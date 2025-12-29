Schöningh’sche Bibel

Einzug der Herrlichkeit Gottes

1 Hierauf führte er mich zu dem Tor, das nach Osten gerichtet ist.

2 Da kam die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her. Ein Rauschen ging von ihr aus, das dem Rauschen gewaltiger Wasser glich. Die Erde erstrahlte unter seiner Herrlichkeit.

3 Die Vision, die ich sah, glich der Vision, die ich geschaut hatte, als er kam, die Stadt zu vernichten. Die Erscheinung glich der, die ich am Fluß Kebar geschaut hatte. Ich fiel auf mein Angesicht nieder.

4 Und die Herrlichkeit des Herrn zog durch das Osttor in den Tempel ein.

5 Da hob mich der Geist auf und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, der Tempel war erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn.

6 Ich hörte, wie jemand vom Tempel her mit mir redete, während der Mann noch immer an meiner Seite stand.

7 Er sprach zu mir: „Menschensohn, dies ist die Stätte meines Thrones und die Stätte für die Sohlen meiner Füße, wo ich inmitten der Söhne Israels auf ewig wohne. Das Haus Israel wird fortan meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen, weder sie noch ihre Könige, durch ihren Abfall und durch die Leichen ihrer Könige auf dem heiligen Berg,

8 wo sie ihre Schwelle an meine Schwelle, ihre Türpfosten an meine Türpfosten setzten, so dass nur die Wand zwischen mir und ihnen war. Sie entweihten meinen heiligen Namen durch ihre Greuel, die sie begingen, so dass ich sie in meinem Zorn hinwegraffte.

9 Jetzt aber werden sie ihren Abfall und die Leichen ihrer Könige von mir fernhalten, und ich werde ewiglich in ihrer Mitte wohnen.

10 Du, Menschensohn, beschreibe dem Haus Israel den Tempel, - damit sie sich ihrer Missetaten schämen, - sowie seine Maße.

11 Wenn sie sich schämen über alles das, was sie verübt haben, offenbare ihnen den Plan des Tempels, seine Einrichtung, seine Ausgänge und Eingänge, all seine Gesetze, seine Gestalt und seine Verordnungen. Schreibe es vor ihren Augen nieder, damit sie all seine Vorschriften und Gesetze sorgsam einhalten!“

Das neue Kultgesetz

12 „Folgendes ist das neue Gesetz für den Tempel auf dem Gipfel des Berges und für seinen ganzen Bezirk ringsum. Siehe, hochheilig ist das Tempelgesetz!“

Der Brandopferaltar

13 Folgendes sind die Maße des Altars in Ellen, die Elle zu einer gewöhnlichen Elle und einer Handbreite gerechnet: Die Grundeinfassung war eine Elle hoch und eine Elle breit. Die Randleiste am Rand ringsum war eine Spanne hoch.

14 Folgendes war die Höhe des Altars: Von der Grundeinfassung vom Boden an bis zur unteren Einfassung waren es zwei Ellen Höhe und eine Elle Breite. Von der kleinen Einfassung bis zur großen Einfassung waren es vier Ellen Höhe und eine Elle Breite.

15 Der Opferherd hatte vier Ellen Höhe; vom Opferherd stiegen vier Hörner zu einer Elle empor.

16 Der Opferherd war zwölf Ellen lang bei zwölf Ellen Breite, so dass seine vier Seiten ein Quadrat bildeten.

17 Die große Einfassung war vierzehn Ellen lang bei einer Breite von vierzehn Ellen an ihren vier Seiten. Die Randleiste, die rings um sie herumführte, war eine halbe Elle breit. Die Grundeinfassung an ihr maß eine Elle ringsum. Seine Stufen führten von Osten herauf.

Die Weihe des Brandopferaltars

18 Er sagte zu mir: „Menschensohn, so spricht der allmächtige Herr: >Folgendes sind die Satzungen für den Brandopferaltar: Sobald er errichtet ist und man auf ihm Brandopfer darbringen und Blut auf ihn sprengen kann,

19 übergib den levitischen Priestern, die aus der Nachkommenschaft Zadoks stammen und darum sich mir nahen dürfen´, - Spruch des allmächtigen Herrn - >um meinen Dienst zu versehen, einen jungen Stier zum Sündopfer!

20 Nimm von seinem Blut und gieße es an die vier Hörner des Altars, an die vier Ecken der Einfassung und ringsum an die Randleiste! Entsündige und entsühne ihn so!

21 Nimm dann den jungen Sündopferstier und verbrenne ihn an dem dazu bestimmten Platz beim Tempel außerhalb des Heiligtums!

22 Bringe am zweiten Tag einen fehlerlosen Ziegenbock dar und entsündige damit den Altar, wie man ihn mit dem jungen Stier entsündigt hat!

23 Wenn du die Entsündigung beendet hast, bringe einen fehlerlosen jungen Stier und einen fehlerlosen Widder vom Kleinvieh dar!

24 Bringe sie vor den Herrn! Die Priester sollen Salz auf sie streuen und sie dem Herrn als Brandopfer darbringen.

25 Sieben Tage lang bringe täglich einen Bock als Sündopfer dar! Auch einen jungen Stier und einen Widder vom Kleinvieh, beide fehlerlos, soll man darbringen.

26 Sieben Tage lang soll man den Altar entsündigen, ihn reinigen und einweihen.

27 Wenn die Tage zu Ende sind, sollen die Priester am achten Tag eure Brandopfer und Friedopfer auf dem Altar darbringen, und ich will euch gnädig annehmen<“, - Spruch des allmächtigen Herrn.

© Christoph Wollek