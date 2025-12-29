Schöningh’sche Bibel

Das Neue Gottesreich

Die Gotteserscheinung

1 Im fünfundzwanzigsten Jahr unserer Gefangenschaft, im Anfang des Jahres, am Zehnten des Monats, im vierzehnten Jahr nach der Eroberung der Stadt, an eben diesem Tag kam die Hand des Herrn über mich und führte mich dorthin.

2 Ins Land Israels führte er mich in einer göttlichen Vision und ließ mich auf einem sehr hohen Berg nieder. Auf seiner Südseite befand sich etwas, das wie eine Stadt aussah.

3 Als er mich dorthin gebracht hatte, erschien plötzlich ein Mann, der glänzend wie Erz aussah. Er hatte eine leinene Schnur und einen Meßstab in der Hand und stand im Tor.

4 Der Mann sprach zu mir: „Menschensohn, sieh her mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren! Achte genau auf alles, was ich dir zeigen werde! Denn damit man es dir zeige, bist du hierher gebracht worden. Verkünde alles, was du siehst, dem Haus Israel!“

Der Neue Tempel

Die äußere Umfassungsmauer

5 Eine Umfassungsmauer führte außen um den Tempel herum. Die Meßrute, die der Mann in der Hand hatte, war sechs Ellen lang, die Elle zu einer gewöhnlichen Elle und einer Handbreite gerechnet. Er maß die Breite der Umfassungsmauer. Sie betrug eine Rute; auch die Höhe betrug eine Rute.

Das Osttor am äußeren Vorhof

6 Nun ging er zu dem Tor, dessen Vorderseite nach Osten lag. Er stieg die Stufen empor und maß die Schwelle des Tores. Sie betrug eine Rute in der Breite; diese erste Schwelle betrug eine Rute in der Breite.

7 Er maß die Kammern; jede war eine Rute in der Länge und eine Rute in der Breite, der Raum zwischen den Kammern fünf Ellen. Die Schwelle des Tores neben der Vorhalle des Tores auf der Innenseite betrug eine Rute.

8 Er maß die Vorhalle der Tores auf der Innenseite; sie betrug eine Rute.

9 Er maß die Vorhalle des Tores; sie betrug acht Ellen; ihre Wandpfeiler hatten zwei Ellen. Die Vorhalle des Tores lag nach innen.

10 Von den Kammern des Osttores lagen drei auf der einen und drei auf der anderen Seite; alle drei hatten das gleiche Maß; auch die Wandpfeiler auf beiden Seiten hatten das gleiche Maß.

11 Er maß die Breite des Toreinganges; sie betrug zehn Ellen und die Länge des Torwegs dreizehn Ellen.

12 Vor den Kammern war eine Einfriedung von je einer Elle Breite hüben und drüben. Die Kammer auf der einen Seite hatte sechs Ellen, ebenso die Kammer auf der anderen Seite.

13 Er maß das Torgebäude vom Dach der einen Kammer bis zum Dach der anderen Kammer; die Breite betrug fünfundzwanzig Ellen von Tür zu Tür.

14 Er maß an den Pfeilern sechzig Ellen. Um den Pfeiler war der Vorhof rings um das Tor.

15 Von der Vorderseite des Eingangstores bis zur Vorderseite der inneren Vorhalle des Tores waren es fünfzig Ellen.

16 Das Tor hatte ringsherum Fenster, die nach den Kammern und ihren Pfeilern nach innen zu schräg einfielen. Auch die Vorhalle hatte Fenster ringsherum nach innen zu. An den Pfeilern war Palmschmuck angebracht.

Steinpflaster und Zellen im äußeren Vorhof

17 Er führte mich in den äußeren Vorhof. Ich sah Räume und ein Steinpflaster, das den Vorhof ringsum bedeckte. Dreißig Räume grenzten an das Steinpflaster.

18 Das Pflaster an den Seiten der Tore hatte dieselbe Breite wie die Tore, das war das untere Steinpflaster.

19 Er maß die Breite des Vorhofs von der inneren Vorderseite des unteren Tores bis zur Vorderseite des inneren Vorhofs nach außen zu; sie betrug hundert Ellen, an der Ostseite und an der Nordseite.

Nord- und Südtor im äußeren Vorhof

20 Er maß dann das Tor, dessen Vorderseite nach Norden lag im äußeren Vorhof in seiner Länge und Breite.

21 Drei Kammern lagen auf der einen und drei Kammern auf der anderen Seite. Wandpfeiler und Vorhalle hatten dieselben Maße wie beim ersten Tor; fünfzig Ellen betrug die Länge und fünfundzwanzig Ellen die Breite.

22 Fenster, Vorhalle und Palmverzierungen hatten dieselben Maße wie bei dem Tor, dessen äußere Vorderseite nach Osten gerichtet war. Auf sieben Stufen stieg man zu ihm hinauf. Die Vorhalle lag nach der Innenseite.

23 Ein Tor, das in den inneren Vorhof führte, lag dem äußeren Nordtor gegenüber und entsprach dem Osttor; er maß von Tor zu Tor hundert Ellen.

24 Er führte mich nun nach Süden. Ich sah auch im Süden ein Tor. Er maß Kammern, Wandpfeiler und Vorhalle; sie hatten die gleichen Maße wie bei den anderen Toren.

25 Auch hatte das Tor und die Vorhalle ringsherum Fenster, die den anderen Fenstern gleich waren. Die Länge betrug fünfzig Ellen, die Breite fünfundzwanzig Ellen.

26 Auf sieben Stufen stieg man hinauf. Die Vorhalle lag nach innen zu. Die Wandpfeiler trugen hüben und drüben Palmverzierungen.

27 Ein Tor führte zum inneren Vorhof auf der Südseite. Er maß von Tor zu Tor nach Süden hundert Ellen.

Die Tore des inneren Vorhofs

28 Er führte mich durch das Südtor in den inneren Vorhof und maß das Südtor; es hatte die gleichen Maße wie die anderen Tore.

29 Kammern, Pfeiler und Vorhalle wiesen die gleichen Maße auf. Tor und Vorhalle hatten ringsum Fenster. Fünfzig Ellen betrug die Länge, fünfundzwanzig Ellen die Breite.

30 Vorhallen lagen ringsherum, fünfundzwanzig Ellen lang und fünf Ellen breit.

31 Die Vorhalle lag nach dem äußeren Vorhof zu. An den Pfeilern waren Palmverzierungen angebracht. Auf acht Stufen stieg man hinauf.

32 Nun führte er mich in den inneren Vorhof zu dem Tor, das nach Osten lag, und maß das Tor; es hatte die gleichen Maße wie die anderen Tore.

33 Kammern, Pfeiler und Vorhalle hatten die gleichen Maße wie bei den anderen Toren. Tor und Vorhalle hatten ringsum Fenster. Fünfzig Ellen betrug die Länge, fünfundzwanzig die Breite.

34 Die Vorhalle lag nach dem äußeren Vorhof zu. An den Pfeilern waren hüben und drüben Palmverzierungen angebracht. Auf acht Stufen stieg man hinauf.

35 Dann führte er mich an das Nordtor und maß es. Es hatte die gleichen Maße wie die anderen Tore.

36 Kammern, Pfeiler und Vorhalle wiesen dieselben Maße auf wie bei den anderen Toren. Es besaß auch Fenster ringsherum. Fünfzig Ellen betrug die Länge, fünfundzwanzig die Breite.

37 Die Vorhalle lag nach dem äußeren Vorhof zu. An den Pfeilern waren hüben und drüben Palmverzierungen angebracht. Auf acht Stufen stieg man hinauf.

Vorrichtung für die Opfer

38 An den Torpfeilern befand sich der Zugang zu einem Raum, in dem man die Brandopfer abspülte.

39 In der Vorhalle des Tores standen zwei Tische auf der einen Seite und zwei Tische auf der anderen Seite. Auf ihnen schlachtete man das Brandopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer.

40 Auch an der äußeren Seitenwand, nördlich vom Toreingang, standen zwei Tische, und an der anderen Außenwand der Vorhalle des Tores standen gleichfalls zwei Tische,

41 also vier Tische auf der einen Seite und vier Tische auf der anderen Seite an der Seitenwand des Tores, im ganzen acht Tische, auf denen man schlachtete.

42 Es waren auch vier Tische aus Quadersteinen für das Brandopfer da, anderthalb Ellen lang, anderthalb Ellen breit und eine Elle hoch. Auf sie legte man die Geräte, mit denen man die Brandopfer und Schlachtopfer schlachtete.

43 Rings herum waren einwärts gebogene, handbreite Leisten angebracht. Auf den Tischen lag das Opferfleisch.

Der innere Vorhof mit Räumen für die Priester

44 Er führte mich auch in den inneren Vorhof. Ich sah hier zwei Räume, von denen der eine an der Seitenwand des Nordtores lag mit der Front nach Süden, der andere an der Seitenwand des Südtores mit der Front nach Norden.

45 Er sagte zu mir: „Dieser Raum, dessen Front nach Süden geht, ist für die Priester bestimmt, die den Dienst im Tempel verrichten.

46 Der Raum aber, dessen Front nach Norden geht, ist für die Priester bestimmt, die den Dienst am Altar versehen, das heißt für die Söhne Zadoks, die allein von den Söhnen Levis dem Herrn nahen dürfen, um ihm zu dienen.“

47 Er maß auch den Vorhof; er hatte hundert Ellen in der Länge und hundert Ellen in der Breite, war also ein Viereck. Vor dem Tempel stand der Brandopferaltar.

Das Tempelhaus

48 Er führte mich auch in die Vorhalle des Tempels und maß die Pfeiler der Vorhalle; der auf der einen Seite war fünf Ellen breit, ebenso war der auf der anderen Seite fünf Ellen breit. Die Breite des Tores betrug vierzehn Ellen und die der Seitenwände des Tores drei Ellen auf der einen und drei Ellen auf der anderen Seite.

49 Die Länge der Vorhalle betrug zwanzig Ellen und die Breite zwölf Ellen. Auf zehn Stufen stieg man zu ihm hinauf. An den Pfeilern waren Säulen, eine hüben, die andere drüben.

