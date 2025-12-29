Schöningh’sche Bibel

Gottes Endsieg über die heidnischen Mächte

Gottes Aufforderung an Gog zum Kampf

1 Das Wort des Herrn erging an mich:

2 „Menschensohn, richte dein Angesicht auf Gog im Land Magog, den Großfürsten von Meschech und Tubal! Weissage gegen sie

3 und sprich: So spricht der allmächtige Herr: >Siehe, ich werde gegen dich vorgehen, Gog, Großfürst von Meschech und Tubal.

4 Ich werde dich herbeilocken und Haken in deine Kinnbacken legen. Ich will dich und dein ganzes Heer herbeiführen. Pferde und Reiter, eine große Schar, alle ausgerüstet mit Schild und Helm, Schwertkämpfer allesamt.

5 Perser sowie Leute aus Kusch und Put sind darunter, alle mit Schild und Helm.

6 Gomer und all seine Scharen, Bet-Togarma aus dem äußersten Norden und all seine Scharen, viele Völker sind mit dir.

7 Halte dich bereit und rüste dich, du und all deine Scharen, die sich um dich versammelt haben! Stehe mir zur Dienstleistung bereit!

8 Nach vielen Tagen wirst du Befehl erhalten. Am Ende der Jahre sollst du über ein Land kommen, das aus der Gewalt des Schwertes befreit und zusammengeführt wurde aus vielen Völkern auf den Bergen Israels, die lange verwüstet lagen. Es ward aus den Völkern herausgeführt. Nun wohnt es darin in Sicherheit.

9 Du wirst heranziehen wie ein Ungewitter, wirst wie eine Wolke herbeikommen, um das Land zu bedecken, du und all deine Scharen und viele Völker mit dir.<

Gogs Pläne

10 So spricht der allmächtige Herr. >An jenem Tag werden böse Gedanken in deinem Herzen aufsteigen, und du wirst einen schlimmen Plan ersinnen.

11 Du wirst denken: Ich will hinaufziehen in das Land, das offen und unbefestigt daliegt. Ich werde zu den ruhig und sicher Lebenden kommen, die alle ohne Mauern wohnen und keine Riegel und Tore haben,

12 um Beute zu machen, Raub zu holen, meine Hand an die wiederbewohnten Ruinen zu legen, an das Volk, das aus den Völkern wieder gesammelt wurde, sich wieder Hab und Gut erworben hat, das auf dem Nabel der Erde wohnt.

13 Saba und Dedan und die Kaufleute von Tarschisch, und all ihre Händler werden zu dir sagen: Du kommst gewiß, um Beute zu machen. Du hast sicherlich dein Heer versammelt, um Raub zu holen, um Silber und Gold wegzunehmen, um Hab und Gut wegzuholen, kurz, um reiche Beute zu machen.<

Gogs Einfall

14 Darum weissage, Menschensohn, und sprich zu Gog: So spricht der allmächtige Herr: >Wahrlich, du wirst in jener Zeit, da mein Volk Israel friedlich wohnt, aufbrechen

15 und von deinem Wohnsitz im äußersten Norden herkommen, du und viele Völker mit dir, alle hoch zu Roß, eine große Schar, ein gewaltiges Heer.

16 Du wirst gegen mein Volk Israel heranziehen wie eine Wolke, um das Land zu bedecken. Am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich gegen mein Land herbeiführen werde, damit die Völker mich erkennen, wenn ich mich vor ihren Augen an dir, Gog, als heilig erweisen werde.<

17 So spricht der allmächtige Herr: >Du bist es, von dem ich gesprochen in vergangenen Tagen durch meine Knechte, die Propheten Israels, die in jenen Tagen und Jahren geweissagt haben, dass ich dich gegen sie heranführen werde.<

Gogs Niederlage

18 An jenem Tag, an dem Gog gegen das Land Israel heranzieht<, - Spruch des allmächtigen Herrn - >wird mein Zorn in mir auflodern.

19 In meinem Zorneseifer, im Feuer meines Grimmes, sage ich es: Wahrlich, an jenem Tag soll ein großes Erdbeben über das Land Israel kommen.

20 Vor meinem Angesicht werden erbeben die Fische des Meeres, die Vögel des Himmel, die Tiere des Feldes und alles Gewürm, das sich auf Erden regt, und alle Menschen, die auf der Erde leben. Die Berge werden zerbersten, die Felswände einstürzen und alle Mauern zu Boden fallen.

21 Ich werde gegen ihn auf all meinen Bergen das Schwert aufbieten<, - Spruch des allmächtigen Herrn. - >Jeder wird sein Schwert gegen den anderen kehren.

22 Ich werde ihn richten mit Pest und Blut, mit Regengüssen und Hagelsteinen. Feuer und Schwefel will ich auf ihn und seine Scharen regnen lassen, sowie auf die vielen Völker, die bei ihm sind.

23 So werde ich mit groß und heilig erweisen und mich kundtun vor den Augen vieler Völker. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin.<

© Christoph Wollek