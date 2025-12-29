Schöningh’sche Bibel

Drohspruch gegen Edom

1 Das Wort des Herrn erging an mich:

2 „Menschensohn, richte dein Angesicht gegen das Bergland von Seïr und weissage über es.

3 Sage zu ihm: So spricht der allmächtige Herr: >Siehe, ich werde gegen dich vorgehen, Bergland von Seïr. Ich werde meine Hand gegen dich ausstrecken und dich zur Wüste und Einöde machen.

4 Deine Städte werde ich in Trümmer legen, und du sollst zur Wüste werden. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin.

Edoms feindselige Haltung gegenüber Israel

5 Weil du ewige Feindschaft gehegt und die Söhne Israels dem Schwert überliefert hast zur Zeit ihres Unglücks, da die Schuld ihr Ende herbeiführte,

6 darum, so wahr ich lebe!<, - Spruch des allmächtigen Herrn - >bluten will ich dich lassen, und Blut soll dich verfolgen. Weil du durch Blut dich verschuldet hast, soll Blut dich verfolgen.

7 Ich will das Bergland von Seïr zur Wüste und zur Einöde machen und alles darin vertilgen, was da kommt und geht.

8 Ich will sein Bergland mit Erschlagenen füllen. Auf deinen Hügeln und in deinen Tälern und in all deinen Schluchten sollen vom Schwert Erschlagene hinsinken.

9 Zur ewigen Wüste werde ich dich machen, und deine Städte sollen unbewohnt bleiben. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin.

10 Weil du gesagt hast: Die beiden Völker und die beiden Länder sollen mein sein, und ich will sie in Besitz nehmen!, - obwohl doch der Herr daselbst weilt.

11 Darum, so wahr ich lebe<, - Spruch des allmächtigen Herrn - >gemäß dem Eifer des Zornes, womit du infolge deines Hasses an ihnen gehandelt hast, werde ich mit dir verfahren. Ich werde mich ihnen zu erkennen geben, wenn ich dich richte.

12 Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe alle deine Lästerungen gehört, die du gegen die Berge Israels ausgestoßen hast, da du sagtest: Wüst liegen sie da und uns zum Fraß gegeben!

13 Ihr tatet groß gegen mich mit eurem Mund und führtet vermessene Rede gegen mich. Ich habe es wohl gehört.<

14 So spricht der allmächtige Herr: >Zur Freude der ganzen Erde will ich dich verwüsten.

15 Wie du dich darüber gefreut hast, dass der Erbbesitz des Hauses Israel verwüstet lag, so will ich auch an dir tun. Eine Wüste sollst du werden, Bergland von Seïr, ganz Edom insgesamt. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin.<

