Schöningh’sche Bibel

Die Stämme nördlich vom heiligen Bezirk

1 Dies sind die Namen der Stämme: Im äußersten Norden vom Meer nach Hetlon, nach Lebo-Hamat und nach Hazar-Enan - das Gebiet von Damaskus bleibt nordwärts liegen - neben Hamat soll von Osten nach Westen Dan ein Stammgebiet besitzen.

2 Neben dem Gebiet Dans soll von der Ostseite zur Westseite Ascher ein Stammgebiet besitzen.

3 Neben dem Gebiet von Ascher soll an der Ostseite zur Westseite Naftali ein Stammgebiet besitzen.

4 Neben dem Gebiet von Naftali von der Ostseite bis zur Westseite soll Manasse ein Stammgebiet besitzen.

5 Neben dem Gebiet von Manasse von der Ostseite bis zur Westseite soll Efraim ein Stammgebiet besitzen.

6 Neben dem Gebiet von Efraim von der Ostseite bis zur Westseite soll Ruben ein Stammgebiet besitzen.

7 Neben dem Stammgebiet von Ruben von der Ostseite bis zur Westseite soll Juda ein Stammgebiet besitzen.

Der heilige Bezirk

8 Neben dem Gebiet von Juda soll von der Ostseite bis zur Westseite der heilige Bezirk liegen, den ihr dem Herrn weiht, 25.000 Ellen breit und lang wie die anderen Stammesanteile von der Ostseite bis zur Westseite. In seiner Mitte soll das Heiligtum liegen.

9 Der heilige Bezirk, den ihr dem Herrn weihen sollt, soll 25.000 Ellen lang und 20.000 Ellen breit sein.

10 Der heilige Bezirk soll folgenden gehören: Den Priestern soll an der Nordseite ein Stück von 25.000 Ellen Länge, an der Westseite von 10.000 Ellen Breite, an der Ostseite von 10.000 Ellen Breite und an der Südseite von 25.000 Ellen Breite zufallen. Mitten darin soll das Heiligtum des Herrn liegen.

11 Den geweihten Priestern, den Söhnen Zadoks, die meinen Dienst getan haben und nicht abgeirrt sind wie die Leviten, als die Israeliten abirrten,

12 ihnen soll es als geweihtes Stück, als der heiligste Teil des geweihten Bezirkes neben dem Gebiet der Leviten gehören.

13 Den Leviten soll ein Stück entsprechend dem Gebiet der Priester zufallen, 25.000 Ellen lang, 10.000 Ellen breit, insgesamt von einer Länge von 25.000 Ellen und einer Breite von 20.000 Ellen.

14 Sie dürfen nichts davon verkaufen noch vertauschen, noch dürfen sie diesen geweihten Teil des Landes in fremde Hände übergehen lassen; denn er ist dem Herrn heilig.

15 Die 5.000 Ellen, die längs der 25.000 Ellen von der Breite noch übrig sind, sind nicht heilig, sondern für die Stadt als Wohnplatz und freier Raum bestimmt. Mitten darin soll die Stadt liegen.

16 Folgendes sind ihre Maße: Die Nordseite hat 4.500, die Südseite 4.500, die Ostseite 4.500, die Westseite 4.500 Ellen.

17 Der freie Raum der Stadt soll im Norden 250, im Süden 250, im Osten 250 und im Westen 250 Ellen betragen.

18 Was von der Länge noch übrigbleibt längs des heiligen Bezirks, nämlich 10.000 Ellen im Osten und 10.000 Ellen im Westen, soll zum Unterhalt der Bewohner in der Stadt dienen.

19 Die Bewohner der Stadt sollen aus allen Stämmen Israels herkommen.

20 Der gesamte geweihte Bezirk soll 25.000 Ellen im Geviert betragen, nämlich den geweihten Bezirk mit dem Stadtbesitz.

21 Was übrig ist, soll dem Fürsten gehören auf beiden Seiten des geweihten Bezirks und des Stadteigentums längs der 25.000 Ellen bis zur Westgrenze, entsprechend den Stammesanteilen. Dies soll dem Fürsten gehören, und der geweihte Bezirk und das Tempelheiligtum sollen mitten darin liegen.

22 Auch von dem Besitz der Leviten und vom Stadteigentum, die mitten zwischen dem liegen, was dem Fürsten gehört, soll alles, was zwischen dem Gebiet von Juda und dem Gebiet von Benjamin liegt, dem Fürsten gehören.

Die Stämme südlich vom heiligen Bezirk

23 Folgendes sind die übrigen Stämme: Von der Ostseite bis zur Westseite soll Benjamin ein Stammgebiet besitzen.

24 Neben dem Gebiet von Benjamin von der Ostseite bis zur Westseite soll Simeon ein Stammgebiet besitzen.

25 Neben dem Gebiet von Simeon von der Ostseite bis zur Westseite soll Issachar ein Stammgebiet besitzen.

26 Neben dem Gebiet von Issachar von der Ostseite bis zur Westseite soll Sebulon ein Stammgebiet besitzen.

27 Neben dem Gebiet von Sebulon von der Ostseite bis zur Westseite soll Gad ein Stammgebiet besitzen.

28 Neben dem Gebiet Gads soll auf der Südseite die Grenze von Tamar bis Meribat-Kadesch, dann bis an den Bach und bis an das Große Meer gehen.

29 „Dies ist das Land, das ihr als Erbbesitz unter die Stämme Israels durch das Los verteilen sollt, und das sollen ihre Erbteile sein“, - Spruch des allmächtigen Herrn.

Die Heilige Stadt

30 Dies sind die Ausgänge der Stadt: An der Nordseite, die 4.500 Ellen hat, -

31 die Stadttore sind nach den Namen der Stämme Israels benannt - befinden sich drei Tore: das Rubentor, das Judator, das Levitor.

32 An der Ostseite, die 4.500 Ellen hat, befinden sich drei Tore: das Joseftor, das Benjamintor, das Dantor.

33 An der Südseite, die 4.500 Ellen hat, befinden sich drei Tore: das Simeontor, das Issachartor, das Sebulontor.

34 An der Westseite, die 4.500 Ellen hat, befinden sich drei Tore: das Gadtor, das Aschertor, das Naftalitor.

35 Der Umfang der Stadt beträgt 18.000 Ellen. - Der Name der Stadt soll fortan sein: >Jahwe ist da<.

