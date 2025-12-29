Schöningh’sche Bibel

Die Befreiung des Gelobten Landes

1 Du, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sage: Ihr Berge Israels, hört das Wort des Herrn!

2 So spricht der allmächtige Herr: >Weil der Feind von euch sagte: Ha, die ewigen Höhen sind unser Besitztum geworden<,

3 darum weissage und sprich: >So spricht der allmächtige Herr: Weil man euch verwüstete und ringsumher nach euch verlangte, bis ihr in den Besitz der übrigen Völker kamt und ins Gerede der Zungen und zum Gespött der Leute gerietet,

4 darum, ihr Berge Israels, hört das Wort des allmächtigen Herrn! So spricht der allmächtige Herr zu den Bergen und Hügeln, zu den Tälern und Schluchten, zu den verödeten Ruinen und zu den verlassenen Städten, die den übrigen Völkern ringsum zur Beute und zum Gespött geworden sind.<

5 So spricht der allmächtige Herr: >Wahrlich, in glühendem Zorn rede ich gegen die übrigen Völker und gegen ganz Edom. Sie wollen mein Land in Besitz nehmen mit schadenfrohem Herzen, mit einer Seele voll Verachtung; es ausplündern und die Bewohner vertreiben.<

6 Darum weissage über das Land Israel und sprich zu den Bergen und Hügeln, zu den Tälern und Schluchten: So spricht der allmächtige Herr: >Wahrlich, in grimmem Eifer rede ich, weil ihr den Hohn der Völker tragen müßt.

7 Darum<, so spricht der allmächtige Herr, >erhebe ich meine Hand zum Schwur: Die Völker um euch her sollen ihren Hohn tragen!

Neubesiedlung des Landes

8 Ihr Berge Israels aber, lasst eure Zweige sprossen! Bringt eure Frucht für mein Volk Israel hervor; denn bald wird es heimkehren.

9 Denn seht, ich komme zu euch und wende mich euch zu. Ihr sollt wieder besät und bepflanzt werden.

10 Ich will die Menschen auf euch mehren, das ganze Haus Israel insgesamt. Die Städte sollen wieder bewohnt und die Ruinen neu aufgebaut werden.

11 Menschen und Vieh will ich auf euch mehren. Sie sollen zahlreich und fruchtbar sein.

12 Ich werde euch bewohnt sein lassen wie in der Vergangenheit und euch mehr Gutes erweisen als zuvor. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich werde wieder Menschen auf euch wandeln lassen, mein Volk Israel. Es wird euch in Besitz nehmen; ihr werdet für immer sein Erbbesitz sein und es nie mehr seiner Kinder berauben.<

13 So spricht der allmächtige Herr [zum Land]: >Weil sie von dir sagen: Du frißt Menschen und machst dein eigenes Volk kinderlos,

14 darum sollst du keine Menschen mehr fressen und dein Volk nicht mehr kinderlos machen<, - Spruch des allmächtigen Herrn.

15 >Ich werde dich nicht länger den Hohn der Heiden hören lassen, und die Schmähungen der Völker sollst du nicht mehr zu tragen haben. Dein Volk sollst du nicht mehr seiner Kinder berauben<„, - Spruch des allmächtigen Herrn.

Grund der früheren Verstoßung

16 Das Wort des Herrn erging an mich:

17 “Menschensohn, als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, da verunreinigten sie es durch ihren Wandel und ihre Taten. Wie unreiner Blutfluß war ihr Wandel vor mir.

18 Da ließ ich meinen Zorn an ihnen aus wegen des Blutes, das sie im Land vergossen, und wegen ihrer Götzen, mit denn sie es verunreinigten.

19 Ich zerstreute sie unter die Völker; sie wurden in die Länder versprengt. Nach ihrem Wandel und ihrem Tun richtete ich sie.

>Ich tue es um meines heiligen Namens willen. . .<

20 Als sie zu den Völkern kamen, entweihten sie, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte: >Das ist das Volk des Herrn, und doch mussten sie aus seinem Land ausziehen.<

21 Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, dass das Haus Israel bei allen Völkern, wohin es kam, ihn entweiht hatte.

22 Darum sage zum Haus Israel: So spricht der allmächtige Herr: >Nicht euretwillen, Haus Israel, tue ich es, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr gekommen seid.

23 Ich werde meinen großen Namen, der bei den Völkern entweiht wurde, den ihr bei ihnen entweiht habt, wieder heilig machen. Die Völker werden erkennen, dass ich der Herr bin<, - Spruch des allmächtigen Herrn - >wenn ich mich an euch vor ihnen als heilig erweise.

Israels Zurückführung, Umwandlung und künftiger Wohlstand

24 Ich werde euch von den Völkern wegholen und euch aus allen Ländern sammeln und in euer Land zurückführen.

25 Reines Wasser werde ich über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all euren Unreinigkeiten und all euren Götzen werde ich euch reinigen.

26 Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Das Herz aus Stein will ich aus eurer Brust entfernen und euch ein Herz von Fleisch geben.

27 Ich werde meinen Geist in euer Inneres legen und bewirken, dass ihr nach meinen Geboten wandelt und meine Satzungen gewissenhaft beobachtet.

28 Ihr sollt im Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen und sollt mein Volk sein, und ich werde euer Gott sein.

29 Ich werde euch von all eurer Unreinigkeit befreien. Dem Getreide werde ich gebieten und es mehren und keine Hungersnot über euch kommen lassen.

30 Die Frucht der Bäume und den Ertrag der Felder will ich mehren, damit ihr bei den Völkern nicht mehr um einer Hungersnot willen Spott erdulden müßt.

31 Dann werdet ihr eures bösen Wandels und eures Tuns, das nicht gut war, gedenken. Ihr werdet vor euch selbst Abscheu empfinden wegen eurer Sünden und Greuel.

32 Nicht um euretwillen tue ich es<, - Spruch des allmächtigen Herrn - >das sei euch kund! Schämt euch und errötet über euren Wandel, Haus Israel!<

Anerkennung Gottes durch die Heiden

33 So spricht der allmächtige Herr: >An dem Tag, da ich euch von all euren Sünden reinige, werde ich die Städte neu bevölkern, und die Ruinen werden wieder aufgebaut werden.

34 Das verwüstete Land, das zuvor wüst lag vor den Augen aller Vorüberziehenden, soll wieder bestellt werden.

35 Man wird sagen: Dieses Land, das wüst dalag, ist wie der Garten Eden geworden, und die Städte, die in Trümmern lagen, verödet und verwüstet waren, liegen nun wohlbefestigt da.

36 Die Völker, die rings um euch übriggeblieben sind, werden erkennen, dass ich, der Herr, es bin, der das Zerstörte neu aufgebaut und das Verwüstete wieder bepflanzt hat. Ich, der Herr, habe es gesagt und werde es vollführen.<

37 So spricht der allmächtige Herr: >Auch darin werde ich mich vom Haus Israel erbitten lassen, es ihnen zu tun: Ich will sie an Menschen zahlreich werden lassen wie Schafe.

38 Wie das Heiligtum von Opferschafen, wie Jerusalem an seinen Festen von Schafen, so werden die verödeten Städte voll sein von Menschenherden. Dann wird man erkennen, dass ich der Herr bin.<„

