Schöningh’sche Bibel

Schermesser und Haare

1 Du aber, Menschensohn, nimm dir ein scharfes Schwert! Benutze es als Schermesser für dich und fahre damit über dein Haupt und über deinen Bart! Dann nimm dir eine Waage und teile die Haare!

2 Ein Drittel verbrenne mitten in der Stadt, wenn die Zeit der Belagerung da ist. Das andere Drittel nimm, zerstreue es um die Stadt und schlage es mit dem Schwert! Das letzte Drittel streue in den Wind! Ich will das Schwert hinter ihnen her zücken.

3 Nimm dann ein wenig und binde es in den Zipfel deines Gewandes ein!

4 Davon nimm wieder einige, wirf sie ins Feuer und laß sie verbrennen! Feuer wird davon ausgehen auf das ganze Haus Israel.„

Deutung und Begründung der Vorzeichen

5 So spricht der allmächtige Herr: “So geht es mit Jerusalem. Mitten unter die Völker habe ich es gestellt und rings um es herum die Länder.

6 Aber es zeigte sich gegen meine Satzungen widerspenstig und handelte gottloser als die Heiden; es verging sich gegen meine Gebote mehr als die Länder rings um es her; denn meine Gebote haben sie verachtet und sind nicht nach meinen Satzungen gewandelt.„

7 Darum spricht der allmächtige Herr: “Weil ihr widerspenstiger gewesen seid als die Heiden rings um euch her, weil ihr nicht nach meinen Satzungen gewandelt seid und meine Gebote nicht befolgt habt, ja nicht einmal nach den Geboten der Heiden rings um euch her gehandelt habt,

8 darum spricht der allmächtige Herr: Siehe, auch ich will über dich kommen und in deiner Mitte Gericht halten vor den Augen der Völker.

9 Ich will um all deiner Greuel willen an dir tun, was ich noch nie getan habe und was ich in gleicher Weise auch nie wieder tun werde.

10 Darum sollen in deiner Mitte die Väter ihre Kinder und die Kinder ihre Väter aufzehren. Ich will das Gericht an dir vollstrecken und deinen letzten Rest in alle Winde zerstreuen.

11 So wahr ich lebe!„, - Spruch des allmächtigen Herrn - “du hast wahrhaftig mein Heiligtum durch all deine greulichen Götzenscheusale verunreinigt. So will auch ich dich scheren. Mein Auge wird kein Mitleid haben, und ich will keine Schonung üben.

12 Ein Drittel von dir wird an der Pest sterben und durch Hunger umkommen in deiner Mitte. Ein anderes Drittel von dir wird durch das Schwert fallen rings um dich her. Das letzte Drittel von dir will ich in alle Winde zerstreuen und hinter ihnen her das Schwert zücken.

13 So wird sich mein Zorn voll austoben. Ich werde meinen Grimm an ihnen stillen und so Rache nehmen. Sie werden erfahren, dass ich, der Herr, in meinem Eifer geredet habe, wenn ich meinen Zorn an ihnen auslasse.

14 Ich will dich zur Wüste und zur Schmach machen unter den Völkern rings um dich her, vor den Augen eines jeden, der vorübergeht.

15 Du sollst zum Hohn und Spott, zur Warnung und zum Entsetzen unter den Völkern um dich her werden, wenn ich an dir das Gericht vollziehe in Zorn und Grimm und mit harten Züchtigungen, - ich, der Herr, habe gesprochen -

16 wenn ich die schlimmen Pfeile des Hungers wider dich sende, die Verderben bringen, die ich zu eurer Vernichtung entsenden werde, und wenn ich die Hungersnot bei euch steigere und euch den Stab des Brotes zerbreche.

17 Ich will gegen euch Hunger und wilde Tiere senden, die dich deiner Kinder berauben. Pest und Blut wird über dich kommen, und das Schwert will ich über dich bringen. Ich, der Herr, habe gesprochen.„

