Schöningh’sche Bibel

Drohsprüche gegen Ägypten

Ägyptens Verwüstung

1 Im zehnten Jahr, im zehnten Monat, am Zwölften des Monats erging das Wort des Herrn an mich:

2 „Menschensohn, richte dein Angesicht gegen den Pharao, den König von Ägypten, und weissage gegen ihn und gegen ganz Ägypten! Sage dies:

3 So spricht der allmächtige Herr: >Siehe, ich werde gegen dich vorgehen, Pharao, König von Ägypten, du großes Krokodil! Du liegst zwischen den Armen des Nils und sprichst: Mein ist der Nil; ich habe mich selbst geschaffen.

4 Ich werde Haken in deine Kinnbacken legen und die Fische deines Nils an deinen Schuppen kleben lassen und dich aus deinem Nil herausziehen samt allen Fischen deines Nils, die an deinen Schuppen kleben.

5 Dann werde ich dich in die Wüste werfen mit allen Fischen deines Nils. Auf dem Festland wirst du liegen, nicht aufgehoben und nicht begraben werden. Den wilden Tieren und den Vögeln des Himmels will ich dich zum Fraß geben.

6 Dann werden alle Bewohner Ägyptens erkennen, dass ich der Herr bin. Sie sind ja nur eine Stütze aus Schilfrohr für das Haus Israel.

7 Wenn sie dich in die Hand nehmen, zersplitterst du und reißt ihnen die ganze Schulter auf, und wenn sie sich auf dich stützen, zerbrichst du und bringst ihren ganzen Leib ins Wanken.<

8 Darum spricht der allmächtige Herr: >Siehe, ich werde das Schwert über dich bringen und Menschen und Vieh in dir vertilgen.

9 Ägypten wird zur Wüste und Einöde werden und so erkennen, dass ich der Herr bin. Weil du gesagt hast: Mein ist der Nil; ich habe mich selbst geschaffen,

10 siehe, darum werde ich gegen dich und die Arme deines Nils vorgehen. Ich werde Ägypten zur Einöde machen, zur Wüste von Migdol bis Syene und bis an die Grenzen von Kusch.

11 Weder eines Menschen noch eines Tieres Fuß wird es durchwandern. Unbewohnt wird es bleiben, vierzig Jahre lang.

Ägyptens Wiederherstellung

12 Ich werde Ägypten zur größten aller Wüsten machen, und seine Städte sollen die verödetsten aller Städte sein, vierzig Jahre lang. Ich werde die Ägypter unter die Völker zerstreuen und in die Länder versprengen.<

13 Denn so spricht der allmächtige Herr: >Nach Ablauf der vierzig Jahre will ich die Ägypter aus den Völkern sammeln, unter die sie zerstreut waren.

14 Ich werde Ägyptens Geschick wenden und sie wieder in das Land Patros zurückbringen, woher sie stammen. Dort werden sie ein kleines Reich bilden.

15 Kleiner als die anderen Reiche soll es sein und sich nicht mehr über die Völker erheben. Ich werde ihre Zahl so gering machen, dass sie nicht mehr über die Völker herrschen.

16 Für das Haus Israel werden sie nicht mehr des Vertrauens würdig sein, sondern ihm nur noch seine Schuld in Erinnerung bringen, ihnen nachgelaufen zu sein. Sie werden erkennen, dass ich der allmächtige Herr bin.<“

Eroberung Ägyptens durch Nebukadnezzars

17 Im siebenundzwanzigsten Jahr, im ersten Monat, am Ersten des Monats erging an mich das Wort des Herrn:

18 „Menschensohn! Nebukadnezzar, der König von Babel, hat sein Heer schweren Dienst tun lassen gegen Tyrus. Jedes Haupt ist kahl, jede Schulter wund gerieben. Aber ein Lohn ist ihm und seinem Heer für die Arbeit, die sie getan, von Tyrus nicht zuteil geworden.

19 Darum spricht der allmächtige Herr: >Siehe, ich werde dem König Nebukadnezzar von Babel Ägypten geben. Er soll seine reichen Güter fortschleppen. Er darf es ausrauben und ausplündern. Das soll der Lohn für sein Heer sein.

20 Als Lohn für die Arbeit, die es geleistet, werde ich ihm Ägypten geben. Für mich hat es gearbeitet<, - Spruch des allmächtigen Herrn.

21 >An diesem Tag will ich dem Haus Israel neue Kraft verleihen und dir mitten unter ihnen den Mund öffnen. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin.<“

