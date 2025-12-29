Schöningh’sche Bibel

Gottes Gericht über den Fürsten von Tyrus

1 Das Wort des Herrn erging an mich:

2 „Menschensohn, sage dem Fürsten von Tyrus: So spricht der allmächtige Herr: >Weil du hochmütig bist und sagst: Ich bin ein Gott! Ich sitze auf einem Gottesthron inmitten des Meeres! - sage ich dir: Du bist nur ein Mensch und nicht Gott, und wähnst dich doch wie ein Gott!

3 Siehe, weiser bist du als Daniel. Nichts Verborgenes ist dir zu dunkel

4 Durch deine Weisheit und Einsicht hast du dir Reichtum erworben und Gold und Silber herbeigeschafft in deine Schatzkammern

5 Durch deine große Weisheit bei deinen Geschäften hast du gemehrt deinen Reichtum. Hochmütig wurdest du deines Reichtums wegen.<

6 Darum spricht der allmächtige Herr: >Weil du dich als Gott dünkst,

7 siehe, deshalb will Fremde ich über dich bringen, die grimmigsten unter den Völkern. Ihre Schwerter sollen sie zücken gegen deine durch Weisheit erworbene Schönheit und deinen Glanz entweihen.

8 Hinabstoßen werden sie dich in die Grube, und sterben wirst du den grausamen Tod der Erschlagenen mitten im Meer.

9 Wirst du dann auch noch >Ein Gott bin ich!< zu deinen Mördern sagen, da du doch nur ein Mensch und nicht Gott bist, in der Hand dessen, der dich erschlägt?

10 Den Tod der Unbeschnittenen wirst du sterben durch die Hand von Fremden. Denn ich habe es gesagt<“, - Spruch des allmächtigen Herrn.

Klagelied über den Fürsten von Tyrus

11 Das Wort des Herrn erging an mich:

12 „Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sage zu ihm: So spricht der allmächtige Herr: >Ein Siegel der Vollkommenheit bist du, voll Weisheit und vollendeter Schönheit.

13 Du weiltest in Eden, dem Garten Gottes. Lauter Edelsteine waren dein Kleid: Karneol, Topas und Jaspis, Chrysolith, Beryll und Onyx, Saphir, Rubin und Smaragd. Deine Fassung und deine Verzierung waren aus Gold. Sie wurden bereitet am Tag, da du geschaffen.

14 Zu einem schirmenden Kerub hatte ich dich bestellt. Auf dem heiligen Götterberg warst du, ergingst dich inmitten feuriger Steine.

15 Unsträflich warst du in deinem Wandel vom Tag an, da du geschaffen, bis Frevel an dir ward befunden.

16 Voll Frevel ward dein Inneres durch dein vieles Feilschen, du versündigtest dich. Da verstieß ich dich vom Gottesberg. Aus der Mitte der feurigen Steine vertrieb dich der Wächter, der Kerub.

17 Hochmütig warst du geworden wegen deiner Schönheit. Deine Weisheit gabst du wegen deines Glanzes preis. Ich schleuderte dich auf die Erde hinab. Den Königen gab ich dich preis, dass sie an dir weiden ihre Augen.

18 Durch die Zahl deiner Sünden, durch das Unrecht bei deinem Handel hattest du deine Heiligtümer entweiht. Darum ließ ich Feuer ausgehen aus deiner Mitte, das dich verzehrte. In Asche legte ich dich zur Erde vor den Augen aller, die dich erblickten.

19 Alle, die dich kannten unter den Völkern, sind entsetzt über dich. Ein schreckliches Ende hast du genommen, verschwunden bist du für immer.<“

Gegen Sidon

20 Das Wort des Herrn erging an mich:

21 „Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Sidon und weissage gegen es!

22 Sage: So spricht der allmächtige Herr: >Siehe, ich werde gegen dich vorgehen, Sidon, und mich in deiner Mitte verherrlichen. Man wird erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich Gericht an ihm halte und mich an ihm heilig erweise.

23 Ich will die Pest gegen es senden und Blutvergießen in seine Straßen. Erschlagene sollen in seiner Mitte fallen durch das Schwert, das ringsum gegen sie wütet. Dann wird man erkennen, dass ich der Herr bin.

Israels Zukunft

24 Für das Haus Israel wird es keinen quälenden Dorn und keine schmerzenden Stachel mehr geben bei allen ringsum, die sie verachten. Sie werden erkennen, dass ich der allmächtige Herr bin.<

25 So spricht der allmächtige Herr: >Wenn ich das Haus Israel aus den Völkern wieder versammle, unter die es zerstreut ward, will ich mich an ihnen vor den Augen der Völker als heilig erweisen, und sie werden in ihrem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe.

26 Sie werden friedlich darin wohnen, Häuser bauen und Weinberge pflanzen. Friedlich werden sie darin wohnen, während ich das Gericht vollstrecke an allen, die sie verachtet haben, rings um sie her. Dann wird man erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott, bin.<“

