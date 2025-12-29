Schöningh’sche Bibel

Der Tag des Herrn über Ägypten

1 Das Wort des Herrn erging an mich:

2 „Menschensohn, weissage und sprich: So spricht der allmächtige Herr: >Heult! Weh dem Tag!

3 Denn nah ist der Tag, nahe der Tag des Herrn, der dunkle Tag. Er wird die Zeit der Strafe für die Völker sein.

4 Ein Schwert wird nach Ägypten kommen; in Kusch wird schmerzvolle Angst herrschen, wenn die Ägypter erschlagen hinsinken, ihre großen Güter weggeschleppt und ihre Grundfesten zerstört werden.

5 Kusch, Put, Lud, das ganze Völkergemisch, Kub und die anderen Bundesgenossen werden mit ihnen durch das Schwert fallen.<

6 So spricht der Herr: >Fallen werden Ägyptens Stützen, und stürzen wird seine stolze Macht. Von Migdol bis Syene werden seine Leute durch das Schwert fallen<, - Spruch des allmächtigen Herrn.

7 >Sein Land wird das wüsteste aller Länder sein und seine Städte die ödesten aller Städte.

8 Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich Feuer an Ägypten lege und all seine Helfer zerschmettert werden.

9 An jenem Tag werden Boten auf Schiffen vor mir herfahren, um Kusch aus seiner Sorglosigkeit aufzuschrecken. Schmerzvolle Angst wird über sie kommen wie am Unglückstag Ägyptens; denn siehe, er ist gekommen.<

10 So spricht der allmächtige Herr: >Ich will der Volksmenge Ägyptens durch die Hand Nebukadnezzars, des Königs von Babel, ein Ende machen.

11 Er und sein Volk, das grausamste unter den Völkern, werden kommen und das Land verheeren. Sie werden ihr Schwert gegen Ägypten zücken und das Land mit Erschlagenen füllen.

12 Ich will die Ströme des Nils trockenlegen und das Land in die Hand von Frevlern verkaufen. Ich werde das Land mit allem, was darin ist, durch die Hand Fremder verwüsten. Ich, der Herr, habe es gesagt.<

Zerstörung der Städte

13 So spricht der allmächtige Herr: >Ich werde die Götzen vernichten und die Abgötter von Memfis vertilgen. Es wird keine Fürsten aus Ägypten mehr geben. Ich werde Ägypten in Schrecken setzen,

14 Patros verwüsten, Feuer an Zoan legen und das Gericht an No vollziehen.

15 Meinen Grimm werde ich an Sin, dem Bollwerk Ägyptens, auslassen und die Volksmenge von Memfis vertilgen.

16 Ich will Feuer an Ägypten legen. Syene wird sich winden vor Angst. No soll erstürmt und seine Mauern sollen niedergerissen werden.

17 Die jungen Krieger von On und Pi-Beset werden durch das Schwert fallen, und alles übrige wird in die Gefangenschaft wandern.

18 In Tachpanhes wird sich der Tag verfinstern, wenn ich dort die Zepter Ägyptens zerbreche, wenn seiner stolzen Pracht ein Ende gemacht wird. Eine Wolke wird es bedecken Ihre Tochterstädte werden in die Gefangenschaft wandern.

19 So werde ich an Ägypten das Strafgericht vollziehen, und man wird erkennen, dass ich der Herr bin.<“

Der Arm des Pharao

20 Im elften Jahr, im ersten Monat, am Siebten des Monats erging das Wort des Herrn an mich:

21 „Menschensohn, ich habe den Arm des Pharao, des Königs von Ägypten, zerschmettert. Siehe, er wird nicht mehr verbunden. Man wendet kein Heilmittel an und legt ihm keine Binden als Verband um, damit er wieder stark genug werde, ein Schwert zu führen.

22 Darum spricht der allmächtige Herr: >Siehe, ich werde gegen den Pharao, den König von Ägypten, vorgehen und ihm beide Arme zerschmettern, den gesunden und den zerbrochenen, und ihm das Schwert aus der Hand schlagen.

23 Ich werde die Ägypter unter die Völker zerstreuen und in die Länder versprengen.

24 Aber die Arme des Königs von Babel werde ich stärken und ihm mein Schwert in die Hand geben. Die Arme des Pharao aber will ich zerbrechen, dass er vor ihm stöhnt wie ein Schwerverwundeter.

25 Die Arme des Königs von Babel will ich stärken, die Arme des Pharao aber werden herabsinken. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Schwert dem König von Babel in die Hand gebe, dass er es über Ägypten schwinge.

26 Ich werde die Ägypter unter die Völker versprengen. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin.<“

