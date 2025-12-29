Schöningh’sche Bibel

Gogs Tod

1 Du, Menschensohn, weissage gegen Gog und sprich: So spricht der allmächtige Herr: „Wahrlich, ich werde gegen dich vorgehen, Gog, Großfürst von Meschech und Tubal.

2 Ich will dich herbeilocken, dich gängeln, dich vom äußersten Norden herbeiführen und dich zu den Bergen Israels hinbringen.

3 Doch werde ich dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deiner rechten Hand die Pfeile entfallen lassen.

4 Auf den Bergen Israels sollst du fallen, du und all deine Scharen und die Völker, die bei dir sind. Den Raubvögeln, allem, was Flügel hat, und den Tieren des Feldes werde ich dich zum Fraß geben.

5 Auf freiem Feld sollst du fallen; denn ich habe es gesagt“, - Spruch des allmächtigen Herrn.

6 „Ich werde Feuer an Magog legen und an die, welche sorglos an den Küsten wohnen. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin.

7 Meinen heiligen Namen will ich kundtun inmitten meines Volkes Israel und nicht länger mehr dulden, dass mein heiliger Name entweiht werde. Dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin, heilig in Israel.

8 Siehe, es wird eintreffen und sich erfüllen“, - Spruch des allmächtigen Herrn. - „Das ist der Tag, von dem ich gesprochen habe.

Gogs Bestattung

9 Die Bewohner der Städte Israels werden hinausgehen und mit den Waffen, den großen und kleinen Schilden, den Bogen und Pfeilen den Keulen und Spießen Feuer anmachen und sie zum Brand gebrauchen. Sieben Jahre lang werden sie damit feuern.

10 Sie brauchen kein Holz mehr vom Feld zu holen oder in den Wäldern zu fällen, sondern sie werden die Waffen verfeuern. So werden sie die berauben, die sie beraubt, und die plündern, die sie geplündert haben.“ - Spruch des allmächtigen Herrn.

11 „An jenem Tag werde ich für Gog einen Ort bestimmen, wo seine Grabstätte in Israel sein soll, das Tal der Wanderer, östlich vom Toten Meer. Dies wird dann den Wanderern den Weg versperren. Dort wird man Gog und seine Heeresmacht begraben und es >Tal der Heeresmacht Gogs< nennen.

12 Das Haus Israel wird sieben Monate lang zu tun haben, sie zu begraben, um das Land zu reinigen.

13 Die ganze Bevölkerung des Landes wird beim Begraben helfen. Dies wird ihnen zum Ruhm gereichen an dem Tag, da ich mich verherrlichen werde“, - Spruch des allmächtigen Herrn.

14 „Man wird Männer ständig aufstellen, die das Land durchstreifen, um die noch im Land zerstreut umherliegenden Toten zu bestatten und so das Land zu reinigen. Sieben Monate lang werden sie es durchsuchen.

15 Wenn jemand das Land durchzieht und ein Menschengerippe sieht, soll er ein Mal daneben errichten, bis es die Totengräber im >Tal der Heeresmacht Gogs< bestattet haben.

16 Der Name der dort liegenden Stadt wird >Hamona< (Heerhaufen, Menge) heißen. - So wird man das Land reinigen.“

Das Opfermahl

17 „Du, Menschensohn“ - so spricht der allmächtige Herr - „sage zu den Vögeln, zu allem, was Flügel hat, und zu allen Tieren des Feldes: Versammelt euch, kommt herbei! Schart euch von allen Seiten zusammen zu meinem Opfermahl, das ich euch bereiten will, zu dem großen Opfermahl auf den Bergen Israels, und freßt Fleisch und trinkt Blut!

18 Freßt das Fleisch von Helden, trinkt das Blut von Fürsten der Erde - Widder, Lämmer, Böcke und Stiere und Mastvieh aus dem Baschan sind es.

19 Freßt Fett, bis ihr satt seid, trinkt Blut, bis ihr trunken seid bei meinem Opfermahl, das ich für euch veranstalte!

20 Sättigt euch an meinem Tisch an Pferden und Reitern, an Helden und Kriegern aller Art“, - Spruch des allmächtigen Herrn.

Verherrlichung Gottes

21 „So will ich meine Herrlichkeit unter den Völkern kundtun. Alle Völker werden mein Gericht sehen, das ich vollziehe, und meine Hand, die ich an sie lege.

22 Das Haus Israel aber wird erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, von jenem Tag an und weiterhin.

23 Die Völker werden erkennen, dass das Haus Israel um seiner Missetaten willen in die Gefangenschaft wandern musste, weil sie mich verlassen hatten. Darum wandte ich mein Angesicht von ihnen ab und gab sie in die Hand ihrer Feinde, dass sie alle durch das Schwert fielen.

24 Nach ihrer Unreinheit und ihren Sünden des Treubruchs bin ich mit ihnen verfahren und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen.“

Israels Heimkehr

25 Darum spricht der allmächtige Herr: „Nun will ich das Geschick Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und für meinen heiligen Namen eifern.

26 Sie werden sich ihrer Schmach und all ihrer Untreue, die sie gegen mich verübt haben, schämen, wenn sie wieder sicher in ihrem Land wohnen und niemand sie erschreckt.

27 Wenn ich sie aus den Völkern zurückführen und aus den Ländern ihrer Feinde sammeln werde, will ich mich an ihnen vor den Augen vieler Völker als heilig erweisen.

28 Dann werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, dass ich sie zu den Heiden in die Gefangenschaft geführt habe, sie aber auch wieder in ihr Land versammeln und keinen von ihnen dort zurücklassen werde.

29 Ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgießen werde“, - Spruch des allmächtigen Herrn.

© Christoph Wollek