen sie ein Totenlied an und klagen um dich: Wer liegt wie Tyrus so totenstill inmitten des Meeres?

33 Als deine Waren kamen über das Meer, hast du viele Völker gesättigt. Durch deiner Güter und Waren Menge hast du Könige der Erde bereichert.

34 Nun bist du gescheitert im Meer, in den Tiefen der Wasser. Deine Waren mitsamt deinem ganzen Volk sind mit dir versunken.

35 Alle Bewohner der Küstenländer sind entsetzt über dich. Die Haare sträuben sich ihren Königen, es beben ihre Gesichter.

36 Die Kaufleute unter den Völkern zischen dich aus. Ein schreckliches Ende hast du genommen, für immer bist du verschwunden!<“

